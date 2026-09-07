Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...

·30·Спорт
Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...

Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган учрашувлар мухлисларга ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Ўз майдонида «Осасуна»ни қабул қилган «Алавес» 5:2 ҳисобидаги йирик ва ёрқин ғалабани тантана қилиб, турнир жадвалида Мадриднинг «Реал» клубини ортда қолдирган ҳолда 2-поғонага кўтарилиб олди. Каталонияда эса бир киши кам бўлиб қолган «Севилья» 90+8-дақиқада ғалабани қўлдан чиқарди.

«Алавес»дан голлар ёмғири: Бойенинг бенефиси ва жадвалдаги сакраш

Турнинг энг сермаҳсул ва шиддатли баҳсларидан бири «Мендисорроса» стадионида кечди:

  • Лукас Бойенинг хет-трики: Мезбонлар ҳужумчиси Бойе рақиб ҳимоясини том маънода пароканда қилиб, 27, 51 ва 68-дақиқаларда дарвозани ишғол этди ва турнинг бош қаҳрамонига айланди;

  • Йирик ҳисобни мустаҳкамлаган зарбалар: «Алавес» сафида шунингдек, 36-дақиқада Диас ҳамда 90-дақиқада Ибаньес ўз номини таблога ёздириб қўйди;

  • Будимирнинг дубли «Осасуна»ни қутқара олмади: Меҳмонлар таркибида Анте Будимир 46 ва 64-дақиқаларда (пенальтидан) икки бор ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу очко олиш учун етарли бўлмади;

  • «Реал»ни ортда қолдирган парвоз: Ушбу ғалабадан сўнг 10 очко жамғарган «Алавес» Мадриднинг «Реал» клубини (9 очко) қувиб ўтиб, фақат пешқадам «Барселона»дан (12) кейинги 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди.

Каталониядаги 90+8-дақиқа триллери ва қуйидагилар дуранги

Турнинг бошқа тўқнашувлари ҳам кескин драматик воқеаларга бой бўлди:

  • «Эспаньол» — «Севилья» (1:1): 56-дақиқада Санганте майдондан четлатилиб, андалусияликлар озчилик бўлиб қолди. Шунга қарамай, 85-дақиқада Стассин «Севилья»ни олдинга олиб чиққан эди. Аммо 90+8-дақиқада Санчес каталонияликларни муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди;

  • «Малага» — «Леванте» (0:0): Муросасиз кечган баҳсда ҳисоб очилмади. Натижада «Малага» 2 очко билан хавфли ҳудудда (18-ўрин) қолган бўлса, «Леванте» 5 очко билан 10-поғонани банд этди.

Ла Лига. 4-тур. Расмий қайдномалар

  • Алавес — Осасуна 5:2

Голлар: Бойе (27, 51, 68), Диас (36), Ибаньес (90) — Будимир (46, 64 пен.).

  • Эспаньол — Севилья 1:1

Голлар: Санчес (90+8) — Стассин (85).

Четлатиш: Санганте (56, Севилья).

  • Малага — Леванте 0:0

Сизнингча, мавсумни кўтаринки бошлаган «Алавес» бу суръатни узоқ сақлаб қолиб, еврокубоклар учун жиддий даъвогарга айлана оладими? «Севилья»нинг кетма-кет очко йўқотишларига асосий сабаб нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсельь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсельь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:5790+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 05:47Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди