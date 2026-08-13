Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

·0·Жамият
Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларини (МТТ) 2026-2027 янги ўқув йилига пухта тайёрлаш, таълим-тарбия жараёнини замонавий халқаро стандартлар асосида ташкил этиш ҳамда болаларнинг ҳар томонлама ва мутаносиб ривожланиши учун қулай шароитлар яратиш бўйича устувор вазифалар ва муҳим янгиликлар белгиланди.

Мутасаддилар томонидан ишлаб чиқилган янги стратегияга кўра, боғчаларда ўқитиш тизимига рақамли технологиялар, инновацион ўқув дастурлари ва сунъий интеллект имкониятлари фаол татбиқ этилади.

«Илк қадам» дастурининг 3-нашри ва ўйинга асосланган таълим

Янги ўқув йилидан эътиборан мактабгача таълим тизимида қатор муҳим дастур ва лойиҳалар амaлиётга жорий этилади:

  • «Илк қадам» дастурининг янги нашри: Таълим-тарбия жараёнига миллий «Илк қадам» ўқув дастурининг такомиллаштирилган учинчи нашри тўлиқ жорий этилади.

  • «Бола, ўйин ва педагог» лойиҳаси: Боғчаларда қуруқ ёдлашдан воз кечилиб, «Бола, ўйин ва педагог» лойиҳаси орқали ўйинга асосланган таълим босқичма-босқич йўлга қўйилади.

  • Махсус ўқув-методик мажмуалар: Болаларнинг мантиқий ва тафаккур кўникмаларини ривожлантиришда «Қувноқ математика» ҳамда «Билағон болажон» номли янги ўқув-методик мажмуалардан самарали фойдаланиш устувор вазифа сифатида белгиланди.

«Асосий мақсад — болани боғча ёшидан бошлаб эркин фикрлашга, атроф-муҳитни ўйинлар орқали англашга ва мантиқий фикрлашга ўргатишдан иборатдир», — дейилади белгиланган чора-тадбирлар шарҳида.

Экологик маданият, соғлом турмуш ва тарбиячилар учун сунъий интеллект

Янги ўқув йилида нафақат болаларнинг таълими, балки уларда соғлом одатларни шакллантириш ва педагогларнинг касбий компетенцияларини оширишга ҳам алоҳида эътибор қаратилади.

  1. Экология ва хавфсизлик: Мактабгача ёшдаги болаларда экологик маданият ва соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш кучайтирилади. Боғчаларда болалар учун хавфсиз ва уларнинг интеллектуал ривожланишига хизмат қилувчи муҳит яратилади.

  2. Замонавий педагоглар: Тарбиячи ва педагогларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ошириб бориш доирасида уларга замонавий таълим технологиялари, сунъий интеллект (СИ) ҳамда рақамли ресурслардан таълим жараёнида фойдаланиш бўйича махсус кўникмалар ўргатилади.

Амалга оширилаётган ушбу комплекс ислоҳотлар мактабгача таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш ва фарзандларимизнинг мактаб таълимига пухта тайёргарлик кўриб боришини таъминлашга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиКеча, 20:15Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиКеча, 18:27Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Кеча, 17:57Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Кеча, 16:46«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?Кеча, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди