SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди

·26·Техно
SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятли космик парвозини амалга ошириб, қуйи Ер орбитасига яна 27 та Starlink сунъий йўлдошини етказиб берди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу амалиёт глобал интернет тармоғини кенгайтириш ва космосдан туриб юқори тезликдаги уланишни таъминлаш борасидаги изчил саъй-ҳаракатларнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур миссия учун танланган Falcon 9 элтувчи ракетаси 6-сентябрь куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво базасидан маҳаллий вақт билан соат 7:26 да осмонга кўтарилди. Ракетанинг техник жиҳатдан мукаммал ишлаши ва пухта ўйланган траектория белгиланган вазифаларни ортиқча муаммосиз бажариш имконини берди.

Кўп марталик технологиялар ва парвоз тафсилотлари

Парвоз давомида ракетанинг биринчи босқичи муваффақиятли тарзда Ерга қайтиб келди. Стартернинг асосий қисми бўлган B1088 тезлартиргичи учун бу сафарги парвоз ўн тўққизинчи ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу босқич Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига юмшоқ қўнишни амалга оширди. Ҳозирги кунда SpaceX компаниясининг биринчи босқични кўп марта ишлатиш бўйича мутлақ рекорди 37 та парвозни ташкил этади.

Ракетанинг юқори қамровли босқичи парвозни муваффақиятли давом эттириб, 27 та космик аппаратни белгиланган орбитага олиб чиқди. Барча жараёнлар штат режимида кечиб, стартдан кейин тахминан 62 дақиқа ўтгач сунъий йўлдошлар тўлиқ равишда ўз позицияларини эгаллади.

Глобал тармоқ ва жорий йилги кўрсаткичлар

Ушбу муваффақиятли старт 2026-йил давомида Falcon 9 ракеталари ёрдамида амалга оширилган 103-миссия бўлди. Статистика шуни кўрсатадики, жорий йилдаги жами парвозларнинг 80 таси айнан Starlink орбитал гуруҳини кенгайтириш ва янги қурилмаларни жойлаштиришга қаратилган.

Ҳозирги кунда орбитада фаолият юритаётган Starlink сунъий йўлдошларининг умумий сони 11 мингдан ошиб кетди. Бу эса бутун дунё бўйлаб тармоқ имкониятларини янада оширади ва олис ҳудудларни интернет билан таъминлашни тезлаштиради.

Қайд этилишича, ҳозирги вақтда барча Starlink парвозлари фақат Ванденберг базасидан бажарилмоқда. Флоридадаги стартлар эса Starship ракетасининг шу штатдаги компания космодромида фойдаланишга топширилишигача вақтинча тўхтатиб турилибди.

SpaceXStarlinkFalcon 9КосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди