Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризис

·0·Спорт
Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризис

Испания Ла Лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Реал Мадрид жамоаси жиддий кадрлар муаммосига дуч келди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубнинг марказий ҳимоя чизиғи жароҳатлар гирдобида қолган ва бош мураббий Жозе Моуринью мавсум старти олдидан мураккаб вазиятга тушиб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда асосий таркибда атиги бешта ҳимоячи қолган бўлиб, улардан иккитаси — Эдер Милитао ва Раул Асенсио жароҳат сабабли Эспанёлга қарши кечадиган илк учрашувни ўтказиб юборишади. Бу ҳолат мухлисларда ўтган мавсумлардаги хавотирли хотираларни қайтадан уйғотмоқда.

Ҳимоя марказидаги янги учлик

Вазиятдан келиб чиқиб, мураббийлар штаби мавсум бошланишида уч нафар марказий ҳимоячига таянишга мажбур бўлмоқда. Деан Ҳуижсен, Антонио Рюдигер ва Ибраима Конате каби футболчилар майдонда асосий юкни ўз зиммасига олиши кутилмоқда.

Ушбу учликнинг тайёргарлиги турлича кечмоқда. Жумладан, Ибраима Конате ўтган душанба куни машғулотларга қайтди. У Ла Лига баҳсларига қадар оптимал спорт формасига кириш учун икки ҳафталик ва Шалкега қарши ўртоқлик учрашувига эга.

Деан Ҳуижсен эса кичик жароҳат сабабли дастлабки расмий синовни ўтказиб юборди. Таъкидлаш жоизки, у ўтган мавсумда жамоанинг энг кўп майдонга тушган марказий ҳимоячиси бўлиб, 40 та учрашувда қатнашган эди. Тажрибали Антонио Рюдигер эса тиззасидаги муаммоларга қарамай, Ференкваросга қарши ўртоқлик ўйинида 45 дақиқа ҳаракат қилди ва Депортиво билан баҳсни асосий таркибда бошлади.

Академия ёрдами ва келажакдаги режалар

Мавсум бошланмай туриб шифохона хоналари футболчилар билан тўлиши жамоа атрофида турли хавотирларни келтириб чиқараётган эди. Бироқ шундай қийин паллаларда Реал Мадрид ҳар доимгидек ўз академиясига таяниб, муаммонинг ечимини топишга муваффақ бўлмоқда.

Ла Лига старти олдидан юзага келган бу кризис Жозе Моуринью жамоасининг узоқ давом этадиган чемпионат йўлагидаги илк жиддий синовига айланади. Ҳимоя чизиғидаги мувозанатни тиклаш ва захира имкониятларини кенгайтириш клубнинг олдига қўйилган асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Реал МадридЛа ЛигаЖозе МоуриньюЭдер МилитаоАнтонио Рюдигер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаМанчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 12:36Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаИнтер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаБугун, 12:12Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди