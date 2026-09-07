Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширди
Фото: uza.uz
Ўзбекистон пойтахти иқлим ўзгаришига мослашиш ва пиёдалар навигациясида янги глобал трендни бошлаб берган дунёдаги илк шаҳарга айланди. Машҳур халқаро технологик нашр «Techloy»нинг ёзишича, Тошкент шаҳрида пиёдалар харитасида кўчалардаги дарахтлар ва соя даражасини ҳисобга олувчи «яшил» йўналишлар тизими илк бор миллионлаб фойдаланувчиларга эга оммавий сервис даражасида тўлиқ ишга туширилди. Ушбу ноёб ташаббус АҚШ, Германия ва Жанубий Корея каби етакчи давлатлардаги шу каби тадқиқотларни ортда қолдириб, амалиётга тўлиқ жорий этилган дунёдаги биринчи прецедент сифатида эътироф этилди.
Дунёда биринчи оммавий сервис: «Яндекс Хариталар»нинг Тошкентдаги инқилоби
Пойтахтимизда амалга оширилган рақамли ечим халқаро экспертлар диққат марказига тушди:
«Techloy» нашри эътирофи: Халқаро нашр Тошкентнинг шаҳар навигациясини иқлим ўзгаришига мослаштириш бўйича глобал пешқадамга айланганини алоҳида қайд этди;
Августдаги старт: Ўзбекистон ушбу рўйхатга август ойида «Яндекс Хариталар» сервиси Тошкент шаҳри учун дарахтлар ва сояли йўлакларни ҳисобга оладиган махсус пиёдалар маршрутини жорий этгани туфайли кирди;
Глобал рақобатда пешқадамлик: Гарчи соя даражасини ҳисобловчи худди шундай лойиҳалар АҚШ, Германия ва Жанубий Кореяда ҳам ишлаб чиқилаётган бўлса-да, Тошкент бундай функцияни кенг оммага мўлжалланган, кундалик миллионлаб аҳоли фойдаланадиган йирик сервисда амалиётга киритган Ер юзидаги биринчи шаҳар бўлди.
+40°C жазирамада нажот: Саломатлик ва шаҳар ҳаракатчанлиги
Ёз ойларида ҳарорат кескин кўтариладиган мегаполис учун бу шунчаки қулайлик эмас, балки муҳим ижтимоий заруратдир:
Жазирамадан ҳимоя: Ёзда ҳаво ҳарорати мунтазам равишда +35...+40°C га етадиган Тошкент шароитида пиёдаларнинг қуёш тиғидан қочиб, соя-салқин йўлаклардан ҳаракатланиши иссиқ уришининг олдини олади;
Меҳнат унумдорлиги ва қулайлик: Пиёдалар учун сояли йўлларни танлаш имконияти шаҳар аҳолисининг фаол ҳаракатланишини осонлаштиради, чарчоқни камайтиради ва меҳнат унумдорлигини оширишга бевосита ҳисса қўшади;
Ақлли алгоритмлар: Навигация тизими сунъий интеллект ва сунъий йўлдош маълумотлари орқали кўчалардаги дарахтлар шох-шаббалари ҳамда бинолар ташлайдиган кундузги сояларни ҳисоблаб, энг салқин йўналишни таклиф қилади.
Дарахт — энди шунчаки ўсимлик эмас, муҳим шаҳар инфратузилмаси
Ушбу технологик ютуқ шаҳар бошқаруви ва экология сиёсатига ҳам янги талабларни қўймоқда:
IT гигантларидан сигнал: Мутахассислар таъкидлаганидек, агар йирик технология компаниялари дарахт ва сояни навигация тизимларидаги ажралмас омил деб билар экан, шаҳар маъмуриятлари ҳам шаҳарсозлик сиёсатига қарашларини тубдан ўзгартириши лозим;
Инфратузилмавий қиймат: Шаҳар ҳокимликлари ҳар бир дарахтни шунчаки декоратив кўкаламзорлаштириш эмас, балки аҳоли ҳаракатланиши ва саломатлигини таъминловчи муҳим инфратузилма объекти сифатида муҳофаза қилиши шарт.
Сиз Тошкент бўйлаб пиёда юрганингизда «яшил» ва сояли йўналишлар функциясидан фойдаланиб кўрдингизми? Сизнингча, хариталарнинг сояни ҳисоблай бошлаши шаҳарда дарахтларни кесишга қарши курашда ва янги яшил хиёбонлар яратилишида қанчалик таъсир кўрсата олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…