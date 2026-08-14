Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқда
Пекин шаҳрининг Galaxy СОҲО савдо мажмуасида 16-август куни дунёдаги илк тўлиқ автоматлаштирилган ва кеча-кундуз ишлайдиган роботлаштирилган қаҳвахона ўз фаолиятини бошлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа йирик JD.com компаниясига тегишли бўлган 7FRESH Коффее бренди томонидан ҳаётга татбиқ этилмоқда. Мазкур қаҳвахона инсон омилидан тўла воз кечгани ва барча жараёнлар сунъий интеллект ҳамда механик тизимлар орқали бошқарилиши билан глобал миқёсда эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўлиқ автоматлаштирилган жараён ва мижозлар учун қулайликларЯнги автоматлашган масканда ходимлар умуман ишламайди. Қаҳвахонадаги барча амалиётлар, жумладан, ингредиентларни майдалаш, ичимликларни тайёрлаш, уларни қадоқлаш ва буюртмачига етказиб бериш тўлиқ роботлар зиммасига юклатилган. Шу сабабли ташриф буюрувчилар узун навбатларда туришга ёки ходимлар билан мулоқот қилишга вақт сарфламайдилар.
Буюртма бериш жараёни ҳам рақамли технологиялар асосида йўлга қўйилган бўлиб, мижозлар JD.com иловаси ёки 7FRESH махсус мини-дастури орқали ўзларига маъқул ичимликни танлашлари мумкин. Тайёр бўлган буюртма махсус автоматлаштирилган ўз-ўзига хизмат кўрсатиш камерасидан олинади. Шунингдек, муассасага ўрнатилган катта экран орқали харидорлар ичимликнинг тайёрланиш жараёнини реал вақт режимида кузатиб бориш имкониятига эга бўладилар.
Индивидуал созламалар ва кенг ассортиментЛойиҳа муаллифлари ичимликларни ҳар бир мижознинг шахсий дидига мослаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратганлар. Фойдаланувчилар қаҳва концентрацияси, ширинлик даражаси ҳамда шарбат миқдорини 1 фоиздан 100 фоизгача бўлган диапазонда ўзгартиришлари мумкин. Масалан, америка қаҳвасининг қуюқлигини 40 фоизга, мевали чойнинг ширинлигини эса 70 фоизга созлаш имконияти яратилган.
Истеъмолчилар ўзлари тузган ноёб рецептларга шахсий ном бериб, уларни бошқа фойдаланувчилар билан улашишлари ҳам мумкин. Қаҳвахона ассортиментидан қаҳванинг турли турлари, газланган ичимликлар, баргли чойлар ва пробиотик шарбатлар ўрин олган.
…