Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишув
Ўзбекистон ташқи савдосида йиллар давомида тадбиркорларни қийнаб келган бюрократия, узундан-узоқ текширувлар ва божхона тўсиқлари кескин ўзгаришлар остонасида турибди. Шавкат Мирзиёев пойтахтда Жаҳон божхона ташкилоти бош котиби Ян Сондерс билан ўтказган музокараларда мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри таъсир қилувчи муҳим рақамлар ва келишувлар ошкор қилинди. Хўш, чегаралардан юк олиб ўтиш қандай қилиб бир зумда амалга ошмоқда ва бу Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига киришини қанчалик тезлаштиради?
Рақамлардаги бурилиш: 20 дақиқада расмийлаштирув
Амалга оширилган рақамлаштириш ва шаффоф тизим туфайли экспорт ва импорт жараёнларида мислсиз кўрсаткичларга эришилди:
94% — экспорт юклари эндиликда тўлиқ соддалаштирилган тартибда расмийлаштирилмоқда;
87% — импорт юклари ортиқча тўсиқларсиз мамлакатга кириб келмоқда;
20 дақиқа — божхона декларацияларини расмийлаштириш вақти шу даражагача қисқартирилди;
2030 йилгача стратегия — божхона хизматини тўлиқ модернизация қилиш бўйича узоқ муддатли дастур ҳаётга татбиқ этилмоқда.
Тадбиркорлар учун янги давр: Коррупция хавфи қандай кесилмоқда?
«Божхона органларининг бизнес билан самарали ҳамкорлигини таъминлайдиган рақамли ечимлар маъмурий тўсиқларни қисқартириб, инсон омили ва коррупциявий хавфларни минималлаштиришга хизмат қилмоқда».
Янги тизим туфайли божхоначи ва тадбиркор ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқот электрон платформаларга кўчирилди. Бу ўз навбатида нафақат вақт ва маблағни тежамоқда, балки сояли иқтисодиётга чек қўйишда асосий қуролга айланмоқда.
ЖСТ йўлидаги асосий келишувлар
Музокаралар давомида Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлишини жадаллаштириш масаласи энг долзарб мавзулардан бири бўлди:
Йўналиш
Асосий мақсад ва натижа
Рақамлаштириш
Божхона тизимларини халқаро стандартлар билан 100% уйғунлаштириш
Қонунчилик
Халқаро конвенциялар талаблари асосида янги нормаларни жорий этиш
Кадрлар тайёрлаш
Ходимларни энг илғор глобал тажрибалар бўйича қайта ўқитиш
«Йўл харитаси»
Барча аниқ чора-тадбирларни қамраб олувчи қўшма режани қабул қилиш
Сизнингча, чегара ва божхона постларидаги ушбу соддалаштиришлар ички бозордаги нарх-навонинг арзонлашишига сабаб бўладими ёки тадбиркорлар учун ҳали ҳам ечилмаган тўсиқлар қолмоқдами?
Ўз муносабатингизни изоҳларда билдиринг ва бизнес ҳамда савдо соҳасида фаолият юритаётган ҳамкорларингизга ушбу муҳим янгиликни Телеграм орқали юборинг!
…