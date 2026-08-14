Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этди
АҚШнинг етакчи электромобил ишлаб чиқарувчиси Lucid компанияси ўзининг Гравитй кроссоверининг янада қувватли ва спортбоп версияси — Lucid Гравитй GT-С моделини намойиш этди. Монтерей автоҳафталигида илк бор кўрсатилган ушбу етти ўриндиқли янги автомобил ўзининг ҳайратланарли тезланиш кўрсаткичлари билан дунёдаги энг тезкор оилавий кроссоверлардан бирига айланди ва ҳақиқий суперкарлар билан рақобатлашишга қодир эканлигини исботлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман модел Lucid Air Саппҳире седанида қўлланилган муваффақиятли муҳандислик ёндашуви асосида яратилган. Оғирлиги 2,7 тоннани ташкил этувчи улкан кроссовер уч сония ичида ўз тезлигини сезиларли даражада ошириб, йўлда ўта чаққонлигини намойиш этади. Компания тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу модел Tesla Model X Плаид бозордан чиқиб кетганидан кейин дунёдаги энг тезкор етти ўриндиқли транспорт воситасига айланди.
Суперкар даражасидаги динамика ва техник имкониятларЯнги Lucid Гравитй GT-С модели тўғри чизиқдаги тезланиш бўйича Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Амалфи ҳамда BMW M3 КС каби машҳур спорт автомобиллари билан деярли бир хил кўрсаткичларни қайд этади. Таққослаш учун, Буюк Британия бозорида мавжуд бўлган ягона спорт йўналишидаги етти ўриндиқли Kia EV9 GT модели 501 от кучига эга бўлиб, мазкур масофани босиб ўтиш учун яна 1,4 сония кўпроқ вақт сарфлайди.
Бироқ ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги версия фақатгина тўғри чизиқдаги тезлик билан чекланиб қолмайди. Гравитй GT-С модели стандарт версияга нисбатан яхшиланган бошқарув ва чаққонликни таъминлашга мўлжалланган. Шу мақсадда автомобил махсус Дйнамик Ҳандлинг пакети билан жиҳозланган бўлиб, у мустақил орқа ғилдиракларни буриш тизими ҳамда аэродинамик самарадорлик ва барқарорликни ошириш учун юқори тезликда пастга тушадиган уч камерали адаптив османи ўз ичига олади.
Дизайн ва келажакдаги режаларLucid раҳбарияти ҳозирча янги электромобилнинг тўлиқ техник тавсилотларини тўлиқ ошкор этмагани боис, GT-С модели стандарт Гравитй кроссоверидаги икки моторли тизимдан фойдаланиши ёки Air Саппҳире нусхасидаги уч моторли агрегат билан жиҳозлангани ҳозирча сир сақланмоқда. Шунга қарамай, автомобил ўзининг ўзига хослиги ва ҳашамати билан ажралиб туради.
Lucid компаниясининг бош ижодий директори Дерек Женкинснинг сўзларига кўра, янги Гравитй GT-С ихлосмандларга кроссовернинг янада ифДовали ва ҳаяжонли талқинини тақдим этади. У фавқулодда ишлаш унумдорлигини Гравитй СУВ моделларига хос бўлган қулайлик, кенглик ва универсаллик билан уйғунлаштириб, харидорларга ўзгача тажриба тақдим этишини таъкидлади.
Ҳозирча ушбу эксклюзив модел фақат АҚШ бозори учун мўлжалланган бўлиб, унинг нархи тахминан 93 минг фунт стерлинг эквивалентини ташкил қилади. Lucid Европа бозорида ҳам ўз маҳсулотларини кичик ҳажмда сотишини даъво қилмоқда, бироқ машиналар ўнг рулга эга версияда таклиф этилмайди. Компаниянинг Буюк Британия бозорига чиқарадиган илк ўрта ўлчамли Cosmos кроссовери эса 2027-йилда тўлиқ ишлаб чиқариш босқичига ўтиши кутилмоқда.
…