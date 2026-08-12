Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилди

·32·Техно
Россиянинг СЖ-100 самолёти учун илк сериал ПД-8 двигателлари етказилди
Қисқача

Ростех таркибидаги ОДК-Сатурн компанияси СЖ-100 самолётлари учун мўлжалланган илк иккита серияли ПД-8 двигателини буюртмачига жўнатди. ОДК-Сатурн раҳбари Иля Конюховнинг айтишича, ПД-8 двигателларини оммавий ишлаб чиқариш жадал суръатларда давом этмоқда. Тўлиқ маҳаллий хомашё ва материаллар асосида яратилган ПД-8 конструкциясида замонавий технологиялар қўлланган.

Россиянинг Ростех давлат корпорациясига кирувчи ОДК-Сатурн компанияси янги авлод СЖ-100 ҳаво кемалари учун мўлжалланган илк иккита серияли ПД-8 двигателини буюртмачига жўнатди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим қадам мамлакат фуқаро авиациясида импорт ўрнини босиш дастурини амалга оширишда навбатдаги босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ОАК-Сатурн раҳбари Иля Конъюховнинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда мазкур авиасозлик агрегатларини оммавий ишлаб чиқариш жараёни жадал суръатларда амалга оширилмоқда. Мутахассиснинг таъкидлашича, ПД-8 тўлиқ маҳаллий хомашё ва материаллар асосида яратилган бўлиб, унинг конструкциясида мутлақо замонавий технологиялар қўлланилган.

Янги материаллар ва технологиялар

Двигателни лойиҳалаш ва тайёрлаш босқичида Бирлашган двигателсозлик корпорацияси етакчи илмий институтлар ҳамда металлургия корхоналари билан яқин ҳамкорлик қилган. Айнан шу ҳамкорлик натижасида ўта мураккаб шароитларда ишлайдиган қисмлар учун янги турдаги материалларни ўзлаштириш ва амалда қўташ имкони туғилди.

Эслатиб ўтамиз, ўтган ойнинг охирида Бирлашган двигателсозлик корпорацияси импорт ўрнини босувчи СЖ-100 лайнерлари учун илк серияли ПД-8 агрегатларини йиғиш ишларини бошлагани ҳақида хабар берилган эди. Бугунги кунга келиб эса йиғиш жараёни муваффақиятли якунланиб, тайёр маҳсулот буюртмачига тақдим этилди.

СЖ-100 лойиҳасининг аҳамияти

СЖ-100 — бу 100 нафар йўловчи ташишга мўлжалланган, яқин масофаларга қатновчи замонавий рус йўловчи самолётидир. Ҳаво кемасининг янгиланган ва такомиллаштирилган ушбу версияси ўзида маҳаллий тизимлар ҳамда юқори самарадорликка эга янги қувват қурилмаларини мужассам этган.

Мутахассисларнинг фикрича, ПД-8 двигателларининг серияли ишлаб чиқарилиши ва етказиб берилиши мамлакатда мустақил авиация саноатини ривожлантириш ҳамда замонавий магистрал самолётларни ўз вақтида эксплуатацияга киритиш имконини беради. Келгусида ушбу йўналишдаги ишлар янада кенгайтирилиши кутилмоқда.

ПД-8СЖ-100РостехАвиасозликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиGoogle Pixel 11 смартфонлари ва Gemini янгиликларини тақдим этдиБугун, 19:26Хитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиХитойнинг C919 самолёти илк халқаро тижорий рейсини амалга оширдиБугун, 19:24Google Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиGoogle Қуикк Шаре функциясига NFC орқали улашиш режими қўшилдиБугун, 19:21VK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаVK Видесо ҳамкорлик дастури шартларини соддалаштирмоқдаБугун, 18:54Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди