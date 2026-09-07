21 октябрь – Ўзбек тили байрами куни

·13·Жамият
21 октябрь – Ўзбек тили байрами куни

Ҳеч шубҳасиз, халқнинг ўзлигини намоён этувчи қадриятларидан бири унинг миллий тилидир. Тил миллатнинг яшаши ва равнақ топишининг кафолати, керак бўлса асосий шарти ҳисобланади.

Зотан, бугунги таҳликали даврда ҳар бир халқ, ҳар қайси мустақил давлат ўз миллий манфаатларини таъминлаш мақсадида, аввало, ўз она тилини асраб-авайлаш ва ривожлантириш масаласига устувор аҳамият қаратиши табиий.

Бугун Бош прокуратура томонидан яқинлашиб келаётган 21 октябрь “Ўзбек тили байрами куни” муносабати билан жойларда маънавий ва маърифий тадбирларни ташкил этиш, шунингдек “Миллат она тили билан тирикдир!” ходимлар ўртасида турли танловларни ташкил этиш юзасидан Бош прокуратурада видеоконференцалоқа орқали йиғилиш бўлиб ўтди.

Тадбирда Бош прокурорнинг “Миллат она тили билан тирикдир!” мавзусида танлов ўтказиш ҳақидаги буйруғи ижроси кўриб чиқилди.

Танлов 3 та йўналишда, хусусан, “тизимли – таҳлилий иш танлови”, “саводхонлик танлови”; “шеърият ва нотиқлик танлови” ўтказилади.

Мажбурий ижро бюросининг марказий аппарати масъул ходимлари ҳам ушбу учрашувда иштирок этиб, ходимлар томонидан ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги мақоми ва обрў-эътиборини янада ошириш мақсадида, ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида, жумладан, давлат бошқаруви, замонавий ва инновацион технологиялар, ҳарбий иш, тиббиёт ва бошқа соҳаларда давлат тилининг имкониятларидан тўлиқ ва тўғри фойдаланишга эришиш ҳамда давлат тилининг ахборот ва коммуникация технологиялари, хусусан, Интернет жаҳон ахборот тармоғида муносиб ўрин эгаллаши лозимлиги ҳақида ўз фикрларини бериб ўтишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурожаатлар беэътибор қолмаяптиМурожаатлар беэътибор қолмаяптиБугун, 16:17Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБугун, 16:15Кредит қарзи ундирилди Кредит қарзи ундирилди Бугун, 16:13Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:04Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:08Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари