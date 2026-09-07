Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилди
Оилавий келишмовчилик оқибатида келин 4 нафар фарзандлари билан кўчага ҳайдалган. Аёл, болалари билан бир муддат ота-онасининг уйида яшаган. Бошпанасиз қолган аёл, келин бўлиб тушгануйга киритиш ҳақида судга даъво аризаси киритган. Суд даъвони қаноатлантирган.
Суд қарори билан жавобгар зиммасига даъвогарва унинг 4 нафар вояга етмаган фарзандлари билан бирга келин бўлиб тушган хонадонига киришига қаршилик қилмаслик мажбурияти юклатилган.
Ижро ҳужжати Бюронинг Бухоро туман бўлимииш юритувига келиб тушган ва ижро иши юритишни қўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилиниб, ижро ҳаракатларига киришилган.
Қарздор ижро ҳужжати мазмуни, талаблари билан таништирилиб, ихтиёрий бажармасликнингҳуқуқий оқибатлари ҳақида тушунтирилган.
Олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида аёл 4 нафар фарзандлари билан бирга келинлик уйига киритилиб, ижро иши амалда тамомланди.
Мазкур тадбирлар давом этмоқда.
…