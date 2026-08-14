Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилди
Ҳиндистоннинг Андхра-Прадеш штатидаги қишлоқ аҳолиси ёмғир ёғишини тилаб, икки эшак учун анъанавий никоҳ маросимини ўтказди. Маҳаллий аҳоли ушбу урф-одат баракали ёмғир ва муваффақиятли муссон мавсумини олиб келишга ишонади.
Ҳинд оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Анантапур туманидаги Каляндург мандали таркибига кирувчи Курлапалли қишлоғи аҳолиси мазкур маросимни ёғингарчиликни чақиришга қаратилган маҳаллий анъана сифатида ташкил этган.
Маросим давомида икки эшак барабанлар садоси остида қишлоқ кўчалари бўйлаб олиб ўтилган. Шундан сўнг улар учун рамзий никоҳ маросими ўтказилиб, аҳоли жуфтлик устига сув қуйган ва мўл-кўл ёмғир ёғиши учун махсус дуолар қилган.
Қишлоқ аҳолисининг айтишича, улар аввал ҳам шунга ўхшаш маросимни ўтказган. Ўшанда ҳудудда ёғингарчилик яхши бўлган. Шу сабабли аҳоли бу йил ҳам қадимий анъана муссон ёмғирларининг сероб бўлишига сабаб бўлади, деган умидда.
…