Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олинди
Давлат хавфсизлик хизмати Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамкорлигида пойтахтда ноқонуний миграция фаолиятига чек қўйиш бўйича тезкор тадбир ўтказилди. Чилонзор туманида жойлашган сайёҳлик фирмаларидан бирининг менежери содда фуқаронинг ишончига кириб, уни Европа Иттифоқи ҳудудига — Словакияга ишга юбориш ва кириш визасини расмийлаштириб бериш баҳонасида йирик миқдордаги маблағни ўзлаштираётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Чилонзордаги тезкор операция: 3 минг долларлик сохта ваъда
Сайёҳлик агентлиги ходими фуқароларнинг чет элда ишлаш истагидан ғаразли мақсадда фойдаланишга уринган:
Ваколатсиз «хизмат»: Ушбу маҳаллий турфирма менежери хорижда фуқароларни иш билан таъминлаш бўйича ҳеч қандай лицензия ва қонуний ҳуқуққа эга бўлмаган ҳолда ноқонуний меҳнат миграцияси воситачилиги билан шуғулланган;
Самарқандлик фуқарога қўйилган ставка: Менежер Самарқанд вилоятида истиқомат қилувчи шахсни Словакияга жўнатиш ва зарур виза ҳужжатларини «ҳал қилиб бериш» эвазига ундан 3 000 АҚШ доллари ва 2,5 миллион сўм талаб қилган;
Ашёвий далиллар билан ушланиш: Тезкор ходимлар томонидан ўтказилган тадбир чоғида гумонланувчи келишилган пулнинг бир қисми — 1 000 АҚШ доллари ҳамда 2,5 миллион сўмни олаётган вақтида жиноят устида қўлга олинди.
Жиноят иши ва тергов жараёни: Қонун олдидаги жавобгарлик
Ноқонуний канал ташкил этишга уринган шахснинг қилмишларига ҳуқуқий баҳо берилмоқда:
Жиноят иши очилди: Мазкур ҳолат юзасидан қўлга олинган шахсга нисбатан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилди;
Тармоқ текшируви: Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилиб, ушбу ноқонуний схемаларга бошқа шахслар ёки ташкилотларнинг алоқадорлиги, шунингдек, ушбу «хизмат»дан жабрланган бошқа фуқаролар бор-йўқлиги аниқланмоқда.
ДХХдан огоҳлантириш: 1520 қисқа рақами ишга туширилган
Давлат хавфсизлик хизмати фуқароларни фирибгарлар тузоғига тушмаслик бўйича огоҳлантиради:
Фақат расмий йўллар орқали кетиш: Хорижда қонуний ишлаш истагида бўлган фуқаролар фақат Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг расмий рухсатномасига эга бўлган лицензияли ташкилотлар хизматига таянишлари зарур;
1520 ишонч телефони: Агар сиз ёки яқинларингиз хорижга чиқиш, виза олиш ёки чет элда ишга жойлашиш билан боғлиқ шубҳали ваъдалар, ноқонуний талаблар ёхуд таъмагирликка дуч келсангиз, зудлик билан ДХХнинг 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилинг. Мурожаатчининг шахси ва маълумотлари сир сақланиши тўлиқ кафолатланади.
Сизнингча, фуқароларнинг Европага ишга кетиш илинжида бундай сохта фирма ва воситачиларга алданиб қолишига асосий сабаб нима: қонуний меҳнат миграцияси йўлларининг мураккаблигими ёки ҳуқуқий саводхонликнинг етишмаслиги? Бундай ноқонуний схемаларга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…