Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учради
Ҳибсда сақланаётган Одилхон қори Исмоиловнинг 90 ёшли онаси Ҳафизахон ая вафот этди. Марҳума 11 август куни оламдан кўз юмган ва 12 август куни пешин намозидан сўнг Наманган шаҳридаги «Мавлоно» қабристонига дафн этилган. Одилхон қори Исмоилов онасининг жаноза ва дафн маросимида қатнашмаган, у 20 июл куни 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган эди.
Ҳибсда сақланаётган таниқли диний уламолардан бири Одилхон қори Исмоилов оиласида оғир мусибат юз берди. Унинг 90 ёшли онаси Ҳафизахон ая вафот этди.
Маълум бўлишича, марҳума 11 август куни оламдан кўз юмган. У бугун, 12 август куни пешин намозидан сўнг Наманган шаҳридаги «Мавлоно» қабристонига дафн этилган.
Маросимда марҳуманинг яқинлари ва қариндошлари иштирок этган. Аммо ҳибсда сақланаётган Одилхон қори Исмоилов онасининг жаноза ва дафн маросимида қатнашмаган.
Эслатиб ўтамиз, Одилхон қори Исмоилов жорий йилнинг 20 июль куни Жиноят ишлари бўйича Поп туман суди ҳукми билан 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган.
Одилхон қори Исмоилов кўп йиллар давомида Тошкентдаги бир қатор йирик масжидларда фаолият юритган. Хусусан, у Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби, шунингдек, «Кўкча» (Шайх Зайниддин) масжиди имоми сифатида хизмат қилган.
90 ёшида вафот этган Ҳафизахон аянинг дафн маросими Наманганда ўтказилди. Онаси билан сўнгги бор хайрлаша олмаган ўғил учун бу айрилиқ янада оғир кечгани табиий.
…