Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учради

·63·Жамият
Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учради
Қисқача

Ҳибсда сақланаётган Одилхон қори Исмоиловнинг 90 ёшли онаси Ҳафизахон ая вафот этди. Марҳума 11 август куни оламдан кўз юмган ва 12 август куни пешин намозидан сўнг Наманган шаҳридаги «Мавлоно» қабристонига дафн этилган. Одилхон қори Исмоилов онасининг жаноза ва дафн маросимида қатнашмаган, у 20 июл куни 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган эди.

Ҳибсда сақланаётган таниқли диний уламолардан бири Одилхон қори Исмоилов оиласида оғир мусибат юз берди. Унинг 90 ёшли онаси Ҳафизахон ая вафот этди.

Маълум бўлишича, марҳума 11 август куни оламдан кўз юмган. У бугун, 12 август куни пешин намозидан сўнг Наманган шаҳридаги «Мавлоно» қабристонига дафн этилган.

Маросимда марҳуманинг яқинлари ва қариндошлари иштирок этган. Аммо ҳибсда сақланаётган Одилхон қори Исмоилов онасининг жаноза ва дафн маросимида қатнашмаган.

Эслатиб ўтамиз, Одилхон қори Исмоилов жорий йилнинг 20 июль куни Жиноят ишлари бўйича Поп туман суди ҳукми билан 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган.

Одилхон қори Исмоилов кўп йиллар давомида Тошкентдаги бир қатор йирик масжидларда фаолият юритган. Хусусан, у Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби, шунингдек, «Кўкча» (Шайх Зайниддин) масжиди имоми сифатида хизмат қилган.

90 ёшида вафот этган Ҳафизахон аянинг дафн маросими Наманганда ўтказилди. Онаси билан сўнгги бор хайрлаша олмаган ўғил учун бу айрилиқ янада оғир кечгани табиий.

Одилхон қори ИсмоиловҲафизахон АяНаманганТошкентПоп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Бугун, 17:57Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Бугун, 16:46«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?Бугун, 16:43Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаЎзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаБугун, 16:28ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)Бугун, 15:0380 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 01:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди