Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди

·3·Техно
Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди

Қримнинг Научний посёлкасида яшовчи ҳаваскор астроном Геннадий Борисов яна бир муҳим кашфиётга қўл уриб, диаметри тахминан 100 метрга тенг бўлган янги астероидни аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур осмон жисмининг кашф этилиши илм-фан оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки бу каби топилмалар коинотдаги кўчма жисмлар ҳаракатини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аниқланишича, янги астероид Марс сайёраси яқинида жойлашган бўлиб, чўзилган орбитал траектория бўйлаб ҳаракатланади. У дастлаб Қизил сайронга яқинлашиб, сўнгра Марс ва Юпитер орбиталари орасидаги асосий астероидлар белбоғи томон узоқлашади. Олимнинг таъкидлашича, ушбу осмон жисмининг ҳаракат траекторияси Ер сайёраси учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди.

Маҳаллий шароитда ясалган телескоплар имконияти

Геннадий Борисов ўз тадқиқотлари учун зарур бўлган телескопларни мустақил равишда лойиҳалаштириб, ясаши билан ҳам танилган. У Бахчисарай туманидаги Научний посёлкасида яшаб, ўзи ясалган оптик мосламалар ёрдамида коинотни мунтазам кузатиб боради. Илк муваффақиятли кашфиётларини 2013-йилда амалга оширган мутахассис бугунги кунга келиб ўнлаб йирик топилмалар муаллифига айланди.

Ҳаваскор астроном фаолияти давомида нафақат кичик жисмлар, балки глобал миқёсдаги илмий аҳамиятга эга объектларни ҳам топган. Жумладан, 2019-йилда у тарихдаги илк юлдузлараро кометани биринчилардан бўлиб аниқлаган эди. Кейинчалик ушбу осмон жисмига муаллифнинг шарафига унинг номи берилган.

Фаоллик ва хавфсизлик масалалари

Сўнгги ойларда олимнинг кузатув ишлари янада самарали кечмоқда. Фақатгина 2026-йилнинг майидан августигача бўлган қисқа вақт оралиғида Борисов ҳар бирининг ўлчами бир неча ўн метрлик бўлган тўққизта Ерга яқин астероидни қайд этишга муваффақ бўлди. Бу каби изчил натижалар ҳаваскор астрономнинг профессионал даражада иш олиб боришидан далолат беради.

Шу билан бирга, мутахассис нафақат хавфсиз объектларни, балки потенциал хавф туғдирувчи жисмларни ҳам назорат қилиб келмоқда. Хусусан, 2024-йилнинг апрель ойида у Ерга эҳтимолий хавф солиши мумкин бўлган, диаметри қарийб 200 метрлик астероид топилганини эълон қилганди. Бу каби огоҳлантиришлар сайёрамиз хавфсизлигини таъминлашда илк қадамлардан бири ҳисобланади.

Умумий ҳисобда, Геннадий Борисовнинг шахсий ҳисобида бугунги кунда 150 дан ортиқ астероид ва 16 та комета мавжуд. Ушбу улкан натижа оддий шароитда ва мустақил равишда ҳам астрономия фанига улкан ҳиссалар қўшиш мумкинлигини яққол кўрсатиб турибди.

АстрономияАстероидКоинотИлм-фанКашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 15:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди