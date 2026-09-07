Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этди

·0·Спорт
Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этди

Россия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Махачқалъанинг «Динамо» клуби ўз майдонида «Родина» жамоасини қабул қилди. «Анжи Арена»да кечган кескин ва шиддатли баҳс мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди. Ўзбекистонлик чарм тўп ихлосмандлари учун учрашувнинг энг эътиборли жиҳати — ёш ва истеъдодли ҳимоячимиз Маҳмуд Маҳамаджоновнинг Россия элитасидаги расмий дебюти бўлди. Ҳамюртимиз 38-дақиқадаёқ баҳсга қўшилиб, жамоасининг қуруқ ҳисобдаги ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

8-дақиқадаги шок ва «Родина»нинг бир киши кам бўлиб қолиши

Учрашув меҳмонлар учун ҳақиқий фалокат билан бошланди:

  • Онугханинг четлатилиши: Баҳснинг эндигина 8-дақиқаси ўтиб бораётган бир пайтда «Родина» ҳужумчиси Герман Онугха қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилди;

  • Сон жиҳатдан устунлик: Тезкор қизил карточка ўйин суръатини бутунлай ўзгартириб юборди ва Махачқалъа жамоаси тўлиқ ташаббусни ўз қўлига олди;

  • Босимнинг кучайиши: Бир киши кўп бўлиб ҳаракат қилган мезбонлар рақиб дарвозасини узлуксиз қамал қила бошлади.

38-дақиқадаги ўзгариш: Маҳмуд Маҳамаджоновдан ишончли дебют

Биринчи бўлим якунланмасданоқ «Динамо» мураббийлар штаби ўйинга жиддий тактик тузатишлар киритди:

  • Маҳамаджоновнинг майдонга тушиши: 38-дақиқада жароҳат олган Сандрачук ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Маҳмуд Маҳамаджонов баҳсга қўшилди;

  • Қанотдаги фаоллик ва ишончли ҳимоя: Ёш ҳимоячимиз ўйин суръатига тезда мослашиб кетди, мудофаада рақиб ҳужумларини бехато бартараф этди ва жамоасининг ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишига кўмаклашди;

  • Мураббийнинг икки томонлама юриши: Айнан шу 38-дақиқада Смелов ўрнига ҳужумчи Ҳамид Агаларов ҳам майдонга туширилди ва бу ўзгаришлар ўйин тақдирини ҳал қилди.

Иккинчи бўлимдаги икки зарба: Агаларов ва Мрезигуедан голлар

Биринчи бўлимдаги тўхтовсиз босим иккинчи бўлимда ўз самарасини берди:

  • Агаларовдан ҳисобни очувчи зарба: 51-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Ҳамид Агаларов ҳимоядаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Мрезигуедан якуний нуқта: Орадан 13 дақиқа ўтиб, 64-дақиқада Ҳуссам Мрезигуе рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилди ва «Динамо»нинг ғалабасини мустаҳкамлади (2:0);

  • Хотиржам якун: Қолган дақиқаларда мезбонлар устунликни тўлиқ сақлаб қолиб, муҳим 3 очкони нақд қилишди.

Жадвалдаги сакраш: Махачқалъа топ-6 таликда

Ушбу муваффақият жамоаларнинг мусобақа жадвалидаги мавқеига катта таъсир кўрсатди:

  • «Динамо» Махачқалъа юқорилади: 7 турдан сўнг 12 очко жамғарган дағистонликлар турнир жадвалида 6-поғонага кўтарилиб олди;

  • «Родина» хавфли ҳудудда: Бор-йўғи 4 очкоси бор меҳмонлар 16 та жамоа ичида 14-ўринда қолиб кетмоқда.

РПЛ. 7-тур. Расмий қайднома

Динамо Махачқалъа — Родина 2:0

6 сентябр, «Анжи Арена»

Голлар: Агаларов (51), Мрезигуе (64).

Динамо Махачқалъа: Магомедов, Сандрачук (МАҲАМАДЖОНОВ, 38), Аларкон, Алибеков, Сундуков, Апшацев (Александров, 89), Смелов (Агаларов, 38), Глушков, Мрезигуе, Лесовой (Хубулов, 89), Миро (Ҳусайннажод, 86).

Четлатиш: Онугха (8, Родина).

Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Махачқалъа «Динамо»сининг асосий таркиб ҳимоячисига айлана оладими ва унинг Россия чемпионатидаги бундай фаоллиги Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги рақобатга қандай таъсир қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:57Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Бугун, 05:5390+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 05:47Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди