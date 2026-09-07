Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилди

·35·Спорт
Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилди

Белгия Қироллик футбол ассоциацияси (РБФА) Фоларин Балогун дисквалификациясининг баҳсли тарзда бекор қилиниши юзасидан FIFAдан расмий жавоблар талаб қилди ва ташкилот раҳбари Жанни Инфантинонинг қайта сайланишидаги номзодини қўллаб-қувватламаслигини маълум қилди. Мазкур можаро жаҳон чемпионати доирасида АҚШ ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги 1/8 финал учрашувидан аввал юзага келиб, халқаро спорт жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC маълумотига кўра, АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун ўзининг аввалги учрашувида қизил карточка олганига қарамай, Белгияга қарши баҳсда майдонга тушишига рухсат берилган. FIFA футболчининг бир ойлик дисквалификациясини бир йилга тўхтатиб туришга қарор қилган ва бу ҳолат турнир қоидаларига нисбатан тушунмовчиликларни келтириб чиқарган. Гарчи белгияликлар якунда 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мезбонларни мусобақадан чиқариб юборган бўлса-да, мазкур қоида бузилиши Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) ва РБФАнинг жиддий эътирозига учради.

Шаффофлик ва бошқарувдаги муаммолар

Қабул қилинган қарор ортидан парда ортида жиддий норозиликлар бошланди. Белгия томони FIFAдан қарорнинг аниқ асосларини ва келгусида бундай ҳолатлар қандай тартибга солинишини тушунтириб беришни расман талаб қилди. РБФА президенти Паскал ван Дамме жаҳон футболини бошқарувчи ташкилотнинг мулоқот қилмаслигидан норозилигини очиқ билдирди.

«Воқеалар ортидан икки ой ўтди, аммо саволларимиз жавобсиз қолмоқда, — дея Ван Дамвенинг сўзларини келтиради BBC. — Барча манфаатдор томонлар учун шаффофлик муҳимлигини инобатга олиб, зарур тушунтиришларни сўраймиз. Шунингдек, келгусида бундай ҳолатлар адолатли ва изчил кўриб чиқилиши учун мавжуд жараёнларни қандай яхшилаш мумкинлигини ўрганишни истаймиз».

Тарихий истисно ва сиёсий аралашув

Фоларин Балогуннинг дисквалификацияси бекор қилиниши футбол тарихидаги ўта ноёб ҳодисалардан бири сифатида қайд этилди. Жаҳон чемпионатлари тарихида кўрсатилган 189 та қизил карточкадан сўнг, фақатгина 1962-йилда бразилиялик Гарринча ва мана энди Фоларин Балогун кейинги ўйин тақиқидан қутулиб қолди. Турнир давомида бошқа ҳеч бир футболчининг дисквалификацияси олиб ташланмаган.

Можаро кўлами янада кенгайишига АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Оқ уй расмийлари бу ишга тўғридан-тўғри аралашиб, FIFAга босим ўтказгани ҳақидаги хабарлар сабаб бўлди. Кўпчиликнинг норозилигига қарамай, FIFA интизом кодексининг 27-моддасига таяниб иш тутди, бу модда ташкилотга интизомий чорани қисман ёки тўлиқ тўхтатиб туриш ҳуқуқини беради.

РБФА ва UEFA бошқа конфедерациялар билан биргаликда қарорлар қабул қилишда шаффофлик, кучли бошқарув ва аниқ жараёнлар тарафдори эканини яна бир бор таъкидлади. Бироқ юзага келган ушбу вазият фонида Белгия футбол раҳбарияти Жанни Инфантинонинг келгуси фаолиятини қўллаб-қувватламаслик қарорига келгани халқаро футбол майдонидаги сиёсий муносабатларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

БелгияFIFAФоларинБалогунЖанниИнфантиноФутболМожароси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиИталия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиБугун, 15:14Криштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиКриштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиБугун, 13:53Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди