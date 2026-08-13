Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун туради

·0·Авто
Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун туради

Сўнгги йилларда автомобил бозорида кроссовер ва йўлтанламаслар мутлақ устунликка эришганига қарамай, амалиёт ва қулайликни биринчи ўринга қўювчи оилалар учун универсал (универсал/эстате) туркумидаги машиналар ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Мутахассисларнинг маълумот беришича, ўтган йили сотилган барча янги автомобилларнинг учдан икки қисмини айнан СУВ моддалари ташкил этган. Бироқ, шунга қарамамай, универсал кузовли автомобиллар ўзининг анъанавий ишончлилиги ва ўзига хос афзалликлари билан бозорда мустаҳкам ўрин эгаллаб турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аксарият харидорлар универсал автомобилларни уларнинг кенглиги, юк ортиш имкониятлари ва йўлдаги бошқарилиши кроссоверларга қараганда анча анъанавий ҳамда қулайлиги учун қадрлашади. Британия бозоридаги таҳлилларга кўра, бу турдаги машиналар ихлосмандлари камаймаётганининг асосий сабаби — улар йирик габаритли машиналар каби юк кўтариш қобилиятига эга бўлиши билан бирга, юқори тезликда турғунлик ва мукаммал динамикани тақдим этади.

Замонавий универсал автомобилларнинг ўзига хос турлари

Бугунги кунда универсал бозорида хилма-хиллик жуда юқори. Харидорлар узоқ масофаларга қатновчи тежамкор дизел двигателли оддий машиналардан тортиб, ажойиб қулайликка эга ҳашаматли шоотинг браке моделларигача танлаш имкониятига эга. Қолаверса, спорткар даражасидаги тезланиш ва ўткир бошқарувни хоҳловчилар учун ҳам махсус версиялар мавжуд бўлиб, улар ҳар қандай дид эгасининг эҳтиёжини қондира олади.

Мутахассислар баҳолашича, ҳозирги кунда ушбу сегментда етакчиликни қўлга киритган мутлақ чемпион бу — Skoda Superb Эстате модели ҳисобланади. Ўзининг улкан багаж қисми, турфа хил қувват агрегатлари ва ҳайдаш динамикаси туфайли ушбу автомобил йўл синовларидан энг юқори беш юлдузли баҳони олишга муваффақ бўлди.

Бозордаги энг яхши моделлар

Skoda Superb Эстате етакчиликни қўлга киритган бўлса-да, бугунги кунда Буюк Британия бозорида эътиборга лойиқ бошқа кўплаб муқобил вариантлар ҳам талабга эга. Харидорлар учун танлов имкониятлари жуда кенг:

  • Skoda Superb Эстате — энг юқори баҳоланган универсал автомобил
  • Турли хил тежамкор дизел ва гидрид қувват қурилмаларига эга моделлар
  • Ҳашаматли ва қулай шоотинг браке туркумидаги машиналар
  • Суперкарлар билан рақобатлаша оладиган спорт характерли модификациялар
Хулоса қилиб айтганда, кроссоверларнинг оммабоплиги пасаймаётган бир пайтда, универсал автомобиллар ўзининг кўп қирралилиги ва ҳайдаш завқи туфайли ҳақиқий оилавий транспорт воситаси сифатидаги мавқеини сақланиб қолмоқда. Ҳар бир харидор ўзининг эҳтиёжлари ва молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда мукаммал универсал машинани топиши мумкин.

УниверсалАвтомобилларКроссоверSkodaЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаЯндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 00:23Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБолидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиКеча, 18:29Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиКеча, 17:50Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиКеча, 14:26Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаКеча, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади