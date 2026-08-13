Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларини (МТТ) 2026-2027 янги ўқув йилига пухта тайёрлаш, таълим-тарбия жараёнини замонавий халқаро стандартлар асосида ташкил этиш ҳамда болаларнинг ҳар томонлама ва мутаносиб ривожланиши учун қулай шароитлар яратиш бўйича устувор вазифалар ва муҳим янгиликлар белгиланди.
Мутасаддилар томонидан ишлаб чиқилган янги стратегияга кўра, боғчаларда ўқитиш тизимига рақамли технологиялар, инновацион ўқув дастурлари ва сунъий интеллект имкониятлари фаол татбиқ этилади.
«Илк қадам» дастурининг 3-нашри ва ўйинга асосланган таълим
Янги ўқув йилидан эътиборан мактабгача таълим тизимида қатор муҳим дастур ва лойиҳалар амaлиётга жорий этилади:
«Илк қадам» дастурининг янги нашри: Таълим-тарбия жараёнига миллий «Илк қадам» ўқув дастурининг такомиллаштирилган учинчи нашри тўлиқ жорий этилади.
«Бола, ўйин ва педагог» лойиҳаси: Боғчаларда қуруқ ёдлашдан воз кечилиб, «Бола, ўйин ва педагог» лойиҳаси орқали ўйинга асосланган таълим босқичма-босқич йўлга қўйилади.
Махсус ўқув-методик мажмуалар: Болаларнинг мантиқий ва тафаккур кўникмаларини ривожлантиришда «Қувноқ математика» ҳамда «Билағон болажон» номли янги ўқув-методик мажмуалардан самарали фойдаланиш устувор вазифа сифатида белгиланди.
«Асосий мақсад — болани боғча ёшидан бошлаб эркин фикрлашга, атроф-муҳитни ўйинлар орқали англашга ва мантиқий фикрлашга ўргатишдан иборатдир», — дейилади белгиланган чора-тадбирлар шарҳида.
Экологик маданият, соғлом турмуш ва тарбиячилар учун сунъий интеллект
Янги ўқув йилида нафақат болаларнинг таълими, балки уларда соғлом одатларни шакллантириш ва педагогларнинг касбий компетенцияларини оширишга ҳам алоҳида эътибор қаратилади.
Экология ва хавфсизлик: Мактабгача ёшдаги болаларда экологик маданият ва соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш кучайтирилади. Боғчаларда болалар учун хавфсиз ва уларнинг интеллектуал ривожланишига хизмат қилувчи муҳит яратилади.
Замонавий педагоглар: Тарбиячи ва педагогларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ошириб бориш доирасида уларга замонавий таълим технологиялари, сунъий интеллект (СИ) ҳамда рақамли ресурслардан таълим жараёнида фойдаланиш бўйича махсус кўникмалар ўргатилади.
Амалга оширилаётган ушбу комплекс ислоҳотлар мактабгача таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш ва фарзандларимизнинг мактаб таълимига пухта тайёргарлик кўриб боришини таъминлашга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…