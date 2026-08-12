Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»
Дастин Поре Ислом Махачевнинг 16 та кетма-кет ғалабасига юқори баҳо бериб, у энг кучли рақибларни мағлуб этиб, ўз дивизионини тозалаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Махачев ярим енгил ва енгил вазн тоифаларида, шунингдек, юқори вазнларда ҳам устунлигини намойиш этиб, UFC чемпионлигини мустаҳкамлаган.
ММА оламининг афсонавий вакилларидан бири, америкалик Дастин Порье UFC чемпиони Ислом Махачевнинг октагондаги бетакрор ва тарихий муваффақиятларига юқори баҳо берди. " Бриллиант " лақабли жангчи россиялик спортчининг 16 та кетма-кет ғалабали серияси ва турли вазн тоифаларидаги чемпионларга қарши кўрсатган устунлигидан ҳайратда эканини яширмади.
«У энг кучлиларни мағлуб этди ва дивизионни тозалади»
Дастин Порьенинг таъкидлашича, Махачевнинг ғалабали серияси шунчаки рақамлардан иборат эмас, балки у жаҳоннинг энг кучли жангчиларига қарши кечган муросасиз баҳсларда шаклланган:
«Исломнинг ғалабалар сериясидаги энг таъсирли жиҳат шундаки, у турли тоифадаги энг кучли рақибларни доғда қолдирди. Махачев аввал ярим енгил вазн тоифасининг энг яхши жангчисини мағлуб этди, кейин ўз дивизионини (енгил вазн) тўлиқ тозалади ва юқори вазн тоифаларида ҳам ўз устунлигини кўрсатиб, UFC чемпионлигини мустаҳкамлади. Вазн тоифасидан қатъи назар, дунёнинг энг яхши жангчиси (P4P) дегани айнан шундай бўлади!» — деди америкалик ММА афсонаси.
UFC 330: Тарихий рекорд ва Иан Гаррига қарши баҳс
Эслатиб ўтамиз, Ислом Махачев 16 август куни ўтказиладиган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Иан Гаррига қарши октагонга кўтарилади.
Ушбу тўқнашув нафақат чемпионлик унвони, балки UFC тарихидаги энг кучли рекордлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар мазкур баҳсда россиялик жангчи зафар қучса, у UFC тарихидаги энг узун ва оламшумул ғалабали серия эгаларидан бири сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўяди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…