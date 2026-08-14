Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилди

·0·Дунё
Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилди

Ҳиндистоннинг Андхра-Прадеш штатидаги қишлоқ аҳолиси ёмғир ёғишини тилаб, икки эшак учун анъанавий никоҳ маросимини ўтказди. Маҳаллий аҳоли ушбу урф-одат баракали ёмғир ва муваффақиятли муссон мавсумини олиб келишга ишонади.

Ҳинд оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Анантапур туманидаги Каляндург мандали таркибига кирувчи Курлапалли қишлоғи аҳолиси мазкур маросимни ёғингарчиликни чақиришга қаратилган маҳаллий анъана сифатида ташкил этган.

Маросим давомида икки эшак барабанлар садоси остида қишлоқ кўчалари бўйлаб олиб ўтилган. Шундан сўнг улар учун рамзий никоҳ маросими ўтказилиб, аҳоли жуфтлик устига сув қуйган ва мўл-кўл ёмғир ёғиши учун махсус дуолар қилган.

Қишлоқ аҳолисининг айтишича, улар аввал ҳам шунга ўхшаш маросимни ўтказган. Ўшанда ҳудудда ёғингарчилик яхши бўлган. Шу сабабли аҳоли бу йил ҳам қадимий анъана муссон ёмғирларининг сероб бўлишига сабаб бўлади, деган умидда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Бугун, 12:37Токиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқдиТокиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқдиБугун, 12:06Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юбордиЖонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юбордиБугун, 12:04Трампнинг яна уйқуси келди: Оқ уйдаги кадрлар интернетда шов-шув бўлдиТрампнинг яна уйқуси келди: Оқ уйдаги кадрлар интернетда шов-шув бўлдиБугун, 11:56Энди мушук ва итлар ҳам рўйхатдан ўтказилади: Қозоғистон мушукларга рақамли паспорт беришни бошладиЭнди мушук ва итлар ҳам рўйхатдан ўтказилади: Қозоғистон мушукларга рақамли паспорт беришни бошладиБугун, 11:5135 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилдиБугун, 09:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди