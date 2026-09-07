Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилди
дерландия чемпионатининг 5-турида жаҳон футболи солномаларига кириши мумкин бўлган ҳақиқий сенсация ва камёб мўъжиза қайд этилди. «Барселона» ҳамда Нидерландия миллий терма жамоаси афсонаси Рональд Куманнинг фарзанди — кичик Рональд Куман майдонда мисли кўрилмаган жасорат кўрсатди. Айни пайтда «Телстар» жамоасининг 1-рақамли посбони сифатида тўп сураётган Куман мағлубиятга юз тутган клубини бир ўзи қутқариб қолди ва Нидерландия олий дивизиони тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатди.
0:2 дан кейинги нажоткор: Дарвозабон нуқтага чиққан лаҳзалар
«Телстар» ва «Камбюр» ўртасидаги учрашув мезбонлар учун даҳшатли бошланган эди:
Иккинчи бўлим бошидаги шок: «Камбюр» футболчилари иккинчи бўлим стартидаёқ кетма-кет иккита гол уриб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди ва «Телстар»ни оғир аҳволга солиб қўйди;
Биринчи пенальти ва фарқнинг қисқариши: Мураккаб вазиятда масъулиятни ўз зиммасига олган дарвозабон кичик Рональд Куман рақиб жарима майдончасигача югуриб келиб, 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан дарвоза тўрига жойлади (1:2);
90+ дақиқалардаги интрига ва олтин дубль: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган драматик дақиқаларида «Телстар» яна бир пенальти ишлаб олди. Тўп ёнига яна дарвозабон Куман келди ва иккинчи бор рақиб посбонига ҳеч қандай имконият қолдирмай, ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, жамоасига қимматли очкони нақд қилди.
Тарихий рекорд: Нидерландия элитасида биринчи бор қайд этилган дубль
Ушбу ўйин орқали кичик Рональд Куман миллий футбол тарихи саҳифаларини қайта ёзди:
Тарихдаги илк посбон: Кичик Куман Нидерландия олий дивизиони бутун тарихида бир учрашувнинг ўзида икки ва ундан ортиқ гол урган биринчи дарвозабонга айланди;
Ота маҳоратининг давоми: Маълумки, унинг отаси Рональд Куман ўз вақтида тўпурар ҳимоячи сифатида машҳурликка эришган, замбаракдек зарбалари ва бехато пенальтилари билан «Барселона»га Европа чемпионлар кубогини олиб берган эди. Кўриниб турибдики, машҳур отанинг тўпурарлик гени қўлқоп кийган ўғлига ҳам беками-кўст ўтган;
Чилаверт ва Рожерио Сени изидан: Бундай натижалар жаҳон футболида Хосе Луис Чилаверт ва Рожерио Сени каби саноқли афсоналар иштирокидагина кузатилган бўлиб, Куманнинг бу иши жаҳон матбуотининг бош саҳифаларига чиқди.
Сизнингча, дарвозабонларнинг пенальти тепиши жамоа учун ортиқча таваккалчиликми ёки бундай совуққонлик ва дадиллик футболга ҳақиқий гўзаллик бағишлайдими? Отасининг машҳурлиги кичик Рональд Куманнинг карьерасида қанчалик ёрдам беради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…