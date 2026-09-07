Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олинди

·24·Жамият
Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олинди

Давлат хавфсизлик хизмати Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамкорлигида пойтахтда ноқонуний миграция фаолиятига чек қўйиш бўйича тезкор тадбир ўтказилди. Чилонзор туманида жойлашган сайёҳлик фирмаларидан бирининг менежери содда фуқаронинг ишончига кириб, уни Европа Иттифоқи ҳудудига — Словакияга ишга юбориш ва кириш визасини расмийлаштириб бериш баҳонасида йирик миқдордаги маблағни ўзлаштираётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Чилонзордаги тезкор операция: 3 минг долларлик сохта ваъда

Сайёҳлик агентлиги ходими фуқароларнинг чет элда ишлаш истагидан ғаразли мақсадда фойдаланишга уринган:

  • Ваколатсиз «хизмат»: Ушбу маҳаллий турфирма менежери хорижда фуқароларни иш билан таъминлаш бўйича ҳеч қандай лицензия ва қонуний ҳуқуққа эга бўлмаган ҳолда ноқонуний меҳнат миграцияси воситачилиги билан шуғулланган;

  • Самарқандлик фуқарога қўйилган ставка: Менежер Самарқанд вилоятида истиқомат қилувчи шахсни Словакияга жўнатиш ва зарур виза ҳужжатларини «ҳал қилиб бериш» эвазига ундан 3 000 АҚШ доллари ва 2,5 миллион сўм талаб қилган;

  • Ашёвий далиллар билан ушланиш: Тезкор ходимлар томонидан ўтказилган тадбир чоғида гумонланувчи келишилган пулнинг бир қисми — 1 000 АҚШ доллари ҳамда 2,5 миллион сўмни олаётган вақтида жиноят устида қўлга олинди.

Жиноят иши ва тергов жараёни: Қонун олдидаги жавобгарлик

Ноқонуний канал ташкил этишга уринган шахснинг қилмишларига ҳуқуқий баҳо берилмоқда:

  • Жиноят иши очилди: Мазкур ҳолат юзасидан қўлга олинган шахсга нисбатан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Тармоқ текшируви: Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилиб, ушбу ноқонуний схемаларга бошқа шахслар ёки ташкилотларнинг алоқадорлиги, шунингдек, ушбу «хизмат»дан жабрланган бошқа фуқаролар бор-йўқлиги аниқланмоқда.

ДХХдан огоҳлантириш: 1520 қисқа рақами ишга туширилган

Давлат хавфсизлик хизмати фуқароларни фирибгарлар тузоғига тушмаслик бўйича огоҳлантиради:

  • Фақат расмий йўллар орқали кетиш: Хорижда қонуний ишлаш истагида бўлган фуқаролар фақат Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг расмий рухсатномасига эга бўлган лицензияли ташкилотлар хизматига таянишлари зарур;

  • 1520 ишонч телефони: Агар сиз ёки яқинларингиз хорижга чиқиш, виза олиш ёки чет элда ишга жойлашиш билан боғлиқ шубҳали ваъдалар, ноқонуний талаблар ёхуд таъмагирликка дуч келсангиз, зудлик билан ДХХнинг 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилинг. Мурожаатчининг шахси ва маълумотлари сир сақланиши тўлиқ кафолатланади.

Сизнингча, фуқароларнинг Европага ишга кетиш илинжида бундай сохта фирма ва воситачиларга алданиб қолишига асосий сабаб нима: қонуний меҳнат миграцияси йўлларининг мураккаблигими ёки ҳуқуқий саводхонликнинг етишмаслиги? Бундай ноқонуний схемаларга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:08Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:003 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарувБугун, 06:56Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борКеча, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиКеча, 18:24“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари