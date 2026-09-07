Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилди

·1·Спорт
Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилди

дерландия чемпионатининг 5-турида жаҳон футболи солномаларига кириши мумкин бўлган ҳақиқий сенсация ва камёб мўъжиза қайд этилди. «Барселона» ҳамда Нидерландия миллий терма жамоаси афсонаси Рональд Куманнинг фарзанди — кичик Рональд Куман майдонда мисли кўрилмаган жасорат кўрсатди. Айни пайтда «Телстар» жамоасининг 1-рақамли посбони сифатида тўп сураётган Куман мағлубиятга юз тутган клубини бир ўзи қутқариб қолди ва Нидерландия олий дивизиони тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатди.

0:2 дан кейинги нажоткор: Дарвозабон нуқтага чиққан лаҳзалар

«Телстар» ва «Камбюр» ўртасидаги учрашув мезбонлар учун даҳшатли бошланган эди:

  • Иккинчи бўлим бошидаги шок: «Камбюр» футболчилари иккинчи бўлим стартидаёқ кетма-кет иккита гол уриб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди ва «Телстар»ни оғир аҳволга солиб қўйди;

  • Биринчи пенальти ва фарқнинг қисқариши: Мураккаб вазиятда масъулиятни ўз зиммасига олган дарвозабон кичик Рональд Куман рақиб жарима майдончасигача югуриб келиб, 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан дарвоза тўрига жойлади (1:2);

  • 90+ дақиқалардаги интрига ва олтин дубль: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган драматик дақиқаларида «Телстар» яна бир пенальти ишлаб олди. Тўп ёнига яна дарвозабон Куман келди ва иккинчи бор рақиб посбонига ҳеч қандай имконият қолдирмай, ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, жамоасига қимматли очкони нақд қилди.

Тарихий рекорд: Нидерландия элитасида биринчи бор қайд этилган дубль

Ушбу ўйин орқали кичик Рональд Куман миллий футбол тарихи саҳифаларини қайта ёзди:

  • Тарихдаги илк посбон: Кичик Куман Нидерландия олий дивизиони бутун тарихида бир учрашувнинг ўзида икки ва ундан ортиқ гол урган биринчи дарвозабонга айланди;

  • Ота маҳоратининг давоми: Маълумки, унинг отаси Рональд Куман ўз вақтида тўпурар ҳимоячи сифатида машҳурликка эришган, замбаракдек зарбалари ва бехато пенальтилари билан «Барселона»га Европа чемпионлар кубогини олиб берган эди. Кўриниб турибдики, машҳур отанинг тўпурарлик гени қўлқоп кийган ўғлига ҳам беками-кўст ўтган;

  • Чилаверт ва Рожерио Сени изидан: Бундай натижалар жаҳон футболида Хосе Луис Чилаверт ва Рожерио Сени каби саноқли афсоналар иштирокидагина кузатилган бўлиб, Куманнинг бу иши жаҳон матбуотининг бош саҳифаларига чиқди.

Сизнингча, дарвозабонларнинг пенальти тепиши жамоа учун ортиқча таваккалчиликми ёки бундай совуққонлик ва дадиллик футболга ҳақиқий гўзаллик бағишлайдими? Отасининг машҳурлиги кичик Рональд Куманнинг карьерасида қанчалик ёрдам беради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:57Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Бугун, 05:5390+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 05:47Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиҚўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиКеча, 22:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди