Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилди

·0·Авто
Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилди

Американинг Кзингер компанияси ўзининг 1250 от кучига эга тандем ўриндиқли гиперкарининг очиқ – том қисми олиб ташланган версиясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур очиқ турдаги автомобил ҳатто афсонавий Bugatti моделларидан ҳам тезроқ ҳаракатланиш имкониятига эга. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Кзингер 21C Спйдер модели очиқ турдаги йўл автомобиллари орасида энг юқори аэродинамик босим ҳосил қилишини даъво қилмоқда. Автомобил соатига 150 мил тезликда ҳаракатланганда 1482 килограмм, махсус том панел ўрнатилганда эса 1500 килограмм босим яратади.

Гибрид двигател ва таъсирчан тезланиш

V8 гибрид қувват қурилмасига эга гиперкар тўғри чизиқда Bugatti Mistral моделидан ҳам тезроқ эканлигини кўрсатди. Янги модел жойидан 100 км/соат тезликка эришиш учун атиги 1,9 сония сарфлайди, унинг рақиби эса бу ишни 2,5 сонияда бажаради.

Автомобилнинг юраги сифатида мавжуд 21C модели каби 2,9 литрли эгизак турбинали V8 двигателдан фойдаланилган бўлиб, у оддий бензин ёрдамида 750 от кучи ишлаб чиқаради. Унга олд ўққа ўрнатилган иккита электромотор ҳамда тирсакли милга уланган яна битта электр мотор бириктирилиб, умумий қувватни 1250 от кучига етказади.

3D-босма технологиялари ва тормоз тизими

21C Спйдер ўзига хос янги тормоз тизимини ҳам тақдим этди. Ушбу тизим 'БиоЛогик' деб номланган 3D-босма технологияси ёрдамида ишлаб чиқарилган бўлиб, у осма қисмлар ва шасси элементларида ҳам қўлланилган.

Мазкур ечим унсиз массани камайтириш, конструкция мустаҳкамлиги ва совишини яхшилаш имконини берди. Натижада, тормозланиш масофаси аввалги тизимга нисбатан 15 фоизга қисқарган ва тизимнинг ғижирлаши камайтирилган.

Конструкция ва нарх сиёсати

Кзингер мутахассисларининг таъкидлашича, очиқ том учун қўшимча конструктив мустаҳкамлаш талаб этилмаган, чунки бундай версия углерод толали туб (кузов асоси) лойиҳалаштирилган пайтдаёқ режалаштирилган эди. Бироқ ағдарилиб кетишдан ҳимояланиш учун А устунларида қўшимча мустаҳкамловчи қисмлар мавжуд. Бу эса машинани одатдаги Ҳигҳ Довнфорсе купе версиясидан атиги 10 килограмм оғирроқ қилади.

Автомобилнинг бошланғич нархи 2,75 миллион долларни (2 миллион фунт стерлинг) ташкил этади. Шунга қарамай, якуний қиймат ҳар бир харидорнинг шахсий истакларига кўра ўзгариши мумкин. Компания жами 30 дона ана шундай ноёб гиперкарни ишлаб чиқаришни режалаштирган.

КзингерГиперкарГибридАвтоянгиликларСуперспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиJLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиКеча, 19:28Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиКеча, 17:21Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиКеча, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиКеча, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаКеча, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади