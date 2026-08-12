Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчирилади
Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи Хемпшир графлигидаги Болие мулкида ижара муддати тугагач, бошқа манзилга кўчирилади. Музей маъмурияти бу қарорни коллексиянинг келажагини хавфсиз таъминлаш ва автомобил меросини кенгроқ тарғиб қилишга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми сифатида қабул қилган.
Буюк Британиядаги машҳур Миллий автомобил музейи (Натионал Мотор Мусеум) бундан кейинги фаолиятини бошқа манзилда давом эттириш мақсадида янги бино излай бошлади. Ҳозирда Хемпшир графлигидаги Болие (Беаулиеу) мулки ҳудудида фаолият юритиб келаётган музей маъмурияти мавжуд ижара муддати якунлангач, шартномани узайтирмасликка қарор қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур қарор музей коллекциясининг келажагини хавфсиз таъминлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми сифатида қабул қилинган. 1970 йилда лорд Монтегю томонидан асос солинган жамғарма кўргазмани янги авлод автомобил ишқибозлари учун янада қизиқарли қилиш, шунингдек, тарихий бойликларни келгуси авлодлар учун асраб-авайлашни мақсад қилган. Томонлар инвестиция ва қайта қуриш режаларини муҳокама қилган бўлса-да, энг маъқул ечим сифатида кўчиш вариантини танлашди.
Ҳозирги кунда музей фонди қарийб 285 та ноябрь автомобилни ўз ичига олади. Улар орасида энг қадимги моторли экипажлар, кино ва теледастурларда қатнашган машиналар, ерда тезлик рекордини ўрнатган транспорт воситалари ҳамда Formula 1 афсоналари бор. Кўчиш жараёни натижасида музей 1972 йилдан буён эгаллаб келган ва устидан монорельс ўтадиган ўзига хос махсус бинони тарк этади.
Болие ўз автомобилчилик анъаналарини сақлаб қоладиМиллий автомобил музейи кўчиб кетишига қарамай, Болие мулки ўзининг автомобилсозликка оид ўзига хослигини сақлаб қолишини маълум қилди. Эстате вакилларининг таъкидлашича, мулк ҳудудида ҳамон сезиларли миқдордаги автомобиллар қолади ва улар шу ерда намойиш этилишда давом этади. Болие 70 йилдан ортиқ вақт давомида амалга ошириб келинганидек, келгусида ҳам ўз мотор музейини юритиш ниятида.
Шунингдек, Хемпширдаги маскан ўзининг анъанавий тадбирлар тақвимини ўзгартирмайди. Жумладан, сентябрь ойида ўтказиладиган машҳур Болие Автожумбле (Беаулиеу Аутожумбле) фестивали ва бошқа кўплаб тадбирлар аввалгидек юқори савияда ташкил этилади. Ташриф буюрувчилар учун бугунги кундагига қиёсий даражада кенг кўламли таассуротлар ва хизматлар таклиф этилиши таъминланади.
Келажак режалари ва меросни асрашКўчишдан кўзланган асосий мақсадлардан бири — автомобил мероси тарихини аввалгидан ҳам кенгроқ тарғиб қилиш имконини берувчи муносиб макон топишдир. Янги манзилда нафақат ноёб коллекция жойлашади, балки тарихий муҳандислик йўналиши бўйича мутахассислар тайёрлайдиган махсус ўқув марказини ҳам очиш режалаштирилган.
Автомобил ихбозлари ва туризм олами учун бу ўзгаришлар янги босқични бошлаб беради. Миллий автомобил музейи ўзининг бой тарихини замонавий талаблар асосида қайта тасаввур этган ҳолда, келгусида кенгроқ аудиторияни қамраб олишни ва турли жамоатчилик қатламлари билан фаол алоқа ўрнатишни режалаштирган.
…