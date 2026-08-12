Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайди
Интер Давиде Фраттесининг Лацио клубига кетиши расмийлашиши биланоқ Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирмоқчи. Фраттеси 15 миллион еврога сотиб олиш мажбурияти билан ижарага берилмоқда, бу мажбурият Лационинг мавсумни 12-ўриндан паст бўлмаган натижа билан якунлашига боғланган. Шунингдек, Интер футболчи кейинчалик сотилган тақдирда тушадиган маблағнинг 20 фоиздан ортиғини сақлаб қолиш ҳуқуқини таъминламоқда.
Миланнинг Интер клуби ёзги трансферлар мавсумининг сўнгги кунларида ўз таркибини кучайтириш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқда. Жамоа яримҳимоя чизиғини Ливерпул футболчиси билан бойитишни режалаштирган бўлиб, бунинг учун аввал бошқа бир ўйинчини сотиш талаб этилаётган эди. Goal.com хабар қилишича, ушбу режанинг амалга ошиши учун зарур шартлар аста-секин бажарилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Италия чемпиони бўлган Милан клуби учун инглиз яримҳимоячиси ўтган йилнинг январ ойидан бери трансфер бозоридаги асосий нишонлардан бири бўлиб келмоқда. Бироқ, клуб раҳбарияти аввалига мавжуд молиявий ва кадрлар балансини сақлаб қолиш мақсадида бошқа футболчининг трансферини ҳал қилишни устувор вазифа деб белгилаган эди.
Давиде Фраттеси тақдири ва Лацио вариантИнтер режаларининг асосий бўлаги бўлган Давиде Фраттесининг клубни тарк этиши ҳозирда якуний босқичга етди. Римлик яримҳимоячи фаолиятини Лацио сафида давом эттириши кутилмоқда ва айни пайтда томонлар ушбу битимнинг сўнгги тафсилотларини келишиб олмоқдалар. Маълумотларга кўра, футболчи 15 миллион евро эвазига сотиб олиш мажбурияти билан ижарага берилмоқда.
Ушбу мажбурият жорий мавсум якунига кўра жамоанинг 12-ўриндан паст бўлмаган натижани қайд этишига боғлиқ қилиб белгиланган. Шунингдек, Интер келгусида футболчи бошқа жамоага сотилгандан тушадиган маблағнинг 20 фоиздан ортиғини ўзида сақлаб қолиш ҳуқуқини таъминлайдиган бандни ҳам киритган.
Куртис Жонс трансфери тафсилотлариФраттесининг кетиши расмийлашиши биланоқ, Интер раҳбарияти Ливерпул билан музокараларни фаоллаштириш учун етарли имкониятга эга бўлади. Британиялик футболчи ўз навбатида узоқ вақтдан бери миланликлар сафига қўшилишни афзал кўриб келмоқда. Унинг Ливерпул сафидаги сўнгги ўртоқлик ўйинида эҳтиёткорлик чораси сифатида захирада қолдирилгани ҳам айнан трансфер музокаралари билан изоҳланмоқда.
Аввалроқ, 30-июн санасига қадар Интер инглиз клубига 20 миллион ва 25 миллион евролик таклифлар юборган ва улар жавобсиз қолдирилган эди. Эндиликда клуб ўз таклифларини янада яхшилашга тайёр турибди. Шунингдек, Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга қараганда, Ливерпул дастлаб талаб қилган 40 миллион евролик нархини сўнгги соатларда пасайтирган.
Инглиз клубининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлса-да, улар бонусларни ўз ичига олган ҳолда умумий қиймати 35 миллион евро бўлган таклифни қабул қилишга тайёр эканликларини билдирган. Интер ушбу имкониятдан фойдаланиб, трансфер ойнаси ёпилишидан олдин келишувга эришишни мақсад қилган.
…