Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқда

·0·Техно
Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқда

Пекин шаҳрининг Galaxy СОҲО савдо мажмуасида 16-август куни дунёдаги илк тўлиқ автоматлаштирилган ва кеча-кундуз ишлайдиган роботлаштирилган қаҳвахона ўз фаолиятини бошлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа йирик JD.com компаниясига тегишли бўлган 7FRESH Коффее бренди томонидан ҳаётга татбиқ этилмоқда. Мазкур қаҳвахона инсон омилидан тўла воз кечгани ва барча жараёнлар сунъий интеллект ҳамда механик тизимлар орқали бошқарилиши билан глобал миқёсда эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тўлиқ автоматлаштирилган жараён ва мижозлар учун қулайликлар

Янги автоматлашган масканда ходимлар умуман ишламайди. Қаҳвахонадаги барча амалиётлар, жумладан, ингредиентларни майдалаш, ичимликларни тайёрлаш, уларни қадоқлаш ва буюртмачига етказиб бериш тўлиқ роботлар зиммасига юклатилган. Шу сабабли ташриф буюрувчилар узун навбатларда туришга ёки ходимлар билан мулоқот қилишга вақт сарфламайдилар.

Буюртма бериш жараёни ҳам рақамли технологиялар асосида йўлга қўйилган бўлиб, мижозлар JD.com иловаси ёки 7FRESH махсус мини-дастури орқали ўзларига маъқул ичимликни танлашлари мумкин. Тайёр бўлган буюртма махсус автоматлаштирилган ўз-ўзига хизмат кўрсатиш камерасидан олинади. Шунингдек, муассасага ўрнатилган катта экран орқали харидорлар ичимликнинг тайёрланиш жараёнини реал вақт режимида кузатиб бориш имкониятига эга бўладилар.

Индивидуал созламалар ва кенг ассортимент

Лойиҳа муаллифлари ичимликларни ҳар бир мижознинг шахсий дидига мослаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратганлар. Фойдаланувчилар қаҳва концентрацияси, ширинлик даражаси ҳамда шарбат миқдорини 1 фоиздан 100 фоизгача бўлган диапазонда ўзгартиришлари мумкин. Масалан, америка қаҳвасининг қуюқлигини 40 фоизга, мевали чойнинг ширинлигини эса 70 фоизга созлаш имконияти яратилган.

Истеъмолчилар ўзлари тузган ноёб рецептларга шахсий ном бериб, уларни бошқа фойдаланувчилар билан улашишлари ҳам мумкин. Қаҳвахона ассортиментидан қаҳванинг турли турлари, газланган ичимликлар, баргли чойлар ва пробиотик шарбатлар ўрин олган.

Келажак режалари ва очилиш маросими

7FRESH келгусида сунъий интеллект тавсияларини жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу функция фойдаланувчининг кун тартиби ва жисмоний ҳолатини ҳисобга олган ҳолда кофеин истеъмолини оптимал тарзда танлаб беради. Очилиш кунида компания 24 соатлик жонли эфир ташкил этиб, Гиннеснинг рекордлар китобига киришни мақсад қилган. Шунингдек, илк ташриф буюрувчиларга роботлар томонидан тайёрланган бепул қаҳва тақдим этилиши вада қилинмоқда.

РоботларҚаҳвахонаХитойСуний интеллектJD.com
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиРоскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиБугун, 10:59Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиXiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиБугун, 01:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди