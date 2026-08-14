Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этди

·0·Авто
Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этди

АҚШнинг етакчи электромобил ишлаб чиқарувчиси Lucid компанияси ўзининг Гравитй кроссоверининг янада қувватли ва спортбоп версияси — Lucid Гравитй GT-С моделини намойиш этди. Монтерей автоҳафталигида илк бор кўрсатилган ушбу етти ўриндиқли янги автомобил ўзининг ҳайратланарли тезланиш кўрсаткичлари билан дунёдаги энг тезкор оилавий кроссоверлардан бирига айланди ва ҳақиқий суперкарлар билан рақобатлашишга қодир эканлигини исботлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман модел Lucid Air Саппҳире седанида қўлланилган муваффақиятли муҳандислик ёндашуви асосида яратилган. Оғирлиги 2,7 тоннани ташкил этувчи улкан кроссовер уч сония ичида ўз тезлигини сезиларли даражада ошириб, йўлда ўта чаққонлигини намойиш этади. Компания тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу модел Tesla Model X Плаид бозордан чиқиб кетганидан кейин дунёдаги энг тезкор етти ўриндиқли транспорт воситасига айланди.

Суперкар даражасидаги динамика ва техник имкониятлар

Янги Lucid Гравитй GT-С модели тўғри чизиқдаги тезланиш бўйича Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Амалфи ҳамда BMW M3 КС каби машҳур спорт автомобиллари билан деярли бир хил кўрсаткичларни қайд этади. Таққослаш учун, Буюк Британия бозорида мавжуд бўлган ягона спорт йўналишидаги етти ўриндиқли Kia EV9 GT модели 501 от кучига эга бўлиб, мазкур масофани босиб ўтиш учун яна 1,4 сония кўпроқ вақт сарфлайди.

Бироқ ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги версия фақатгина тўғри чизиқдаги тезлик билан чекланиб қолмайди. Гравитй GT-С модели стандарт версияга нисбатан яхшиланган бошқарув ва чаққонликни таъминлашга мўлжалланган. Шу мақсадда автомобил махсус Дйнамик Ҳандлинг пакети билан жиҳозланган бўлиб, у мустақил орқа ғилдиракларни буриш тизими ҳамда аэродинамик самарадорлик ва барқарорликни ошириш учун юқори тезликда пастга тушадиган уч камерали адаптив османи ўз ичига олади.

Дизайн ва келажакдаги режалар

Lucid раҳбарияти ҳозирча янги электромобилнинг тўлиқ техник тавсилотларини тўлиқ ошкор этмагани боис, GT-С модели стандарт Гравитй кроссоверидаги икки моторли тизимдан фойдаланиши ёки Air Саппҳире нусхасидаги уч моторли агрегат билан жиҳозлангани ҳозирча сир сақланмоқда. Шунга қарамай, автомобил ўзининг ўзига хослиги ва ҳашамати билан ажралиб туради.

Lucid компаниясининг бош ижодий директори Дерек Женкинснинг сўзларига кўра, янги Гравитй GT-С ихлосмандларга кроссовернинг янада ифДовали ва ҳаяжонли талқинини тақдим этади. У фавқулодда ишлаш унумдорлигини Гравитй СУВ моделларига хос бўлган қулайлик, кенглик ва универсаллик билан уйғунлаштириб, харидорларга ўзгача тажриба тақдим этишини таъкидлади.

Ҳозирча ушбу эксклюзив модел фақат АҚШ бозори учун мўлжалланган бўлиб, унинг нархи тахминан 93 минг фунт стерлинг эквивалентини ташкил қилади. Lucid Европа бозорида ҳам ўз маҳсулотларини кичик ҳажмда сотишини даъво қилмоқда, бироқ машиналар ўнг рулга эга версияда таклиф этилмайди. Компаниянинг Буюк Британия бозорига чиқарадиган илк ўрта ўлчамли Cosmos кроссовери эса 2027-йилда тўлиқ ишлаб чиқариш босқичига ўтиши кутилмоқда.

LucidЭлектромобилКроссоверАвтоянгиликларGT-С
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиJLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиКеча, 19:28Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиКеча, 17:21Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиКеча, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиКеча, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаКеча, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади