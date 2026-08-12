Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди

·48·Жамият
Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди
Қисқача

Наманган шаҳридаги автобусда 66 ёшли эркак 18 ёшли қизнинг сон қисмидан ушлаб, унга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган, қиз эса бунга жавобан эркакни урган. Воқеа 27 июл куни юз берган ва суд ҳар икки томон маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, деган хулосага келган. Қизга енгил тан жароҳати етказгани учун БҲМнинг 0,5 баравари — 206 минг сўм, эркакка эса шаҳвоний шилқимлик қилгани учун БҲМнинг 2 баравари — 824 минг сўм жарима тайинланган.

Наманганда жамоат транспортида содир бўлган можаро судда кўриб чиқилди. Маълум бўлишича, 66 ёшли эркак автобусда 18 ёшли қизга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган. Қиз эса бунга жавобан эркакни уриб, унга енгил тан жароҳати етказган.

Воқеа жорий йилнинг 27 июль куни Наманган шаҳридаги автобуслардан бирида юз берган. Бу ҳақда UzNews суд қарорига таяниб хабар берди.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, эркак қизнинг сон қисмидан ушлаб, унга нисбатан номақбул ҳаракат қилган. Шундан сўнг қиз эркакни урган. Унинг зарбаси натижасида жабрланувчининг соғлиғига жиддий зарар етмаган, бироқ енгил тан жароҳати қайд этилган.

Суд ишни кўриб чиқиб, ҳар икки томон ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, деган хулосага келган.

Қизга Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 52-моддаси 2-қисми асосида, яъни енгил тан жароҳати етказгани учун БҲМнинг 0,5 баравари — 206 минг сўм миқдорида жарима тайинланган.

66 ёшли эркак эса кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисми, яъни шаҳвоний шилқимлик қилгани учун айбдор деб топилган. Унга БҲМнинг 2 баравари — 824 минг сўм миқдорида жарима белгиланган.

НаманганУзНьюс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиБугун, 20:15Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиБугун, 18:27Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Бугун, 17:57Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Бугун, 16:46«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?Бугун, 16:43ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди