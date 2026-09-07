Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этди
Россия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Махачқалъанинг «Динамо» клуби ўз майдонида «Родина» жамоасини қабул қилди. «Анжи Арена»да кечган кескин ва шиддатли баҳс мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди. Ўзбекистонлик чарм тўп ихлосмандлари учун учрашувнинг энг эътиборли жиҳати — ёш ва истеъдодли ҳимоячимиз Маҳмуд Маҳамаджоновнинг Россия элитасидаги расмий дебюти бўлди. Ҳамюртимиз 38-дақиқадаёқ баҳсга қўшилиб, жамоасининг қуруқ ҳисобдаги ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
8-дақиқадаги шок ва «Родина»нинг бир киши кам бўлиб қолиши
Учрашув меҳмонлар учун ҳақиқий фалокат билан бошланди:
Онугханинг четлатилиши: Баҳснинг эндигина 8-дақиқаси ўтиб бораётган бир пайтда «Родина» ҳужумчиси Герман Онугха қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилди;
Сон жиҳатдан устунлик: Тезкор қизил карточка ўйин суръатини бутунлай ўзгартириб юборди ва Махачқалъа жамоаси тўлиқ ташаббусни ўз қўлига олди;
Босимнинг кучайиши: Бир киши кўп бўлиб ҳаракат қилган мезбонлар рақиб дарвозасини узлуксиз қамал қила бошлади.
38-дақиқадаги ўзгариш: Маҳмуд Маҳамаджоновдан ишончли дебют
Биринчи бўлим якунланмасданоқ «Динамо» мураббийлар штаби ўйинга жиддий тактик тузатишлар киритди:
Маҳамаджоновнинг майдонга тушиши: 38-дақиқада жароҳат олган Сандрачук ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Маҳмуд Маҳамаджонов баҳсга қўшилди;
Қанотдаги фаоллик ва ишончли ҳимоя: Ёш ҳимоячимиз ўйин суръатига тезда мослашиб кетди, мудофаада рақиб ҳужумларини бехато бартараф этди ва жамоасининг ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишига кўмаклашди;
Мураббийнинг икки томонлама юриши: Айнан шу 38-дақиқада Смелов ўрнига ҳужумчи Ҳамид Агаларов ҳам майдонга туширилди ва бу ўзгаришлар ўйин тақдирини ҳал қилди.
Иккинчи бўлимдаги икки зарба: Агаларов ва Мрезигуедан голлар
Биринчи бўлимдаги тўхтовсиз босим иккинчи бўлимда ўз самарасини берди:
Агаларовдан ҳисобни очувчи зарба: 51-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Ҳамид Агаларов ҳимоядаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
Мрезигуедан якуний нуқта: Орадан 13 дақиқа ўтиб, 64-дақиқада Ҳуссам Мрезигуе рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилди ва «Динамо»нинг ғалабасини мустаҳкамлади (2:0);
Хотиржам якун: Қолган дақиқаларда мезбонлар устунликни тўлиқ сақлаб қолиб, муҳим 3 очкони нақд қилишди.
Жадвалдаги сакраш: Махачқалъа топ-6 таликда
Ушбу муваффақият жамоаларнинг мусобақа жадвалидаги мавқеига катта таъсир кўрсатди:
«Динамо» Махачқалъа юқорилади: 7 турдан сўнг 12 очко жамғарган дағистонликлар турнир жадвалида 6-поғонага кўтарилиб олди;
«Родина» хавфли ҳудудда: Бор-йўғи 4 очкоси бор меҳмонлар 16 та жамоа ичида 14-ўринда қолиб кетмоқда.
РПЛ. 7-тур. Расмий қайднома
Динамо Махачқалъа — Родина 2:0
6 сентябр, «Анжи Арена»
Голлар: Агаларов (51), Мрезигуе (64).
Динамо Махачқалъа: Магомедов, Сандрачук (МАҲАМАДЖОНОВ, 38), Аларкон, Алибеков, Сундуков, Апшацев (Александров, 89), Смелов (Агаларов, 38), Глушков, Мрезигуе, Лесовой (Хубулов, 89), Миро (Ҳусайннажод, 86).
Четлатиш: Онугха (8, Родина).
Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Махачқалъа «Динамо»сининг асосий таркиб ҳимоячисига айлана оладими ва унинг Россия чемпионатидаги бундай фаоллиги Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги рақобатга қандай таъсир қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…