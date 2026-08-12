Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилди
Ростех таркибидаги ОДК-Сатурн компанияси СЖ-100 самолётлари учун мўлжалланган илк иккита серияли ПД-8 двигателини буюртмачига жўнатди. ОДК-Сатурн раҳбари Иля Конюховнинг айтишича, ПД-8 двигателларини оммавий ишлаб чиқариш жадал суръатларда давом этмоқда. Тўлиқ маҳаллий хомашё ва материаллар асосида яратилган ПД-8 конструкциясида замонавий технологиялар қўлланган.
Россиянинг Ростех давлат корпорациясига кирувчи ОДК-Сатурн компанияси янги авлод СЖ-100 ҳаво кемалари учун мўлжалланган илк иккита серияли ПД-8 двигателини буюртмачига жўнатди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим қадам мамлакат фуқаро авиациясида импорт ўрнини босиш дастурини амалга оширишда навбатдаги босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ОАК-Сатурн раҳбари Иля Конъюховнинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда мазкур авиасозлик агрегатларини оммавий ишлаб чиқариш жараёни жадал суръатларда амалга оширилмоқда. Мутахассиснинг таъкидлашича, ПД-8 тўлиқ маҳаллий хомашё ва материаллар асосида яратилган бўлиб, унинг конструкциясида мутлақо замонавий технологиялар қўлланилган.
Янги материаллар ва технологияларДвигателни лойиҳалаш ва тайёрлаш босқичида Бирлашган двигателсозлик корпорацияси етакчи илмий институтлар ҳамда металлургия корхоналари билан яқин ҳамкорлик қилган. Айнан шу ҳамкорлик натижасида ўта мураккаб шароитларда ишлайдиган қисмлар учун янги турдаги материалларни ўзлаштириш ва амалда қўташ имкони туғилди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ойнинг охирида Бирлашган двигателсозлик корпорацияси импорт ўрнини босувчи СЖ-100 лайнерлари учун илк серияли ПД-8 агрегатларини йиғиш ишларини бошлагани ҳақида хабар берилган эди. Бугунги кунга келиб эса йиғиш жараёни муваффақиятли якунланиб, тайёр маҳсулот буюртмачига тақдим этилди.
СЖ-100 лойиҳасининг аҳамиятиСЖ-100 — бу 100 нафар йўловчи ташишга мўлжалланган, яқин масофаларга қатновчи замонавий рус йўловчи самолётидир. Ҳаво кемасининг янгиланган ва такомиллаштирилган ушбу версияси ўзида маҳаллий тизимлар ҳамда юқори самарадорликка эга янги қувват қурилмаларини мужассам этган.
Мутахассисларнинг фикрича, ПД-8 двигателларининг серияли ишлаб чиқарилиши ва етказиб берилиши мамлакатда мустақил авиация саноатини ривожлантириш ҳамда замонавий магистрал самолётларни ўз вақтида эксплуатацияга киритиш имконини беради. Келгусида ушбу йўналишдаги ишлар янада кенгайтирилиши кутилмоқда.
…