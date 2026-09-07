“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсельь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди
Фото: sofascore.com
Франция Лига 1 мусобақасида 3-тур баҳслари ниҳоятда сермаҳсул ва кутилмаган натижалар билан якунланди. Турнинг марказий ва энг шов-шувли тўқнашувида машҳур «Марсельь» клуби ўз мухлислари қаршисида Лиам Росениор бошқарувидаги амбицияли «Париж» жамоасини қабул қилиб, 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Сафарда муҳим 3 очкони қўлга киритган пойтахтликлар очколарини 7 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олган бўлса, «Марсельь» 3 очко билан 10-поғонага қулади.
«Велодром»даги драма: Синайоконинг хет-трики ва 86-дақиқадаги ҳал қилувчи пенальти
Марсельдаги беллашув биринчи сониялардан шиддатли темпда бошланди:
1-дақиқадаги чақмоқдек гол: Меҳмонлар баҳснинг илк дақиқасидаёқ Синайоконинг зарбаси эвазига ҳисобни очиб, трибуналарни карахт аҳволга солиб қўйди;
Гуирининг иродали дубли: «Марсельь» 8-дақиқадаёқ Гуири орқали мувозанатни тиклади. Бироқ 19-дақиқада Синайоко дублни расмийлаштириб, яна парижликларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада Гуири яна бир бор гол уриб, ҳисобни тенглаштиришга эришди (2:2);
86-дақиқадаги нуқта: Ўйин дуранг сари кетаётган бир паллада ҳакам томонидан белгиланган пенальтини Синайоко совуққонлик билан амалга ошириб, ўзининг хет-трикини нишонлади ва «Париж»га сенсацион ғалабани тақдим этди (2:3).
«Страсбург»дан меҳмонда 6 та гол ва «Ренн»нинг муҳим муваффақияти
Турнинг бошқа учрашувларида ҳам ҳужумкор ва драматик футбол кузатилди:
«Труа» майдонидаги голлар ёмғири (2:6): «Страсбург» сафарда рақиб дарвозасига нақ 6 та тўп киритиб, ҳақиқий шоу кўрсатди. Амо-Айеаунинг дубли, Ортега, Суса, Рейна ва Ҳардернинг голлари жамоага 6 очко билан 6-ўринга кўтарилиш имконини берди;
«Ренн» сафардан ғалаба билан қайтди (1:2): «Анже» майдонида меҳмон бўлган «Ренн» 9-дақиқада Франковскининг голи ва 17-дақиқадаги автогол эвазига устунликка эришди ва 7 очко жамғариб, 5-поғонага мустаҳкам жойлашди.
Лига 1. 3-тур. Расмий қайдномалар
Марсельь — ФК Париж 2:3
Голлар: Гуири (8, 53) — Синайоко (1, 19, 86 пен.).
Труа — Страсбург 2:6
Голлар: Милле (9), Ле Дордон (90+5) — Ортега (40), Суса (42), Рейна (57), Амо-Айеау (85, 88), Ҳардер (90+2).
Анже — Ренн 1:2
Голлар: Карлен (35) — Франковски (9), Лефорт (17 авт.).
Сизнингча, «Марсельь»нинг мавсум бошидаги бундай беқарор ўйини мудофаадаги камчиликлар оқибатими ёки Росениор бошқарувидаги «Париж» ҳақиқатан ҳам Лига 1 да мавсум кашфиётига айланишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…