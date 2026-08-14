Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилди
Американинг Кзингер компанияси ўзининг 1250 от кучига эга тандем ўриндиқли гиперкарининг очиқ – том қисми олиб ташланган версиясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур очиқ турдаги автомобил ҳатто афсонавий Bugatti моделларидан ҳам тезроқ ҳаракатланиш имкониятига эга. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Кзингер 21C Спйдер модели очиқ турдаги йўл автомобиллари орасида энг юқори аэродинамик босим ҳосил қилишини даъво қилмоқда. Автомобил соатига 150 мил тезликда ҳаракатланганда 1482 килограмм, махсус том панел ўрнатилганда эса 1500 килограмм босим яратади.
Гибрид двигател ва таъсирчан тезланишV8 гибрид қувват қурилмасига эга гиперкар тўғри чизиқда Bugatti Mistral моделидан ҳам тезроқ эканлигини кўрсатди. Янги модел жойидан 100 км/соат тезликка эришиш учун атиги 1,9 сония сарфлайди, унинг рақиби эса бу ишни 2,5 сонияда бажаради.
Автомобилнинг юраги сифатида мавжуд 21C модели каби 2,9 литрли эгизак турбинали V8 двигателдан фойдаланилган бўлиб, у оддий бензин ёрдамида 750 от кучи ишлаб чиқаради. Унга олд ўққа ўрнатилган иккита электромотор ҳамда тирсакли милга уланган яна битта электр мотор бириктирилиб, умумий қувватни 1250 от кучига етказади.
3D-босма технологиялари ва тормоз тизими21C Спйдер ўзига хос янги тормоз тизимини ҳам тақдим этди. Ушбу тизим 'БиоЛогик' деб номланган 3D-босма технологияси ёрдамида ишлаб чиқарилган бўлиб, у осма қисмлар ва шасси элементларида ҳам қўлланилган.
Мазкур ечим унсиз массани камайтириш, конструкция мустаҳкамлиги ва совишини яхшилаш имконини берди. Натижада, тормозланиш масофаси аввалги тизимга нисбатан 15 фоизга қисқарган ва тизимнинг ғижирлаши камайтирилган.
Конструкция ва нарх сиёсатиКзингер мутахассисларининг таъкидлашича, очиқ том учун қўшимча конструктив мустаҳкамлаш талаб этилмаган, чунки бундай версия углерод толали туб (кузов асоси) лойиҳалаштирилган пайтдаёқ режалаштирилган эди. Бироқ ағдарилиб кетишдан ҳимояланиш учун А устунларида қўшимча мустаҳкамловчи қисмлар мавжуд. Бу эса машинани одатдаги Ҳигҳ Довнфорсе купе версиясидан атиги 10 килограмм оғирроқ қилади.
Автомобилнинг бошланғич нархи 2,75 миллион долларни (2 миллион фунт стерлинг) ташкил этади. Шунга қарамай, якуний қиймат ҳар бир харидорнинг шахсий истакларига кўра ўзгариши мумкин. Компания жами 30 дона ана шундай ноёб гиперкарни ишлаб чиқаришни режалаштирган.
…