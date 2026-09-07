Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетди

·1·Ўзбекистон
Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетди

Етти ярим йил давомида Ички ишлар вазири сифатида танилган, ўтган йилнинг мартидан буён Президент администрациясида ишлаб келаётган Пўлат Бобожонов кутилмаганда лавозимидан озод этилди. Нафақат у, балки у фаолият юритган бутун бошли маслаҳатчилик институти ҳам тугатилди. Хўш, собиқ вазир энди қайси тизимга ўтмоқда ва бу кескин ўзгаришлар ортида қандай сиёсий юриш ётибди?

Кескин қарор: Қайси лавозимлар тугатилди?

Президент администрациясини мақбуллаштириш ишлари доирасида кутилмаган қарор қабул қилинди. Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси лавозими ва унинг бўлинмаси бутунлай тугатилди.

Унинг ўрнига вазифалар бошқа хизматларга тақсимлаб берилди:

  • Комплаенс хизматига: Давлат мукофотлари, геральдика соҳасидаги сиёсатни юритиш ва маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятини мувофиқлаштириш юкланди.

  • Маслаҳатчи бўлинмасига: Маҳалла институти фаолияти самарадорлигини ошириш вазифаси Президентнинг вакиллик органлари ва ёшлар масалалари бўйича бўлинмасига ўтказилди.

Пўлат Бобожоновнинг янги миссияси

«Пўлат Бобожонов бошқа ишга ўтиши муносабати билан президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси ўринбосари лавозимидан озод этилди», — дея хабар берди Президент матбуот котиби Шерзод Асадов.

Эслатиб ўтамиз, Бобожонов 2025 йил мартидан буён президент маслаҳатчиси Ғофуржон Мирзаевнинг ўринбосари сифатида ишлаб келаётган эди. Эндиликда уларнинг йўллари яна кесишмоқда, аммо бу сафар ваколатлари кенгайтирилган мутлақо янги тузилмада.

Маҳаллалар уюшмасининг янги «Қўмондонлиги»

Бугун Ғофуржон Мирзаев Ўзбекистон бош вазири ўринбосари – Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси этиб тайинланди. Манбаларга кўра, раҳбарият таркиби қуйидагича шаклланмоқда:

Исм-шариф

Янги лавозими

Олдинги лавозими

Ғофуржон Мирзаев

Бош вазир ўринбосари – Уюшма раиси

Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси

Самандар Садуллаев

Уюшма раисининг биринчи ўринбосари

Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари

Пўлат Бобожонов

Уюшма раиси ўринбосари

Президент маслаҳатчиси ўринбосари

Қандай ўйлайсиз, Маҳаллалар уюшмасига бундай тажрибали ва собиқ «кучишлатар» тизим раҳбарларининг келиши маҳаллалардаги вазиятни кескин яхшилай оладими?

Фикрингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва бу муҳим сиёсий янгиликни биринчилардан бўлиб дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаБугун, 08:33Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиБугун, 08:05Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари