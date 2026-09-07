Мурожаатлар беэътибор қолмаяпти
Мажбурий ижро бюроси Хоразм вилояти бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимларига келиб тушаётган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қонуний ҳал қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Хусусан, жорий йилнинг ўтган 8 ойи давомида жами 4 240 та мурожаатлар келиб тушиб, шундан 3 856 та мурожаатлар ҳал қилинган. Ҳал қилинган мурожаатлардан 1 328 таси қаноатлантирилган бўлиб, 2 528 тасига ҳуқуқий тушунтиришлар берилган. Мурожаатларнинг 83 таси кўрмасдан қолдирилган ҳамда 21 таси кўриб чиқилиши тугатилган.
Шунингдек, бошқарма бошлиғи томонидан фуқароларга қулайликлар яратиш мақсадида ҳар ҳафтанинг чоршанба куни вилоятнинг олис ҳудудларида жами 32 та сайёр қабуллар ўтказилиб, ўтказилган қабулларда жами 717 нафар фуқароларнинг мурожаатлари тингланиб, уларнинг муаммолари алоҳида назоратга олиниб, кўриб чиқилиши таъминланди.
…