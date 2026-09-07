Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетди
Етти ярим йил давомида Ички ишлар вазири сифатида танилган, ўтган йилнинг мартидан буён Президент администрациясида ишлаб келаётган Пўлат Бобожонов кутилмаганда лавозимидан озод этилди. Нафақат у, балки у фаолият юритган бутун бошли маслаҳатчилик институти ҳам тугатилди. Хўш, собиқ вазир энди қайси тизимга ўтмоқда ва бу кескин ўзгаришлар ортида қандай сиёсий юриш ётибди?
Кескин қарор: Қайси лавозимлар тугатилди?
Президент администрациясини мақбуллаштириш ишлари доирасида кутилмаган қарор қабул қилинди. Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси лавозими ва унинг бўлинмаси бутунлай тугатилди.
Унинг ўрнига вазифалар бошқа хизматларга тақсимлаб берилди:
Комплаенс хизматига: Давлат мукофотлари, геральдика соҳасидаги сиёсатни юритиш ва маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятини мувофиқлаштириш юкланди.
Маслаҳатчи бўлинмасига: Маҳалла институти фаолияти самарадорлигини ошириш вазифаси Президентнинг вакиллик органлари ва ёшлар масалалари бўйича бўлинмасига ўтказилди.
Пўлат Бобожоновнинг янги миссияси
«Пўлат Бобожонов бошқа ишга ўтиши муносабати билан президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси ўринбосари лавозимидан озод этилди», — дея хабар берди Президент матбуот котиби Шерзод Асадов.
Эслатиб ўтамиз, Бобожонов 2025 йил мартидан буён президент маслаҳатчиси Ғофуржон Мирзаевнинг ўринбосари сифатида ишлаб келаётган эди. Эндиликда уларнинг йўллари яна кесишмоқда, аммо бу сафар ваколатлари кенгайтирилган мутлақо янги тузилмада.
Маҳаллалар уюшмасининг янги «Қўмондонлиги»
Бугун Ғофуржон Мирзаев Ўзбекистон бош вазири ўринбосари – Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси этиб тайинланди. Манбаларга кўра, раҳбарият таркиби қуйидагича шаклланмоқда:
Исм-шариф
Янги лавозими
Олдинги лавозими
Ғофуржон Мирзаев
Бош вазир ўринбосари – Уюшма раиси
Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси
Самандар Садуллаев
Уюшма раисининг биринчи ўринбосари
Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари
Пўлат Бобожонов
Уюшма раиси ўринбосари
Президент маслаҳатчиси ўринбосари
Қандай ўйлайсиз, Маҳаллалар уюшмасига бундай тажрибали ва собиқ «кучишлатар» тизим раҳбарларининг келиши маҳаллалардаги вазиятни кескин яхшилай оладими?
Фикрингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва бу муҳим сиёсий янгиликни биринчилардан бўлиб дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
…