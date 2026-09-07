3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув

·58·Жамият
3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув

Тошкент шаҳрининг Сергели туманида тун ярмида 3 нафар ёш фарзанди билан кўчада ёрдамга муҳтож ва ночор аҳволда қолган аёл ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг жиддий хавотирига сабаб бўлди. Мазкур хавотирли мурожаат ортидан туман ҳокимлиги ходимлари ва ички ишлар бўлими инспекторлари 3 сентябрга ўтар кечаси зудлик билан тезкор қидирув ва ўрганиш ишларини бошлади. Масъулларнинг кечиктириб бўлмас ҳаракатлари натижасида она ва унинг мурғак фарзандлари тунги кўчадан хавфсиз жойга кўчирилиб, барча зарур инсонпарварлик кўмаги билан таъминланди.

Сергели-7 даги мураккаб вазият ва тезкор қидирув: Шахс аниқланди

Ижтимоий тармоқлардаги хабарларга маҳаллий ҳокимият ва ҳуқуқ-тартибот органлари сониялар ичида муносабат билдирди:

  • Сергели-7 мавзесидаги ташвишли ҳолат: Ёш болалари билан очиқ ҳавода, оғир ва хавфли аҳволда қолган она ҳақидаги видео ва хабарлар тарқалиши биланоқ ҳудуд бўйлаб масъул ходимлар томонидан назорат рейди ташкил этилди;

  • Оиланинг топилиши ва шахсига ойдинлик киритилиши: Ўтказилган тезкор ҳаракатлар натижасида аёл ва унинг уч нафар фарзанди соғ-омон топилди. Аниқланишича, у Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани «Бирлик» МФЙда истиқомат қилувчи фуқаро С.А. экани маълум бўлди.

Биринчи ёрдам, иссиқ овқат ва тиббий назорат: Бефарқ қолдирилмаган тақдир

Мутасаддилар томонидан оилага кечиктириб бўлмас ёрдам чоралари кўрсатилди:

  • Хавфсиз шароитга кўчириш: Она ва уч нафар болакай туннинг совуғидан асралиб, зудлик билан махсус хавфсиз ва иссиқ бинога жойлаштирилди;

  • Озиқ-овқат ва кийим-кечак: Уларга иссиқ овқат, зарурий озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда янги мавсумий кийим-кечаклар тақдим этилди;

  • Шифокорлар кўриги: Болалар ва онанинг соғлиғини текшириш мақсадида тиббий кўрик ташкил этилди ҳамда уларнинг саломатлиги назоратга олинди.

Оҳангарон туманига қайтариш ва келгуси назорат

Оилани ўз уйига хавфсиз қайтариш ва уларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда:

  • Ички ишлар органлари ҳамкорлиги: Мазкур ҳолат юзасидан барча бирламчи маълумотлар Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Ички ишлар бошқармасига расман тақдим этилди;

  • Яшаш жойига элтиб қўйиш: Она ва унинг фарзандлари давлат масъуллари ҳамроҳлигида Оҳангарон туманидаги доимий яшаш манзилига кузатиб қўйилиши белгиланган;

  • Ижтимоий қўллаб-қувватлаш зарурати: Мутахассислар ушбу оиланинг нима сабабдан бундай ночор аҳволда кўчада қолгани сабабларини ўрганиб, келгусида маҳалла ва ижтимоий хизматлар орқали уларни моддий ҳамда маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни таъминлаши лозим.

Сизнингча, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган она ва болаларни ўз вақтида ҳимоя қилишда маҳалла ва ижтимоий органлар яна қандай қўшимча механизмларни йўлга қўйиши керак? Кўчада ёрдамга муҳтож инсонларни кўрганда жамоатчиликнинг тезкор ҳушёрлиги ва ижтимоий тармоқлар кучи нажот бўла оляптими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:08Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:00Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиФуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиБугун, 06:41Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борКеча, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиКеча, 18:24“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари