Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқда
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Goal.com хабар қилишича, миланликлар клуб таркибини янада кучайтириш мақсадида инглиз футболчиси билан шартнома шартлари бўйича аллақачон келишувга эришган, бироқ ҳозирча трансфер суммаси юзасидан музокаралар давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Корриере делло Sport нашрининг маълумот тарқатишича, Интер раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги босқичида жамоанинг барча чизиқларини якуний мукаммалликка келтириш учун тинимсиз ишламоқда. Олдинроқ жамоа ўз таркибининг асосий позицияларини муваффақиятли мустаҳкамлаб олган эди, эндиликда эса эътибор тўлиқ Англия Премер-лигасига қаратилди.
Англия футболчилари билан бой тарихИнтер бош мураббийи жамоа сифатини янада ошириш учун айнан Куртис Жонесни идеал номзод деб топган. Эътиборлиси, Нераззурри тарихида инглизистонлик футболчилар ҳар доим муҳим ўрин тутган. Клуб аввалроқ Ашлей Ёунг, Паул Инсе ва Геррй Ҳитченс каби футболчилар хизматидан фойдаланган бўлса, жорий мавсумда ҳам бу анъана давом этиб, Манчестер Ситидан Джон Стоунз ҳамда Тоттенхемдан Джед Спенсе жамоага келиб қўшилди.
Маълум бўлишича, Куртис Жонеснинг ўзи ҳам келажаги борасида аниқ қарорга келиб, фаолиятини Гиусеппе Меазза стадионида давом этиш истагини қатъий билдирган. Ярим ҳимоячи бошқа клублардан тушган таклифларни рад этиб, аллақачон Италия гранди билан шахсий шартнома ва комиссия масалаларида келишиб олган.
Музокаралар ва молиявий имкониятларЛиверпул клуби дастлаб бу трансферга қаршилик кўрсатиб, футболчи учун юқори нарх белгилаган бўлса-да, шартнома муддатининг қисқариб бораётгани томонларни муросага келишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирда Интер раҳбарияти ўзлари таклиф қилаётган сумма билан инглиз клубининг талаблари орасидаги фарқни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.
Ушбу трансфернинг амалга ошиши жамоанинг асосий негизини сақлаб қолган ҳолда, таркибни янада мувозанатли қилишда охирги муҳим қадам бўлади. Қолаверса, Давиде Фраттесиснинг жамоани тарк этиши кутилаётгани Интерга ушбу йирик трансферни молиялаштириш учун етарли иқтисодий имконият ва эркинлик тақдим этмоқда.
…