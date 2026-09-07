Кредит қарзи ундирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувидаги ижро ҳужжатига асосан, «Туронбанк» АТБ фойдасига МЧЖдан ундирилиши лозим бўлган 105 миллион сўм миқдоридаги кредит қарзи бўйича тегишли ижро ҳаракатлари амалга оширилди.
Ижро жараёнида қарздорлик тўлиқ миқдорда, нақд пул кўринишида ундирилиб, ундирувчи банк манфаати таъминланди.
Шу тариқа, узоқ вақт давомида мавжуд бўлган кредит қарздорлиги бартараф этилиб, ижро ҳужжатида белгиланган талаблар амалда таъминланди.
Эслатма: кредит мажбуриятларини ўз вақтида бажариш нафақат молиявий барқарорликни сақлаш, балки ортиқча ижро ҳаракатлари ва қўшимча харажатларнинг олдини олишга ҳам хизмат қилади.
…