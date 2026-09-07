NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди

·3·Техно
NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди

АҚШнинг укун-фазо тадқиқотлари агентлиги NASA Калифорния штатининг Голдстоун шаҳрида жойлашган Деэп Спасе Нетворк (ДСН) тармоғи таркибида янги 34 метрлик улкан антеннани фойдаланишга топширди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма Ернинг Қуёш тизими ҳамда юлдузлараро фазони тадқиқ этаётган ўндан ортиқ космик аппаратлар билан алоқа ўрнатиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фазовий алоқа тармоғидаги юкламалар ва янги станция

Деэп Спасе Нетворк ҳозирги кунда Ердан 24 миллиард километрдан ортиқ масофада жойлашган Voyager 1, Voyager 2 ва New Horizons каби афсонавий аппаратлар, шунингдек, бошқа кўплаб иплараро миссиялар билан барқарор алоқани таъминлаб келмоқда. Бироқ фазовий тадқиқотлар кўламининг кенгайиши ва космик қурилмалар сонининг ортиши тармоқ имкониятларини кескин чеклаб қўймоқда. Сўнгги йилларда мутахассислар барча миссиялар учун бир вақтнинг ўзида етарли миқдордаги алоқа сеансларини таъминлаш қийинлашиб бораётганидан огоҳлантириб келаётган эди.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири бу Ой дастурининг фаоллашувидир. Хусусан, 2022 йилдаги Artemis 1 ҳамда 2026 йилга режалаштирилган Artemis 2 бошқариладиган парвозлари давомида космик кемалар билан алоқа ўрнатишга энг юқори устуворлик берилмоқда. Натижада автоматлаштирилган сайёралараро станциялар учун тармоқдан фойдаланиш имконияти қисқариб бормоқда ва келгусида ҳам бу устуворлик сақланиб қолиши кутилмоқда.

Деэп Спасе Статион 23 ва модернизация жараёни

Деэп Спасе Статион 23 ёки қисқача ДСС-23 деб номланган янги антенна 3 август куни ўз иш фаолиятини бошлади. Унинг кузатув объекти бўлган илк қурилмалардан бири NASA нинг Chandra рентген обсерваторияси бўлди. Диаметри 34 тани ташкил этувчи ушбу улкан қурилма Голдстоундаги мавжуд станциялар сафини тўлдирди. Мазкур ҳудудда, шунингдек, комплексдаги энг йирик 70 метрлик “тарелка” ҳам фаолият юритмоқда.

Маълумот ўрнида, Деэп Спасе Нетворк тармоқлари ўзаро географик жойлашуви жиҳатидан Калифония, Мадрид яқини ҳамда Канберра яқинида жойлашган учта йирик мажмуадан иборат. Ер ўз ўқи атрофида айлангани сари бу мажмуалардан камида биттаси олисдаги космик аппаратлар билан узлуксиз алоқани сақлаб қолиш имконини беради. ДСС-23 станцияси Апертуре Энҳанцемент Прожект дастури доирасида режалаштирилган олтита янги 34 метрлик антенналарнинг бешинчиси бўлди.

Лойиҳанинг молиявий ва вақтинчалик қийинчиликлари

ДСН тармоғини модернизация қилиш ишлари 2009 йилдаёқ бошланган эди. Ҳозирги кунда дастурнинг охирги – ДСС-33 деб номланган антеннасини Австралияда 2029 йилда ишга тушириш режалаштирилмоқда. Бироқ ушбу улкан лойиҳа дастлабки ҳисоб-китобларга қараганда анча қимматга тушди ва узоқ вақт талаб қилди.

Хусусан, 2015 йилда лойиҳанинг умумий қиймати 362,4 миллион долларга баҳоланган бўлса, 2023 молиявий йилининг бошига келиб бу кўрсаткич 706 миллион долларгача ўсди. Шу билан бирга, ишлар жадвали деярли беш йилга ортда қолди. Шунга қарамай, ДСН имкониятларини кенгайтириш Ой ва чуқур коинотни тадқиқ этиш дастурларини муваффақиятли давом эттириш учун ҳаётий муҳим аҳамият касб этади.

NASAКоинотТехнологияКосмосАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиКеча, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди