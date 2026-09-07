Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширди

·14·Жамият
Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширди

Фото: uza.uz

Ўзбекистон пойтахти иқлим ўзгаришига мослашиш ва пиёдалар навигациясида янги глобал трендни бошлаб берган дунёдаги илк шаҳарга айланди. Машҳур халқаро технологик нашр «Techloy»нинг ёзишича, Тошкент шаҳрида пиёдалар харитасида кўчалардаги дарахтлар ва соя даражасини ҳисобга олувчи «яшил» йўналишлар тизими илк бор миллионлаб фойдаланувчиларга эга оммавий сервис даражасида тўлиқ ишга туширилди. Ушбу ноёб ташаббус АҚШ, Германия ва Жанубий Корея каби етакчи давлатлардаги шу каби тадқиқотларни ортда қолдириб, амалиётга тўлиқ жорий этилган дунёдаги биринчи прецедент сифатида эътироф этилди.

Дунёда биринчи оммавий сервис: «Яндекс Хариталар»нинг Тошкентдаги инқилоби

Пойтахтимизда амалга оширилган рақамли ечим халқаро экспертлар диққат марказига тушди:

  • «Techloy» нашри эътирофи: Халқаро нашр Тошкентнинг шаҳар навигациясини иқлим ўзгаришига мослаштириш бўйича глобал пешқадамга айланганини алоҳида қайд этди;

  • Августдаги старт: Ўзбекистон ушбу рўйхатга август ойида «Яндекс Хариталар» сервиси Тошкент шаҳри учун дарахтлар ва сояли йўлакларни ҳисобга оладиган махсус пиёдалар маршрутини жорий этгани туфайли кирди;

  • Глобал рақобатда пешқадамлик: Гарчи соя даражасини ҳисобловчи худди шундай лойиҳалар АҚШ, Германия ва Жанубий Кореяда ҳам ишлаб чиқилаётган бўлса-да, Тошкент бундай функцияни кенг оммага мўлжалланган, кундалик миллионлаб аҳоли фойдаланадиган йирик сервисда амалиётга киритган Ер юзидаги биринчи шаҳар бўлди.

+40°C жазирамада нажот: Саломатлик ва шаҳар ҳаракатчанлиги

Ёз ойларида ҳарорат кескин кўтариладиган мегаполис учун бу шунчаки қулайлик эмас, балки муҳим ижтимоий заруратдир:

  • Жазирамадан ҳимоя: Ёзда ҳаво ҳарорати мунтазам равишда +35...+40°C га етадиган Тошкент шароитида пиёдаларнинг қуёш тиғидан қочиб, соя-салқин йўлаклардан ҳаракатланиши иссиқ уришининг олдини олади;

  • Меҳнат унумдорлиги ва қулайлик: Пиёдалар учун сояли йўлларни танлаш имконияти шаҳар аҳолисининг фаол ҳаракатланишини осонлаштиради, чарчоқни камайтиради ва меҳнат унумдорлигини оширишга бевосита ҳисса қўшади;

  • Ақлли алгоритмлар: Навигация тизими сунъий интеллект ва сунъий йўлдош маълумотлари орқали кўчалардаги дарахтлар шох-шаббалари ҳамда бинолар ташлайдиган кундузги сояларни ҳисоблаб, энг салқин йўналишни таклиф қилади.

Дарахт — энди шунчаки ўсимлик эмас, муҳим шаҳар инфратузилмаси

Ушбу технологик ютуқ шаҳар бошқаруви ва экология сиёсатига ҳам янги талабларни қўймоқда:

  • IT гигантларидан сигнал: Мутахассислар таъкидлаганидек, агар йирик технология компаниялари дарахт ва сояни навигация тизимларидаги ажралмас омил деб билар экан, шаҳар маъмуриятлари ҳам шаҳарсозлик сиёсатига қарашларини тубдан ўзгартириши лозим;

  • Инфратузилмавий қиймат: Шаҳар ҳокимликлари ҳар бир дарахтни шунчаки декоратив кўкаламзорлаштириш эмас, балки аҳоли ҳаракатланиши ва саломатлигини таъминловчи муҳим инфратузилма объекти сифатида муҳофаза қилиши шарт.

Сиз Тошкент бўйлаб пиёда юрганингизда «яшил» ва сояли йўналишлар функциясидан фойдаланиб кўрдингизми? Сизнингча, хариталарнинг сояни ҳисоблай бошлаши шаҳарда дарахтларни кесишга қарши курашда ва янги яшил хиёбонлар яратилишида қанчалик таъсир кўрсата олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:083 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарувБугун, 06:56Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиФуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиБугун, 06:41Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борКеча, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиКеча, 18:24“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари