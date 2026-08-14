Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидлади

·0·Спорт
Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидлади

Лондоннинг Челси клуби марказий ҳимоячиси Уэсли Фофана жамоада узоқ кутилган барқарорликни ўрнатиш муҳимлигини маълум қилди. Бу баёнот “аристократлар” янги бош мураббий Хаби Алонсо қўстиқ остида янги даврга қадам қўяётган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри хабар қилишича, сўнгги йилларда жамоада тез-тез мураббийлар алмашинуви ҳамда 1 миллиард фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфланганига қарамай, таркибдаги доимий ўзгаришлар футболчиларни ташвишга солмоқда. Хаби Алонсо БлуеКо консорциуми 2022-йилда клубга эгалик қилгандан бери тайинланган тўққизинчи бош мураббийга айланди. Эслатиб ўтамиз, Антонио Конте 2016–2018-йиллар оралиғида икки тўлиқ мавсум давомида ишлаган охирги мураббий бўлиб қолмоқда.

Оғир жароҳатлардан кейин ўтган мавсумда 38 та учрашувда майдонга тушган Фофана клуб раҳбарияти ҳам келажак борасида футболчилар билан бир хил фикрда эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, барча футболчилар жамоада узоқ муддатли барқарор муҳит бўлишини истайди ва раҳбарият ҳам бу масалада бир хил ёндашувга эга.

Трансферлар ва таркибдаги рақобат

Челси ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилиб, яна 10 та янги футболчини ўз сафига қўшиб олди. Уларнинг орасида Жордан Ҳендерсон ва Даннй Велбекк каби тажрибали ўйинчилар билан бир қаторда, Морган Роджерс ва Махенсе Лакроих каби қимматбаҳо харидлар ҳам бор.

Клубда Коул Палмер ва Риз Джеймс каби 9 ёки 10 нафар "дахлсиз" футболчилар гуруҳи борлиги айтилаётганига қарамай, Фофана асосий таркиб учун рақобат ўта кескин эканини яхши тушунади. Француз футболчисининг фикрича, ҳар бир киши машғулотларда ўзини кўрсатиши ва мураббий ишончини қозониши шарт.

"Эҳтимол, баъзи йигитлар кетар, бошқалари келар. Ўзим учун эса асосий вазифа – яхши шуғулланиш, жисмоний ҳолатни сақлаб қолиш ва мураббийнинг қарорларини кутишдир. Футболда 'менинг жойим кафолатланган' деб бўлмайди", – дея қўшимча қилди Фофана.

Янги мавсум олдидан синовлар

Челси шанба куни Реал Соседад жамоасига қарши сўнгги ўртоқлик ўйинини ўтказади ва шундан сўнг 24-август куни Премер-лига доирасида ўз майдонида Фулхэм клубини қабул қилади.

Испаниялик мутахассис Хаби Алонсо ўзининг энг яхши ўйин тизимини шакллантириш ҳамда ёзги янги ўйинчиларни жамоага тезда мослаштириш борасида дарҳол босим остида қолмоқда. Мавсум бошидаги натижалар Челсидеаги ушбу янги давр барқарорлик келтира олишини кўрсатувчи асосий мезон бўлади.

ЧелсиУэсли ФофанаХаби АлонсоПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаИнтер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаБугун, 12:12Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиЭрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиБугун, 11:34Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди