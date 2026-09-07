Кредит қарзи ундирилди

·1·Жамият
Кредит қарзи ундирилди

Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувидаги ижро ҳужжатига асосан, «Туронбанк» АТБ фойдасига МЧЖдан ундирилиши лозим бўлган 105 миллион сўм миқдоридаги кредит қарзи бўйича тегишли ижро ҳаракатлари амалга оширилди.

Ижро жараёнида қарздорлик тўлиқ миқдорда, нақд пул кўринишида ундирилиб, ундирувчи банк манфаати таъминланди.

Шу тариқа, узоқ вақт давомида мавжуд бўлган кредит қарздорлиги бартараф этилиб, ижро ҳужжатида белгиланган талаблар амалда таъминланди.

Эслатма: кредит мажбуриятларини ўз вақтида бажариш нафақат молиявий барқарорликни сақлаш, балки ортиқча ижро ҳаракатлари ва қўшимча харажатларнинг олдини олишга ҳам хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБугун, 16:15Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:04Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:08Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:003 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарувБугун, 06:56Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиФуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиБугун, 06:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари