“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсельь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди

·25·Спорт
“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсельь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди

Фото: sofascore.com

Франция Лига 1 мусобақасида 3-тур баҳслари ниҳоятда сермаҳсул ва кутилмаган натижалар билан якунланди. Турнинг марказий ва энг шов-шувли тўқнашувида машҳур «Марсельь» клуби ўз мухлислари қаршисида Лиам Росениор бошқарувидаги амбицияли «Париж» жамоасини қабул қилиб, 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Сафарда муҳим 3 очкони қўлга киритган пойтахтликлар очколарини 7 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олган бўлса, «Марсельь» 3 очко билан 10-поғонага қулади.

«Велодром»даги драма: Синайоконинг хет-трики ва 86-дақиқадаги ҳал қилувчи пенальти

Марсельдаги беллашув биринчи сониялардан шиддатли темпда бошланди:

  • 1-дақиқадаги чақмоқдек гол: Меҳмонлар баҳснинг илк дақиқасидаёқ Синайоконинг зарбаси эвазига ҳисобни очиб, трибуналарни карахт аҳволга солиб қўйди;

  • Гуирининг иродали дубли: «Марсельь» 8-дақиқадаёқ Гуири орқали мувозанатни тиклади. Бироқ 19-дақиқада Синайоко дублни расмийлаштириб, яна парижликларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада Гуири яна бир бор гол уриб, ҳисобни тенглаштиришга эришди (2:2);

  • 86-дақиқадаги нуқта: Ўйин дуранг сари кетаётган бир паллада ҳакам томонидан белгиланган пенальтини Синайоко совуққонлик билан амалга ошириб, ўзининг хет-трикини нишонлади ва «Париж»га сенсацион ғалабани тақдим этди (2:3).

«Страсбург»дан меҳмонда 6 та гол ва «Ренн»нинг муҳим муваффақияти

Турнинг бошқа учрашувларида ҳам ҳужумкор ва драматик футбол кузатилди:

  • «Труа» майдонидаги голлар ёмғири (2:6): «Страсбург» сафарда рақиб дарвозасига нақ 6 та тўп киритиб, ҳақиқий шоу кўрсатди. Амо-Айеаунинг дубли, Ортега, Суса, Рейна ва Ҳардернинг голлари жамоага 6 очко билан 6-ўринга кўтарилиш имконини берди;

  • «Ренн» сафардан ғалаба билан қайтди (1:2): «Анже» майдонида меҳмон бўлган «Ренн» 9-дақиқада Франковскининг голи ва 17-дақиқадаги автогол эвазига устунликка эришди ва 7 очко жамғариб, 5-поғонага мустаҳкам жойлашди.

Лига 1. 3-тур. Расмий қайдномалар

  • Марсельь — ФК Париж 2:3

Голлар: Гуири (8, 53) — Синайоко (1, 19, 86 пен.).

  • Труа — Страсбург 2:6

Голлар: Милле (9), Ле Дордон (90+5) — Ортега (40), Суса (42), Рейна (57), Амо-Айеау (85, 88), Ҳардер (90+2).

  • Анже — Ренн 1:2

Голлар: Карлен (35) — Франковски (9), Лефорт (17 авт.).

Сизнингча, «Марсельь»нинг мавсум бошидаги бундай беқарор ўйини мудофаадаги камчиликлар оқибатими ёки Росениор бошқарувидаги «Париж» ҳақиқатан ҳам Лига 1 да мавсум кашфиётига айланишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Бугун, 05:5390+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 05:47Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди