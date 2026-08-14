Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризис
Испания Ла Лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Реал Мадрид жамоаси жиддий кадрлар муаммосига дуч келди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубнинг марказий ҳимоя чизиғи жароҳатлар гирдобида қолган ва бош мураббий Жозе Моуринью мавсум старти олдидан мураккаб вазиятга тушиб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда асосий таркибда атиги бешта ҳимоячи қолган бўлиб, улардан иккитаси — Эдер Милитао ва Раул Асенсио жароҳат сабабли Эспанёлга қарши кечадиган илк учрашувни ўтказиб юборишади. Бу ҳолат мухлисларда ўтган мавсумлардаги хавотирли хотираларни қайтадан уйғотмоқда.
Ҳимоя марказидаги янги учликВазиятдан келиб чиқиб, мураббийлар штаби мавсум бошланишида уч нафар марказий ҳимоячига таянишга мажбур бўлмоқда. Деан Ҳуижсен, Антонио Рюдигер ва Ибраима Конате каби футболчилар майдонда асосий юкни ўз зиммасига олиши кутилмоқда.
Ушбу учликнинг тайёргарлиги турлича кечмоқда. Жумладан, Ибраима Конате ўтган душанба куни машғулотларга қайтди. У Ла Лига баҳсларига қадар оптимал спорт формасига кириш учун икки ҳафталик ва Шалкега қарши ўртоқлик учрашувига эга.
Деан Ҳуижсен эса кичик жароҳат сабабли дастлабки расмий синовни ўтказиб юборди. Таъкидлаш жоизки, у ўтган мавсумда жамоанинг энг кўп майдонга тушган марказий ҳимоячиси бўлиб, 40 та учрашувда қатнашган эди. Тажрибали Антонио Рюдигер эса тиззасидаги муаммоларга қарамай, Ференкваросга қарши ўртоқлик ўйинида 45 дақиқа ҳаракат қилди ва Депортиво билан баҳсни асосий таркибда бошлади.
Академия ёрдами ва келажакдаги режаларМавсум бошланмай туриб шифохона хоналари футболчилар билан тўлиши жамоа атрофида турли хавотирларни келтириб чиқараётган эди. Бироқ шундай қийин паллаларда Реал Мадрид ҳар доимгидек ўз академиясига таяниб, муаммонинг ечимини топишга муваффақ бўлмоқда.
Ла Лига старти олдидан юзага келган бу кризис Жозе Моуринью жамоасининг узоқ давом этадиган чемпионат йўлагидаги илк жиддий синовига айланади. Ҳимоя чизиғидаги мувозанатни тиклаш ва захира имкониятларини кенгайтириш клубнинг олдига қўйилган асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
…