Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун туради
Сўнгги йилларда автомобил бозорида кроссовер ва йўлтанламаслар мутлақ устунликка эришганига қарамай, амалиёт ва қулайликни биринчи ўринга қўювчи оилалар учун универсал (универсал/эстате) туркумидаги машиналар ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Мутахассисларнинг маълумот беришича, ўтган йили сотилган барча янги автомобилларнинг учдан икки қисмини айнан СУВ моддалари ташкил этган. Бироқ, шунга қарамамай, универсал кузовли автомобиллар ўзининг анъанавий ишончлилиги ва ўзига хос афзалликлари билан бозорда мустаҳкам ўрин эгаллаб турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аксарият харидорлар универсал автомобилларни уларнинг кенглиги, юк ортиш имкониятлари ва йўлдаги бошқарилиши кроссоверларга қараганда анча анъанавий ҳамда қулайлиги учун қадрлашади. Британия бозоридаги таҳлилларга кўра, бу турдаги машиналар ихлосмандлари камаймаётганининг асосий сабаби — улар йирик габаритли машиналар каби юк кўтариш қобилиятига эга бўлиши билан бирга, юқори тезликда турғунлик ва мукаммал динамикани тақдим этади.
Замонавий универсал автомобилларнинг ўзига хос турлариБугунги кунда универсал бозорида хилма-хиллик жуда юқори. Харидорлар узоқ масофаларга қатновчи тежамкор дизел двигателли оддий машиналардан тортиб, ажойиб қулайликка эга ҳашаматли шоотинг браке моделларигача танлаш имкониятига эга. Қолаверса, спорткар даражасидаги тезланиш ва ўткир бошқарувни хоҳловчилар учун ҳам махсус версиялар мавжуд бўлиб, улар ҳар қандай дид эгасининг эҳтиёжини қондира олади.
Мутахассислар баҳолашича, ҳозирги кунда ушбу сегментда етакчиликни қўлга киритган мутлақ чемпион бу — Skoda Superb Эстате модели ҳисобланади. Ўзининг улкан багаж қисми, турфа хил қувват агрегатлари ва ҳайдаш динамикаси туфайли ушбу автомобил йўл синовларидан энг юқори беш юлдузли баҳони олишга муваффақ бўлди.
Бозордаги энг яхши моделларSkoda Superb Эстате етакчиликни қўлга киритган бўлса-да, бугунги кунда Буюк Британия бозорида эътиборга лойиқ бошқа кўплаб муқобил вариантлар ҳам талабга эга. Харидорлар учун танлов имкониятлари жуда кенг:
- Skoda Superb Эстате — энг юқори баҳоланган универсал автомобил
- Турли хил тежамкор дизел ва гидрид қувват қурилмаларига эга моделлар
- Ҳашаматли ва қулай шоотинг браке туркумидаги машиналар
- Суперкарлар билан рақобатлаша оладиган спорт характерли модификациялар
…