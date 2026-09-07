Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилди
Белгия Қироллик футбол ассоциацияси (РБФА) Фоларин Балогун дисквалификациясининг баҳсли тарзда бекор қилиниши юзасидан FIFAдан расмий жавоблар талаб қилди ва ташкилот раҳбари Жанни Инфантинонинг қайта сайланишидаги номзодини қўллаб-қувватламаслигини маълум қилди. Мазкур можаро жаҳон чемпионати доирасида АҚШ ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги 1/8 финал учрашувидан аввал юзага келиб, халқаро спорт жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC маълумотига кўра, АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун ўзининг аввалги учрашувида қизил карточка олганига қарамай, Белгияга қарши баҳсда майдонга тушишига рухсат берилган. FIFA футболчининг бир ойлик дисквалификациясини бир йилга тўхтатиб туришга қарор қилган ва бу ҳолат турнир қоидаларига нисбатан тушунмовчиликларни келтириб чиқарган. Гарчи белгияликлар якунда 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мезбонларни мусобақадан чиқариб юборган бўлса-да, мазкур қоида бузилиши Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) ва РБФАнинг жиддий эътирозига учради.
Шаффофлик ва бошқарувдаги муаммоларҚабул қилинган қарор ортидан парда ортида жиддий норозиликлар бошланди. Белгия томони FIFAдан қарорнинг аниқ асосларини ва келгусида бундай ҳолатлар қандай тартибга солинишини тушунтириб беришни расман талаб қилди. РБФА президенти Паскал ван Дамме жаҳон футболини бошқарувчи ташкилотнинг мулоқот қилмаслигидан норозилигини очиқ билдирди.
«Воқеалар ортидан икки ой ўтди, аммо саволларимиз жавобсиз қолмоқда, — дея Ван Дамвенинг сўзларини келтиради BBC. — Барча манфаатдор томонлар учун шаффофлик муҳимлигини инобатга олиб, зарур тушунтиришларни сўраймиз. Шунингдек, келгусида бундай ҳолатлар адолатли ва изчил кўриб чиқилиши учун мавжуд жараёнларни қандай яхшилаш мумкинлигини ўрганишни истаймиз».
Тарихий истисно ва сиёсий аралашувФоларин Балогуннинг дисквалификацияси бекор қилиниши футбол тарихидаги ўта ноёб ҳодисалардан бири сифатида қайд этилди. Жаҳон чемпионатлари тарихида кўрсатилган 189 та қизил карточкадан сўнг, фақатгина 1962-йилда бразилиялик Гарринча ва мана энди Фоларин Балогун кейинги ўйин тақиқидан қутулиб қолди. Турнир давомида бошқа ҳеч бир футболчининг дисквалификацияси олиб ташланмаган.
Можаро кўлами янада кенгайишига АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Оқ уй расмийлари бу ишга тўғридан-тўғри аралашиб, FIFAга босим ўтказгани ҳақидаги хабарлар сабаб бўлди. Кўпчиликнинг норозилигига қарамай, FIFA интизом кодексининг 27-моддасига таяниб иш тутди, бу модда ташкилотга интизомий чорани қисман ёки тўлиқ тўхтатиб туриш ҳуқуқини беради.
РБФА ва UEFA бошқа конфедерациялар билан биргаликда қарорлар қабул қилишда шаффофлик, кучли бошқарув ва аниқ жараёнлар тарафдори эканини яна бир бор таъкидлади. Бироқ юзага келган ушбу вазият фонида Белгия футбол раҳбарияти Жанни Инфантинонинг келгуси фаолиятини қўллаб-қувватламаслик қарорига келгани халқаро футбол майдонидаги сиёсий муносабатларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.
…