Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидлади
Лондоннинг Челси клуби марказий ҳимоячиси Уэсли Фофана жамоада узоқ кутилган барқарорликни ўрнатиш муҳимлигини маълум қилди. Бу баёнот “аристократлар” янги бош мураббий Хаби Алонсо қўстиқ остида янги даврга қадам қўяётган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри хабар қилишича, сўнгги йилларда жамоада тез-тез мураббийлар алмашинуви ҳамда 1 миллиард фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфланганига қарамай, таркибдаги доимий ўзгаришлар футболчиларни ташвишга солмоқда. Хаби Алонсо БлуеКо консорциуми 2022-йилда клубга эгалик қилгандан бери тайинланган тўққизинчи бош мураббийга айланди. Эслатиб ўтамиз, Антонио Конте 2016–2018-йиллар оралиғида икки тўлиқ мавсум давомида ишлаган охирги мураббий бўлиб қолмоқда.
Оғир жароҳатлардан кейин ўтган мавсумда 38 та учрашувда майдонга тушган Фофана клуб раҳбарияти ҳам келажак борасида футболчилар билан бир хил фикрда эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, барча футболчилар жамоада узоқ муддатли барқарор муҳит бўлишини истайди ва раҳбарият ҳам бу масалада бир хил ёндашувга эга.
Трансферлар ва таркибдаги рақобатЧелси ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилиб, яна 10 та янги футболчини ўз сафига қўшиб олди. Уларнинг орасида Жордан Ҳендерсон ва Даннй Велбекк каби тажрибали ўйинчилар билан бир қаторда, Морган Роджерс ва Махенсе Лакроих каби қимматбаҳо харидлар ҳам бор.
Клубда Коул Палмер ва Риз Джеймс каби 9 ёки 10 нафар "дахлсиз" футболчилар гуруҳи борлиги айтилаётганига қарамай, Фофана асосий таркиб учун рақобат ўта кескин эканини яхши тушунади. Француз футболчисининг фикрича, ҳар бир киши машғулотларда ўзини кўрсатиши ва мураббий ишончини қозониши шарт.
"Эҳтимол, баъзи йигитлар кетар, бошқалари келар. Ўзим учун эса асосий вазифа – яхши шуғулланиш, жисмоний ҳолатни сақлаб қолиш ва мураббийнинг қарорларини кутишдир. Футболда 'менинг жойим кафолатланган' деб бўлмайди", – дея қўшимча қилди Фофана.
Янги мавсум олдидан синовларЧелси шанба куни Реал Соседад жамоасига қарши сўнгги ўртоқлик ўйинини ўтказади ва шундан сўнг 24-август куни Премер-лига доирасида ўз майдонида Фулхэм клубини қабул қилади.
Испаниялик мутахассис Хаби Алонсо ўзининг энг яхши ўйин тизимини шакллантириш ҳамда ёзги янги ўйинчиларни жамоага тезда мослаштириш борасида дарҳол босим остида қолмоқда. Мавсум бошидаги натижалар Челсидеаги ушбу янги давр барқарорлик келтира олишини кўрсатувчи асосий мезон бўлади.
…