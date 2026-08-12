Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайди

·28·Спорт
Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайди
Қисқача

Интер Давиде Фраттесининг Лацио клубига кетиши расмийлашиши биланоқ Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирмоқчи. Фраттеси 15 миллион еврога сотиб олиш мажбурияти билан ижарага берилмоқда, бу мажбурият Лационинг мавсумни 12-ўриндан паст бўлмаган натижа билан якунлашига боғланган. Шунингдек, Интер футболчи кейинчалик сотилган тақдирда тушадиган маблағнинг 20 фоиздан ортиғини сақлаб қолиш ҳуқуқини таъминламоқда.

Миланнинг Интер клуби ёзги трансферлар мавсумининг сўнгги кунларида ўз таркибини кучайтириш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқда. Жамоа яримҳимоя чизиғини Ливерпул футболчиси билан бойитишни режалаштирган бўлиб, бунинг учун аввал бошқа бир ўйинчини сотиш талаб этилаётган эди. Goal.com хабар қилишича, ушбу режанинг амалга ошиши учун зарур шартлар аста-секин бажарилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Италия чемпиони бўлган Милан клуби учун инглиз яримҳимоячиси ўтган йилнинг январ ойидан бери трансфер бозоридаги асосий нишонлардан бири бўлиб келмоқда. Бироқ, клуб раҳбарияти аввалига мавжуд молиявий ва кадрлар балансини сақлаб қолиш мақсадида бошқа футболчининг трансферини ҳал қилишни устувор вазифа деб белгилаган эди.

Давиде Фраттеси тақдири ва Лацио вариант

Интер режаларининг асосий бўлаги бўлган Давиде Фраттесининг клубни тарк этиши ҳозирда якуний босқичга етди. Римлик яримҳимоячи фаолиятини Лацио сафида давом эттириши кутилмоқда ва айни пайтда томонлар ушбу битимнинг сўнгги тафсилотларини келишиб олмоқдалар. Маълумотларга кўра, футболчи 15 миллион евро эвазига сотиб олиш мажбурияти билан ижарага берилмоқда.

Ушбу мажбурият жорий мавсум якунига кўра жамоанинг 12-ўриндан паст бўлмаган натижани қайд этишига боғлиқ қилиб белгиланган. Шунингдек, Интер келгусида футболчи бошқа жамоага сотилгандан тушадиган маблағнинг 20 фоиздан ортиғини ўзида сақлаб қолиш ҳуқуқини таъминлайдиган бандни ҳам киритган.

Куртис Жонс трансфери тафсилотлари

Фраттесининг кетиши расмийлашиши биланоқ, Интер раҳбарияти Ливерпул билан музокараларни фаоллаштириш учун етарли имкониятга эга бўлади. Британиялик футболчи ўз навбатида узоқ вақтдан бери миланликлар сафига қўшилишни афзал кўриб келмоқда. Унинг Ливерпул сафидаги сўнгги ўртоқлик ўйинида эҳтиёткорлик чораси сифатида захирада қолдирилгани ҳам айнан трансфер музокаралари билан изоҳланмоқда.

Аввалроқ, 30-июн санасига қадар Интер инглиз клубига 20 миллион ва 25 миллион евролик таклифлар юборган ва улар жавобсиз қолдирилган эди. Эндиликда клуб ўз таклифларини янада яхшилашга тайёр турибди. Шунингдек, Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга қараганда, Ливерпул дастлаб талаб қилган 40 миллион евролик нархини сўнгги соатларда пасайтирган.

Инглиз клубининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлса-да, улар бонусларни ўз ичига олган ҳолда умумий қиймати 35 миллион евро бўлган таклифни қабул қилишга тайёр эканликларини билдирган. Интер ушбу имкониятдан фойдаланиб, трансфер ойнаси ёпилишидан олдин келишувга эришишни мақсад қилган.

ИнтерКуртис ЖонсДавиде ФраттесиЛиверпулТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиРасман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиБугун, 18:14Джед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилдиДжед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилдиБугун, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади