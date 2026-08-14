Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқда

·0·Спорт
Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқда

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Goal.com хабар қилишича, миланликлар клуб таркибини янада кучайтириш мақсадида инглиз футболчиси билан шартнома шартлари бўйича аллақачон келишувга эришган, бироқ ҳозирча трансфер суммаси юзасидан музокаралар давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Корриере делло Sport нашрининг маълумот тарқатишича, Интер раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги босқичида жамоанинг барча чизиқларини якуний мукаммалликка келтириш учун тинимсиз ишламоқда. Олдинроқ жамоа ўз таркибининг асосий позицияларини муваффақиятли мустаҳкамлаб олган эди, эндиликда эса эътибор тўлиқ Англия Премер-лигасига қаратилди.

Англия футболчилари билан бой тарих

Интер бош мураббийи жамоа сифатини янада ошириш учун айнан Куртис Жонесни идеал номзод деб топган. Эътиборлиси, Нераззурри тарихида инглизистонлик футболчилар ҳар доим муҳим ўрин тутган. Клуб аввалроқ Ашлей Ёунг, Паул Инсе ва Геррй Ҳитченс каби футболчилар хизматидан фойдаланган бўлса, жорий мавсумда ҳам бу анъана давом этиб, Манчестер Ситидан Джон Стоунз ҳамда Тоттенхемдан Джед Спенсе жамоага келиб қўшилди.

Маълум бўлишича, Куртис Жонеснинг ўзи ҳам келажаги борасида аниқ қарорга келиб, фаолиятини Гиусеппе Меазза стадионида давом этиш истагини қатъий билдирган. Ярим ҳимоячи бошқа клублардан тушган таклифларни рад этиб, аллақачон Италия гранди билан шахсий шартнома ва комиссия масалаларида келишиб олган.

Музокаралар ва молиявий имкониятлар

Ливерпул клуби дастлаб бу трансферга қаршилик кўрсатиб, футболчи учун юқори нарх белгилаган бўлса-да, шартнома муддатининг қисқариб бораётгани томонларни муросага келишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирда Интер раҳбарияти ўзлари таклиф қилаётган сумма билан инглиз клубининг талаблари орасидаги фарқни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.

Ушбу трансфернинг амалга ошиши жамоанинг асосий негизини сақлаб қолган ҳолда, таркибни янада мувозанатли қилишда охирги муҳим қадам бўлади. Қолаверса, Давиде Фраттесиснинг жамоани тарк этиши кутилаётгани Интерга ушбу йирик трансферни молиялаштириш учун етарли иқтисодий имконият ва эркинлик тақдим этмоқда.

Интер МиланКуртис ЖонесЛиверпулТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиЭрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиБугун, 11:34Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди