3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув
Тошкент шаҳрининг Сергели туманида тун ярмида 3 нафар ёш фарзанди билан кўчада ёрдамга муҳтож ва ночор аҳволда қолган аёл ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг жиддий хавотирига сабаб бўлди. Мазкур хавотирли мурожаат ортидан туман ҳокимлиги ходимлари ва ички ишлар бўлими инспекторлари 3 сентябрга ўтар кечаси зудлик билан тезкор қидирув ва ўрганиш ишларини бошлади. Масъулларнинг кечиктириб бўлмас ҳаракатлари натижасида она ва унинг мурғак фарзандлари тунги кўчадан хавфсиз жойга кўчирилиб, барча зарур инсонпарварлик кўмаги билан таъминланди.
Сергели-7 даги мураккаб вазият ва тезкор қидирув: Шахс аниқланди
Ижтимоий тармоқлардаги хабарларга маҳаллий ҳокимият ва ҳуқуқ-тартибот органлари сониялар ичида муносабат билдирди:
Сергели-7 мавзесидаги ташвишли ҳолат: Ёш болалари билан очиқ ҳавода, оғир ва хавфли аҳволда қолган она ҳақидаги видео ва хабарлар тарқалиши биланоқ ҳудуд бўйлаб масъул ходимлар томонидан назорат рейди ташкил этилди;
Оиланинг топилиши ва шахсига ойдинлик киритилиши: Ўтказилган тезкор ҳаракатлар натижасида аёл ва унинг уч нафар фарзанди соғ-омон топилди. Аниқланишича, у Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани «Бирлик» МФЙда истиқомат қилувчи фуқаро С.А. экани маълум бўлди.
Биринчи ёрдам, иссиқ овқат ва тиббий назорат: Бефарқ қолдирилмаган тақдир
Мутасаддилар томонидан оилага кечиктириб бўлмас ёрдам чоралари кўрсатилди:
Хавфсиз шароитга кўчириш: Она ва уч нафар болакай туннинг совуғидан асралиб, зудлик билан махсус хавфсиз ва иссиқ бинога жойлаштирилди;
Озиқ-овқат ва кийим-кечак: Уларга иссиқ овқат, зарурий озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда янги мавсумий кийим-кечаклар тақдим этилди;
Шифокорлар кўриги: Болалар ва онанинг соғлиғини текшириш мақсадида тиббий кўрик ташкил этилди ҳамда уларнинг саломатлиги назоратга олинди.
Оҳангарон туманига қайтариш ва келгуси назорат
Оилани ўз уйига хавфсиз қайтариш ва уларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда:
Ички ишлар органлари ҳамкорлиги: Мазкур ҳолат юзасидан барча бирламчи маълумотлар Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Ички ишлар бошқармасига расман тақдим этилди;
Яшаш жойига элтиб қўйиш: Она ва унинг фарзандлари давлат масъуллари ҳамроҳлигида Оҳангарон туманидаги доимий яшаш манзилига кузатиб қўйилиши белгиланган;
Ижтимоий қўллаб-қувватлаш зарурати: Мутахассислар ушбу оиланинг нима сабабдан бундай ночор аҳволда кўчада қолгани сабабларини ўрганиб, келгусида маҳалла ва ижтимоий хизматлар орқали уларни моддий ҳамда маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни таъминлаши лозим.
Сизнингча, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган она ва болаларни ўз вақтида ҳимоя қилишда маҳалла ва ижтимоий органлар яна қандай қўшимча механизмларни йўлга қўйиши керак? Кўчада ёрдамга муҳтож инсонларни кўрганда жамоатчиликнинг тезкор ҳушёрлиги ва ижтимоий тармоқлар кучи нажот бўла оляптими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…