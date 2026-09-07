Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...
Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган учрашувлар мухлисларга ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Ўз майдонида «Осасуна»ни қабул қилган «Алавес» 5:2 ҳисобидаги йирик ва ёрқин ғалабани тантана қилиб, турнир жадвалида Мадриднинг «Реал» клубини ортда қолдирган ҳолда 2-поғонага кўтарилиб олди. Каталонияда эса бир киши кам бўлиб қолган «Севилья» 90+8-дақиқада ғалабани қўлдан чиқарди.
«Алавес»дан голлар ёмғири: Бойенинг бенефиси ва жадвалдаги сакраш
Турнинг энг сермаҳсул ва шиддатли баҳсларидан бири «Мендисорроса» стадионида кечди:
Лукас Бойенинг хет-трики: Мезбонлар ҳужумчиси Бойе рақиб ҳимоясини том маънода пароканда қилиб, 27, 51 ва 68-дақиқаларда дарвозани ишғол этди ва турнинг бош қаҳрамонига айланди;
Йирик ҳисобни мустаҳкамлаган зарбалар: «Алавес» сафида шунингдек, 36-дақиқада Диас ҳамда 90-дақиқада Ибаньес ўз номини таблога ёздириб қўйди;
Будимирнинг дубли «Осасуна»ни қутқара олмади: Меҳмонлар таркибида Анте Будимир 46 ва 64-дақиқаларда (пенальтидан) икки бор ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу очко олиш учун етарли бўлмади;
«Реал»ни ортда қолдирган парвоз: Ушбу ғалабадан сўнг 10 очко жамғарган «Алавес» Мадриднинг «Реал» клубини (9 очко) қувиб ўтиб, фақат пешқадам «Барселона»дан (12) кейинги 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди.
Каталониядаги 90+8-дақиқа триллери ва қуйидагилар дуранги
Турнинг бошқа тўқнашувлари ҳам кескин драматик воқеаларга бой бўлди:
«Эспаньол» — «Севилья» (1:1): 56-дақиқада Санганте майдондан четлатилиб, андалусияликлар озчилик бўлиб қолди. Шунга қарамай, 85-дақиқада Стассин «Севилья»ни олдинга олиб чиққан эди. Аммо 90+8-дақиқада Санчес каталонияликларни муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди;
«Малага» — «Леванте» (0:0): Муросасиз кечган баҳсда ҳисоб очилмади. Натижада «Малага» 2 очко билан хавфли ҳудудда (18-ўрин) қолган бўлса, «Леванте» 5 очко билан 10-поғонани банд этди.
Ла Лига. 4-тур. Расмий қайдномалар
Алавес — Осасуна 5:2
Голлар: Бойе (27, 51, 68), Диас (36), Ибаньес (90) — Будимир (46, 64 пен.).
Эспаньол — Севилья 1:1
Голлар: Санчес (90+8) — Стассин (85).
Четлатиш: Санганте (56, Севилья).
Малага — Леванте 0:0
Сизнингча, мавсумни кўтаринки бошлаган «Алавес» бу суръатни узоқ сақлаб қолиб, еврокубоклар учун жиддий даъвогарга айлана оладими? «Севилья»нинг кетма-кет очко йўқотишларига асосий сабаб нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…