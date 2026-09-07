Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирди

·44·Ўзбекистон
Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирди

Пойтахт ва Тошкент вилоятининг энг сўлим дам олиш масканларидан бири бўлган Паркент ўртасидаги йўл муаммосига ниҳоят кутилмаган ва жуда арзон ечим топилди! Бугундан бошлаб минглаб йўловчилар такси қидирмайди, тирбандликларда қолмайди ва энг асосийси — чўнтакларидан катта пул сарфламайди. Хўш, 1,5 йилдан ортиқ давом этган махфий ва йирик қурилиш лойиҳаси нималарни ўз ичига олади ва электропоезд кимлар учун айниқса қулай бўлади?

24 километрлик мўъжиза: Янги темирйўл қандай қурилди?

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ матбуот хизматининг маълум қилишича, 2025 йилнинг январ ойида старт берилган «Байтқўрғон – Паркент» янги темирйўл линияси тўлиқ битказилди. Ушбу улкан инфратузилма лойиҳаси қисқа муддатда ҳудуднинг қиёфасини тубдан ўзгартириб юборди:

  • 24 км узунликдаги тўлиқ электрлаштирилган темирйўл тармоғи;

  • 3 та улкан темир-бетон кўприк ва 1 та автомобил йўл ўтказгичи;

  • 76 та мураккаб сув ўтказиш иншооти;

  • 16 та замонавий хавфсизлик тизимига эга автомобил ва темирйўл кесишмаси;

  • Бир вақтнинг ўзида йўловчиларга хизмат кўрсатадиган замонавий 50 ўринли янги «Паркент» бекати.

Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирди

Йўлкира нархлари ва имкониятлар

«Паркент-Тошкент-Паркент йўналишида қатнови йўлга қўйилган янги электропоезд нафақат пойтахтга қатнаб ишловчи аҳоли учун, балки Паркент туманининг сайёҳлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишга ҳам хизмат қилади».

Поездда йўловчилар учун барча шароитлар яратилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 1154 нафаргача одамни ўз манзилига хавфсиз етказа олади:

Кўрсаткич / Хизмат

Тафсилотлар

Йўл вақти

атиги 50 дақиқа

Ўриндиқлар сони

586 та қулай ўрин

Катталар учун чипта нархи

10 000 сўмгача

Болалар учун чипта (10 ёшгача)

6 500 сўм

Ушбу лойиҳа Паркентнинг хушҳаво тоғли ҳудудлари ва дам олиш масканларига борувчи сайёҳлар учун автомобил тирбандликларисиз, арзон ва тез етиб олиш имконини беради.

Таксиларда 30-40 минг сўмга юргандан кўра, кондиционерли замонавий поездда 10 минг сўмга 50 дақиқада боришни танлайсизми? Сизнингча, бошқа қайси туманларга ҳам тезюрар поезд линиялари тортилиши керак?

Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва Паркентга тез-тез бориб турадиган танишларингиз ҳамда оилавий чатларга ушбу хабарни Телеграм орқали юбориб қўйинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувЧегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувБугун, 15:59Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиПрезидент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиБугун, 15:47Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаБугун, 08:33Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари