Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди
Қримнинг Научний посёлкасида яшовчи ҳаваскор астроном Геннадий Борисов яна бир муҳим кашфиётга қўл уриб, диаметри тахминан 100 метрга тенг бўлган янги астероидни аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур осмон жисмининг кашф этилиши илм-фан оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки бу каби топилмалар коинотдаги кўчма жисмлар ҳаракатини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аниқланишича, янги астероид Марс сайёраси яқинида жойлашган бўлиб, чўзилган орбитал траектория бўйлаб ҳаракатланади. У дастлаб Қизил сайронга яқинлашиб, сўнгра Марс ва Юпитер орбиталари орасидаги асосий астероидлар белбоғи томон узоқлашади. Олимнинг таъкидлашича, ушбу осмон жисмининг ҳаракат траекторияси Ер сайёраси учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди.
Маҳаллий шароитда ясалган телескоплар имкониятиГеннадий Борисов ўз тадқиқотлари учун зарур бўлган телескопларни мустақил равишда лойиҳалаштириб, ясаши билан ҳам танилган. У Бахчисарай туманидаги Научний посёлкасида яшаб, ўзи ясалган оптик мосламалар ёрдамида коинотни мунтазам кузатиб боради. Илк муваффақиятли кашфиётларини 2013-йилда амалга оширган мутахассис бугунги кунга келиб ўнлаб йирик топилмалар муаллифига айланди.
Ҳаваскор астроном фаолияти давомида нафақат кичик жисмлар, балки глобал миқёсдаги илмий аҳамиятга эга объектларни ҳам топган. Жумладан, 2019-йилда у тарихдаги илк юлдузлараро кометани биринчилардан бўлиб аниқлаган эди. Кейинчалик ушбу осмон жисмига муаллифнинг шарафига унинг номи берилган.
Фаоллик ва хавфсизлик масалалариСўнгги ойларда олимнинг кузатув ишлари янада самарали кечмоқда. Фақатгина 2026-йилнинг майидан августигача бўлган қисқа вақт оралиғида Борисов ҳар бирининг ўлчами бир неча ўн метрлик бўлган тўққизта Ерга яқин астероидни қайд этишга муваффақ бўлди. Бу каби изчил натижалар ҳаваскор астрономнинг профессионал даражада иш олиб боришидан далолат беради.
Шу билан бирга, мутахассис нафақат хавфсиз объектларни, балки потенциал хавф туғдирувчи жисмларни ҳам назорат қилиб келмоқда. Хусусан, 2024-йилнинг апрель ойида у Ерга эҳтимолий хавф солиши мумкин бўлган, диаметри қарийб 200 метрлик астероид топилганини эълон қилганди. Бу каби огоҳлантиришлар сайёрамиз хавфсизлигини таъминлашда илк қадамлардан бири ҳисобланади.
Умумий ҳисобда, Геннадий Борисовнинг шахсий ҳисобида бугунги кунда 150 дан ортиқ астероид ва 16 та комета мавжуд. Ушбу улкан натижа оддий шароитда ва мустақил равишда ҳам астрономия фанига улкан ҳиссалар қўшиш мумкинлигини яққол кўрсатиб турибди.
…