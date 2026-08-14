Тошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилди
Тошкентда тахминан 350 ёшга яқин ноёб тут дарахти расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилди. Асрлар давомида шаҳарнинг ўзгаришларига гувоҳ бўлган дарахт энди махсус муҳофаза қилинади.
Асрлар қаъридан қолган дарахт
Мутахассислар дарахтнинг ёши ва табиий аҳамиятини инобатга олиб, унга алоҳида муҳофаза мақомини берди.
Бу тут дарахти Тошкентдаги кўплаб замонавий бино ва кўчалар пайдо бўлишидан анча олдин ўсиб келган.
Атрофи ободонлаштирилади
Ноёб дарахтни ташқи шикастланишлардан асраш учун унинг атрофига махсус панжара ўрнатилиши режалаштирилмоқда. Шунингдек, яқин ҳудудга дарахтнинг тарихи ва аҳамияти ҳақида маълумот берувчи тахталар қўйилади.
Эндиликда 350 йиллик тут дарахти Тошкентнинг нафақат табиий, балки тарихий меросининг бир қисми сифатида ҳам муҳофаза қилинади.
…