90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди
Фото: © Valerio Pennicino
Италия А Сериясининг 3-туридан ўрин олган марказий ва принципиал тўқнашув Туринда мухлислар кутган барча драматик лаҳзаларни тақдим этди. «Альянц Стэдиум»да майдонга тушган «Ювентус» ва «Милан» ўртасидаги шиддатли беллашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди. Сўнгги дақиқаларгача ҳисобда олдинда борган ва сафарда ғалабани деярли нақд қилган меҳмонлар ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан чиқарди. Эътиборлиси, майдонда урилган иккала гол ҳам бош мураббийлар томонидан захирадан туширилган футболчилар ҳисобига ёзилди.
«Жокерлар» жанги: Сиссенинг зарбаси ва Гаттидан сўнгги сониялардаги камбэк
Учрашув тақдирини айнан иккинчи бўлимда ўйинга қўшилган футболчилар ҳал қилди:
Сисседан кутилмаган гол: Биринчи бўлимдаги кескин ва эҳтиёткор курашдан сўнг, 61-дақиқада майдонга тушган «Милан» ҳужумчиси Сиссе орадан атиги етти дақиқа ўтиб, 68-дақиқада Викарио дарвозасини аниқ нишонга олди ва ҳисобни очди (0:1);
Аморимнинг дадил юриши ва Гаттининг нажоти: Ўйин якунланиши арафасида, 89-дақиқада Челик ўрнига майдонга ташланган Федерико Гатти атиги уч дақиқа ичида «Ювентус»нинг ҳақиқий қутқарувчисига айланди — 90+2-дақиқада у Менян қўриқлаётган дарвозага тўпни киритиб, «Альянц Стэдиум»ни ларзага келтирди (1:1);
Ҳиссиётлар портлаши ва 90+6-дақиқадаги жазо: Сўнгги сониялардаги асабий кураш чоғида гол муаллифлари бўлмиш Гатти ва Сиссе ўзаро тўқнашув сабаб сариқ карточка билан «сийланди».
Тактик шахмат ва майдондаги юлдузлар тўқнашуви
Ҳар икки мураббийлар штаби баҳс давомида кучли тактик ишланмаларни намойиш этди:
Майдон марказидаги кураш: «Ювентус» сафида Локателли ва Луис жуфтлиги «Милан»нинг тажрибали плеймейкери Лука Модрич ҳамда Юнус Муса бошчилигидаги марказий чизиғига қарши муросасиз кураш олиб борди;
Спаллеттининг учталик алмаштириши: «Милан» устози 61-дақиқадаёқ Сиссе, Чуквуэзе ва Лофтус-Чикни бир вақтнинг ўзида майдонга ташлаб, ўйин суръатини кескин оширишга эришган эди;
«Ювентус»нинг тўхтовсиз босими: Туринликларнинг Коло-Муани, Консейсау ва захирадан тушган Жегрова орқали уюштирган кетма-кет штурмлари барибир ўз самарасини берди ва мезбонларни муқаррар мағлубиятдан сақлаб қолди.
Жадвалдаги ҳолат: Пешқадамлар таъқиби ва 7 очколик баланс
Ушбу дуранг ҳар икки Италия грандининг юқори ўринлар учун пойгасидаги курашини янада қиздирди:
Очколар тенглиги: Ҳар иккала клуб ҳам мавсумдаги дастлабки 3 турдан сўнг 7 тадан очко жамғаришга муваффақ бўлди;
Тўплар нисбати фарқи: Қўшимча кўрсаткичларга кўра, Аморим жамоаси турнир жадвалида 4-ўринни банд этиб турган бўлса, Спаллетти шогирдлари 5-поғонадан жой олган.
А Серия. 3-тур. Расмий қайднома
Ювентус — Милан 1:1
6 сентябр, «Альянц Стэдиум»
Голлар: Гатти (90+2) — Сиссе (68).
Ювентус: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Челик (Гатти, 89), Луис (Волтемаде, 75), Локателли, Гонсалес (Копмейнерс, 64), Алайбегович (Бога, 64), Консейсау (Жегрова, 89), Коло-Муани.
Милан: Менян, Хила (Терраччано, 88), де Винтер, Павлович, Эступинан, Морейра (Сиссе, 61), Модрич (Яшари, 82), Муса, Рабио (Чуквуэзе, 61), Салемакерс (Лофтус-Чик, 61), Рамуш.
Огоҳлантиришлар: Эступинан (79), де Винтер (90+2), Гатти (90+6), Сиссе (90+6).
Сизнингча, ушбу марказий баҳсда «Ювентус» охирги сонияларда ҳақиқий чемпионлик характерини кўрсатдими ёки «Милан» қўпол тактик хато туфайли тайёр 3 очкони бой бердими? Бу мавсум А Серия скудеттоси учун қайси жамоанинг имкониятини юқорироқ баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…