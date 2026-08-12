Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқди
Фарғона вилояти Бешариқ туманида фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигит билан турмуш қургани айтилмоқда. Тўй маросими акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш ва муҳокамаларга сабаб бўлган. Лавҳаларда келин-куёвнинг яқинлари билан бирга байрам қилгани акс этган. Фойдаланувчиларнинг аксарияти ёш оилага бахт ва тотувлик тилаган.
Ижтимоий тармоқларда Фарғона вилоятида бўлиб ўтган ноодатий тўй акс этган видеолар тарқалиб, фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Маълум қилинишича, тўй Бешариқ туманида бўлиб ўтган. Унда фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигит билан турмуш қургани айтилмоқда. Турли миллат вакилларининг оила қургани акс этган тўй лавҳалари тез орада ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлган.
Видеоларда келин-куёвнинг тўй маросими ва яқинлари билан бирга нишонлаётган қувончли лаҳзалари акс этган. Фойдаланувчиларнинг аксарияти ёш оилага илиқ тилаклар билдириб, уларга бахт ва тотувлик тиламоқда.
Албатта, миллат ва маданиятдаги фарқларга қарамай, икки инсоннинг бир-бирини танлаб, оила қуриши қувончли воқеа. Ёш келин-куёвга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт тилаймиз.
…