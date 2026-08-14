Темурхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз берди
Қисқача
Temuрхўжа Абдухолиқовнинг ўғил фарзанди бевақт вафот этди. Бу ҳақда Чампионат.асиа хабар берди. Марҳумнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирилди.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Темурхўжа Абдухолиқовнинг ўғил фарзанди бевақт вафот этгани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда Championat.asia маълум қилди.
Zamin.uz жамоаси ушбу оғир жудолик муносабати билан Темурхўжа Абдухолиқов, унинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдиради.
Бундай мусибат олдида сўз ожиз. Марҳумнинг руҳи шод, охирати обод бўлсин. Яқинларига сабр-бардош тилаймиз.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…