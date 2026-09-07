SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятли космик парвозини амалга ошириб, қуйи Ер орбитасига яна 27 та Starlink сунъий йўлдошини етказиб берди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу амалиёт глобал интернет тармоғини кенгайтириш ва космосдан туриб юқори тезликдаги уланишни таъминлаш борасидаги изчил саъй-ҳаракатларнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур миссия учун танланган Falcon 9 элтувчи ракетаси 6-сентябрь куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво базасидан маҳаллий вақт билан соат 7:26 да осмонга кўтарилди. Ракетанинг техник жиҳатдан мукаммал ишлаши ва пухта ўйланган траектория белгиланган вазифаларни ортиқча муаммосиз бажариш имконини берди.
Кўп марталик технологиялар ва парвоз тафсилотлариПарвоз давомида ракетанинг биринчи босқичи муваффақиятли тарзда Ерга қайтиб келди. Стартернинг асосий қисми бўлган B1088 тезлартиргичи учун бу сафарги парвоз ўн тўққизинчи ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу босқич Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига юмшоқ қўнишни амалга оширди. Ҳозирги кунда SpaceX компаниясининг биринчи босқични кўп марта ишлатиш бўйича мутлақ рекорди 37 та парвозни ташкил этади.
Ракетанинг юқори қамровли босқичи парвозни муваффақиятли давом эттириб, 27 та космик аппаратни белгиланган орбитага олиб чиқди. Барча жараёнлар штат режимида кечиб, стартдан кейин тахминан 62 дақиқа ўтгач сунъий йўлдошлар тўлиқ равишда ўз позицияларини эгаллади.
Глобал тармоқ ва жорий йилги кўрсаткичларУшбу муваффақиятли старт 2026-йил давомида Falcon 9 ракеталари ёрдамида амалга оширилган 103-миссия бўлди. Статистика шуни кўрсатадики, жорий йилдаги жами парвозларнинг 80 таси айнан Starlink орбитал гуруҳини кенгайтириш ва янги қурилмаларни жойлаштиришга қаратилган.
Ҳозирги кунда орбитада фаолият юритаётган Starlink сунъий йўлдошларининг умумий сони 11 мингдан ошиб кетди. Бу эса бутун дунё бўйлаб тармоқ имкониятларини янада оширади ва олис ҳудудларни интернет билан таъминлашни тезлаштиради.
Қайд этилишича, ҳозирги вақтда барча Starlink парвозлари фақат Ванденберг базасидан бажарилмоқда. Флоридадаги стартлар эса Starship ракетасининг шу штатдаги компания космодромида фойдаланишга топширилишигача вақтинча тўхтатиб турилибди.
…