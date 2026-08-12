Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди
Наманган шаҳридаги автобусда 66 ёшли эркак 18 ёшли қизнинг сон қисмидан ушлаб, унга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган, қиз эса бунга жавобан эркакни урган. Воқеа 27 июл куни юз берган ва суд ҳар икки томон маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, деган хулосага келган. Қизга енгил тан жароҳати етказгани учун БҲМнинг 0,5 баравари — 206 минг сўм, эркакка эса шаҳвоний шилқимлик қилгани учун БҲМнинг 2 баравари — 824 минг сўм жарима тайинланган.
Наманганда жамоат транспортида содир бўлган можаро судда кўриб чиқилди. Маълум бўлишича, 66 ёшли эркак автобусда 18 ёшли қизга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган. Қиз эса бунга жавобан эркакни уриб, унга енгил тан жароҳати етказган.
Воқеа жорий йилнинг 27 июль куни Наманган шаҳридаги автобуслардан бирида юз берган. Бу ҳақда UzNews суд қарорига таяниб хабар берди.
Суд ҳужжатларида қайд этилишича, эркак қизнинг сон қисмидан ушлаб, унга нисбатан номақбул ҳаракат қилган. Шундан сўнг қиз эркакни урган. Унинг зарбаси натижасида жабрланувчининг соғлиғига жиддий зарар етмаган, бироқ енгил тан жароҳати қайд этилган.
Суд ишни кўриб чиқиб, ҳар икки томон ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, деган хулосага келган.
Қизга Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 52-моддаси 2-қисми асосида, яъни енгил тан жароҳати етказгани учун БҲМнинг 0,5 баравари — 206 минг сўм миқдорида жарима тайинланган.
66 ёшли эркак эса кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисми, яъни шаҳвоний шилқимлик қилгани учун айбдор деб топилган. Унга БҲМнинг 2 баравари — 824 минг сўм миқдорида жарима белгиланган.
…