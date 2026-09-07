Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишув

·45·Ўзбекистон
Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишув

Ўзбекистон ташқи савдосида йиллар давомида тадбиркорларни қийнаб келган бюрократия, узундан-узоқ текширувлар ва божхона тўсиқлари кескин ўзгаришлар остонасида турибди. Шавкат Мирзиёев пойтахтда Жаҳон божхона ташкилоти бош котиби Ян Сондерс билан ўтказган музокараларда мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри таъсир қилувчи муҳим рақамлар ва келишувлар ошкор қилинди. Хўш, чегаралардан юк олиб ўтиш қандай қилиб бир зумда амалга ошмоқда ва бу Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига киришини қанчалик тезлаштиради?

Рақамлардаги бурилиш: 20 дақиқада расмийлаштирув

Амалга оширилган рақамлаштириш ва шаффоф тизим туфайли экспорт ва импорт жараёнларида мислсиз кўрсаткичларга эришилди:

  • 94% — экспорт юклари эндиликда тўлиқ соддалаштирилган тартибда расмийлаштирилмоқда;

  • 87% — импорт юклари ортиқча тўсиқларсиз мамлакатга кириб келмоқда;

  • 20 дақиқа — божхона декларацияларини расмийлаштириш вақти шу даражагача қисқартирилди;

  • 2030 йилгача стратегия — божхона хизматини тўлиқ модернизация қилиш бўйича узоқ муддатли дастур ҳаётга татбиқ этилмоқда.

Тадбиркорлар учун янги давр: Коррупция хавфи қандай кесилмоқда?

«Божхона органларининг бизнес билан самарали ҳамкорлигини таъминлайдиган рақамли ечимлар маъмурий тўсиқларни қисқартириб, инсон омили ва коррупциявий хавфларни минималлаштиришга хизмат қилмоқда».

Янги тизим туфайли божхоначи ва тадбиркор ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқот электрон платформаларга кўчирилди. Бу ўз навбатида нафақат вақт ва маблағни тежамоқда, балки сояли иқтисодиётга чек қўйишда асосий қуролга айланмоқда.

Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишув

ЖСТ йўлидаги асосий келишувлар

Музокаралар давомида Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлишини жадаллаштириш масаласи энг долзарб мавзулардан бири бўлди:

Йўналиш

Асосий мақсад ва натижа

Рақамлаштириш

Божхона тизимларини халқаро стандартлар билан 100% уйғунлаштириш

Қонунчилик

Халқаро конвенциялар талаблари асосида янги нормаларни жорий этиш

Кадрлар тайёрлаш

Ходимларни энг илғор глобал тажрибалар бўйича қайта ўқитиш

«Йўл харитаси»

Барча аниқ чора-тадбирларни қамраб олувчи қўшма режани қабул қилиш

Сизнингча, чегара ва божхона постларидаги ушбу соддалаштиришлар ички бозордаги нарх-навонинг арзонлашишига сабаб бўладими ёки тадбиркорлар учун ҳали ҳам ечилмаган тўсиқлар қолмоқдами?

Ўз муносабатингизни изоҳларда билдиринг ва бизнес ҳамда савдо соҳасида фаолият юритаётган ҳамкорларингизга ушбу муҳим янгиликни Телеграм орқали юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиТошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 15:55Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиПрезидент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиБугун, 15:47Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаБугун, 08:33Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари