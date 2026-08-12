Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»

·32·Спорт
Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»
Қисқача

Дастин Поре Ислом Махачевнинг 16 та кетма-кет ғалабасига юқори баҳо бериб, у энг кучли рақибларни мағлуб этиб, ўз дивизионини тозалаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Махачев ярим енгил ва енгил вазн тоифаларида, шунингдек, юқори вазнларда ҳам устунлигини намойиш этиб, UFC чемпионлигини мустаҳкамлаган.

ММА оламининг афсонавий вакилларидан бири, америкалик Дастин Порье UFC чемпиони Ислом Махачевнинг октагондаги бетакрор ва тарихий муваффақиятларига юқори баҳо берди. " Бриллиант " лақабли жангчи россиялик спортчининг 16 та кетма-кет ғалабали серияси ва турли вазн тоифаларидаги чемпионларга қарши кўрсатган устунлигидан ҳайратда эканини яширмади.

«У энг кучлиларни мағлуб этди ва дивизионни тозалади»

Дастин Порьенинг таъкидлашича, Махачевнинг ғалабали серияси шунчаки рақамлардан иборат эмас, балки у жаҳоннинг энг кучли жангчиларига қарши кечган муросасиз баҳсларда шаклланган:

«Исломнинг ғалабалар сериясидаги энг таъсирли жиҳат шундаки, у турли тоифадаги энг кучли рақибларни доғда қолдирди. Махачев аввал ярим енгил вазн тоифасининг энг яхши жангчисини мағлуб этди, кейин ўз дивизионини (енгил вазн) тўлиқ тозалади ва юқори вазн тоифаларида ҳам ўз устунлигини кўрсатиб, UFC чемпионлигини мустаҳкамлади. Вазн тоифасидан қатъи назар, дунёнинг энг яхши жангчиси (P4P) дегани айнан шундай бўлади!» — деди америкалик ММА афсонаси.

UFC 330: Тарихий рекорд ва Иан Гаррига қарши баҳс

Эслатиб ўтамиз, Ислом Махачев 16 август куни ўтказиладиган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Иан Гаррига қарши октагонга кўтарилади.

Ушбу тўқнашув нафақат чемпионлик унвони, балки UFC тарихидаги энг кучли рекордлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар мазкур баҳсда россиялик жангчи зафар қучса, у UFC тарихидаги энг узун ва оламшумул ғалабали серия эгаларидан бири сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўяди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Дастин ПуарьеИслам МахачевЮФСИэн Гарри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиИнтер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиБугун, 18:34Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиРасман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиБугун, 18:14Джед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилдиДжед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилдиБугун, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади