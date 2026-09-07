90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди

·13·Спорт
90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди

Фото: © Valerio Pennicino

Италия А Сериясининг 3-туридан ўрин олган марказий ва принципиал тўқнашув Туринда мухлислар кутган барча драматик лаҳзаларни тақдим этди. «Альянц Стэдиум»да майдонга тушган «Ювентус» ва «Милан» ўртасидаги шиддатли беллашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди. Сўнгги дақиқаларгача ҳисобда олдинда борган ва сафарда ғалабани деярли нақд қилган меҳмонлар ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан чиқарди. Эътиборлиси, майдонда урилган иккала гол ҳам бош мураббийлар томонидан захирадан туширилган футболчилар ҳисобига ёзилди.

«Жокерлар» жанги: Сиссенинг зарбаси ва Гаттидан сўнгги сониялардаги камбэк

Учрашув тақдирини айнан иккинчи бўлимда ўйинга қўшилган футболчилар ҳал қилди:

  • Сисседан кутилмаган гол: Биринчи бўлимдаги кескин ва эҳтиёткор курашдан сўнг, 61-дақиқада майдонга тушган «Милан» ҳужумчиси Сиссе орадан атиги етти дақиқа ўтиб, 68-дақиқада Викарио дарвозасини аниқ нишонга олди ва ҳисобни очди (0:1);

  • Аморимнинг дадил юриши ва Гаттининг нажоти: Ўйин якунланиши арафасида, 89-дақиқада Челик ўрнига майдонга ташланган Федерико Гатти атиги уч дақиқа ичида «Ювентус»нинг ҳақиқий қутқарувчисига айланди — 90+2-дақиқада у Менян қўриқлаётган дарвозага тўпни киритиб, «Альянц Стэдиум»ни ларзага келтирди (1:1);

  • Ҳиссиётлар портлаши ва 90+6-дақиқадаги жазо: Сўнгги сониялардаги асабий кураш чоғида гол муаллифлари бўлмиш Гатти ва Сиссе ўзаро тўқнашув сабаб сариқ карточка билан «сийланди».

Тактик шахмат ва майдондаги юлдузлар тўқнашуви

Ҳар икки мураббийлар штаби баҳс давомида кучли тактик ишланмаларни намойиш этди:

  • Майдон марказидаги кураш: «Ювентус» сафида Локателли ва Луис жуфтлиги «Милан»нинг тажрибали плеймейкери Лука Модрич ҳамда Юнус Муса бошчилигидаги марказий чизиғига қарши муросасиз кураш олиб борди;

  • Спаллеттининг учталик алмаштириши: «Милан» устози 61-дақиқадаёқ Сиссе, Чуквуэзе ва Лофтус-Чикни бир вақтнинг ўзида майдонга ташлаб, ўйин суръатини кескин оширишга эришган эди;

  • «Ювентус»нинг тўхтовсиз босими: Туринликларнинг Коло-Муани, Консейсау ва захирадан тушган Жегрова орқали уюштирган кетма-кет штурмлари барибир ўз самарасини берди ва мезбонларни муқаррар мағлубиятдан сақлаб қолди.

Жадвалдаги ҳолат: Пешқадамлар таъқиби ва 7 очколик баланс

Ушбу дуранг ҳар икки Италия грандининг юқори ўринлар учун пойгасидаги курашини янада қиздирди:

  • Очколар тенглиги: Ҳар иккала клуб ҳам мавсумдаги дастлабки 3 турдан сўнг 7 тадан очко жамғаришга муваффақ бўлди;

  • Тўплар нисбати фарқи: Қўшимча кўрсаткичларга кўра, Аморим жамоаси турнир жадвалида 4-ўринни банд этиб турган бўлса, Спаллетти шогирдлари 5-поғонадан жой олган.

А Серия. 3-тур. Расмий қайднома

Ювентус — Милан 1:1

6 сентябр, «Альянц Стэдиум»

Голлар: Гатти (90+2) — Сиссе (68).

Ювентус: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Челик (Гатти, 89), Луис (Волтемаде, 75), Локателли, Гонсалес (Копмейнерс, 64), Алайбегович (Бога, 64), Консейсау (Жегрова, 89), Коло-Муани.

Милан: Менян, Хила (Терраччано, 88), де Винтер, Павлович, Эступинан, Морейра (Сиссе, 61), Модрич (Яшари, 82), Муса, Рабио (Чуквуэзе, 61), Салемакерс (Лофтус-Чик, 61), Рамуш.

Огоҳлантиришлар: Эступинан (79), де Винтер (90+2), Гатти (90+6), Сиссе (90+6).

Сизнингча, ушбу марказий баҳсда «Ювентус» охирги сонияларда ҳақиқий чемпионлик характерини кўрсатдими ёки «Милан» қўпол тактик хато туфайли тайёр 3 очкони бой бердими? Бу мавсум А Серия скудеттоси учун қайси жамоанинг имкониятини юқорироқ баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:57Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Бугун, 05:53Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиҚўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиКеча, 22:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди