Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчирилади

·19·Авто
Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчирилади
Қисқача

Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи Хемпшир графлигидаги Болие мулкида ижара муддати тугагач, бошқа манзилга кўчирилади. Музей маъмурияти бу қарорни коллексиянинг келажагини хавфсиз таъминлаш ва автомобил меросини кенгроқ тарғиб қилишга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми сифатида қабул қилган.

Буюк Британиядаги машҳур Миллий автомобил музейи (Натионал Мотор Мусеум) бундан кейинги фаолиятини бошқа манзилда давом эттириш мақсадида янги бино излай бошлади. Ҳозирда Хемпшир графлигидаги Болие (Беаулиеу) мулки ҳудудида фаолият юритиб келаётган музей маъмурияти мавжуд ижара муддати якунлангач, шартномани узайтирмасликка қарор қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур қарор музей коллекциясининг келажагини хавфсиз таъминлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми сифатида қабул қилинган. 1970 йилда лорд Монтегю томонидан асос солинган жамғарма кўргазмани янги авлод автомобил ишқибозлари учун янада қизиқарли қилиш, шунингдек, тарихий бойликларни келгуси авлодлар учун асраб-авайлашни мақсад қилган. Томонлар инвестиция ва қайта қуриш режаларини муҳокама қилган бўлса-да, энг маъқул ечим сифатида кўчиш вариантини танлашди.

Ҳозирги кунда музей фонди қарийб 285 та ноябрь автомобилни ўз ичига олади. Улар орасида энг қадимги моторли экипажлар, кино ва теледастурларда қатнашган машиналар, ерда тезлик рекордини ўрнатган транспорт воситалари ҳамда Formula 1 афсоналари бор. Кўчиш жараёни натижасида музей 1972 йилдан буён эгаллаб келган ва устидан монорельс ўтадиган ўзига хос махсус бинони тарк этади.

Болие ўз автомобилчилик анъаналарини сақлаб қолади

Миллий автомобил музейи кўчиб кетишига қарамай, Болие мулки ўзининг автомобилсозликка оид ўзига хослигини сақлаб қолишини маълум қилди. Эстате вакилларининг таъкидлашича, мулк ҳудудида ҳамон сезиларли миқдордаги автомобиллар қолади ва улар шу ерда намойиш этилишда давом этади. Болие 70 йилдан ортиқ вақт давомида амалга ошириб келинганидек, келгусида ҳам ўз мотор музейини юритиш ниятида.

Шунингдек, Хемпширдаги маскан ўзининг анъанавий тадбирлар тақвимини ўзгартирмайди. Жумладан, сентябрь ойида ўтказиладиган машҳур Болие Автожумбле (Беаулиеу Аутожумбле) фестивали ва бошқа кўплаб тадбирлар аввалгидек юқори савияда ташкил этилади. Ташриф буюрувчилар учун бугунги кундагига қиёсий даражада кенг кўламли таассуротлар ва хизматлар таклиф этилиши таъминланади.

Келажак режалари ва меросни асраш

Кўчишдан кўзланган асосий мақсадлардан бири — автомобил мероси тарихини аввалгидан ҳам кенгроқ тарғиб қилиш имконини берувчи муносиб макон топишдир. Янги манзилда нафақат ноёб коллекция жойлашади, балки тарихий муҳандислик йўналиши бўйича мутахассислар тайёрлайдиган махсус ўқув марказини ҳам очиш режалаштирилган.

Автомобил ихбозлари ва туризм олами учун бу ўзгаришлар янги босқични бошлаб беради. Миллий автомобил музейи ўзининг бой тарихини замонавий талаблар асосида қайта тасаввур этган ҳолда, келгусида кенгроқ аудиторияни қамраб олишни ва турли жамоатчилик қатламлари билан фаол алоқа ўрнатишни режалаштирган.

Миллий автомобил музейиБолиеАвтомобил тарихиБритания автомобиллариЭски машиналар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиБугун, 17:50Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиБугун, 14:26Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБугун, 13:20Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади