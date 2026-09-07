Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирди
Пойтахт ва Тошкент вилоятининг энг сўлим дам олиш масканларидан бири бўлган Паркент ўртасидаги йўл муаммосига ниҳоят кутилмаган ва жуда арзон ечим топилди! Бугундан бошлаб минглаб йўловчилар такси қидирмайди, тирбандликларда қолмайди ва энг асосийси — чўнтакларидан катта пул сарфламайди. Хўш, 1,5 йилдан ортиқ давом этган махфий ва йирик қурилиш лойиҳаси нималарни ўз ичига олади ва электропоезд кимлар учун айниқса қулай бўлади?
24 километрлик мўъжиза: Янги темирйўл қандай қурилди?
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ матбуот хизматининг маълум қилишича, 2025 йилнинг январ ойида старт берилган «Байтқўрғон – Паркент» янги темирйўл линияси тўлиқ битказилди. Ушбу улкан инфратузилма лойиҳаси қисқа муддатда ҳудуднинг қиёфасини тубдан ўзгартириб юборди:
24 км узунликдаги тўлиқ электрлаштирилган темирйўл тармоғи;
3 та улкан темир-бетон кўприк ва 1 та автомобил йўл ўтказгичи;
76 та мураккаб сув ўтказиш иншооти;
16 та замонавий хавфсизлик тизимига эга автомобил ва темирйўл кесишмаси;
Бир вақтнинг ўзида йўловчиларга хизмат кўрсатадиган замонавий 50 ўринли янги «Паркент» бекати.
Йўлкира нархлари ва имкониятлар
«Паркент-Тошкент-Паркент йўналишида қатнови йўлга қўйилган янги электропоезд нафақат пойтахтга қатнаб ишловчи аҳоли учун, балки Паркент туманининг сайёҳлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишга ҳам хизмат қилади».
Поездда йўловчилар учун барча шароитлар яратилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 1154 нафаргача одамни ўз манзилига хавфсиз етказа олади:
Кўрсаткич / Хизмат
Тафсилотлар
Йўл вақти
атиги 50 дақиқа
Ўриндиқлар сони
586 та қулай ўрин
Катталар учун чипта нархи
10 000 сўмгача
Болалар учун чипта (10 ёшгача)
6 500 сўм
Ушбу лойиҳа Паркентнинг хушҳаво тоғли ҳудудлари ва дам олиш масканларига борувчи сайёҳлар учун автомобил тирбандликларисиз, арзон ва тез етиб олиш имконини беради.
Таксиларда 30-40 минг сўмга юргандан кўра, кондиционерли замонавий поездда 10 минг сўмга 50 дақиқада боришни танлайсизми? Сизнингча, бошқа қайси туманларга ҳам тезюрар поезд линиялари тортилиши керак?
Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва Паркентга тез-тез бориб турадиган танишларингиз ҳамда оилавий чатларга ушбу хабарни Телеграм орқали юбориб қўйинг!
…