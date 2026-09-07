Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!
Англия Премер-лигасининг учинчи турида «Манчестер Сити» лига дебютанти «Ковентри»ни кичик 1:0 ҳисобида таслим этди. Бироқ бу ғалаба ортида ўйин бошидаёқ юз берган, стадиондаги минглаб мухлисларнинг юрагини музлатиб қўйган дақиқалар яширинган. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва юлдуз дарвозабон Жанлуижи Доннарумма иштирокидаги кутилмаган хатолик «шаҳарликлар»га жуда оғир зарба бўлиши мумкин эди. Хўш, ўша 6-дақиқада аслида нима содир бўлди ва Энцо Мареска ўйиндан сўнг нега айнан Ҳусановга эътироз билдирди?
Миллиметрлар ҳал қилган тақдир: Драма қандай бошланди?
«Этиҳад» стадионидаги учрашувнинг эндигина 6-дақиқаси ўтаётган бир пайтда «Сити» мухлислари ҳақиқий шокни бошдан кечирди. Нуфузли esteemedkompany.com портали экспертлари ушбу эпизодни батафсил таҳлил қилиб чиқди:
Кутилмаган пас: Ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов босим остида тўпни ўз дарвоза чизиғида турган Доннаруммага қайтарди;
Хато қабул: Доннарумма тўпни тўхтатишда қўпол хатога йўл қўйди ва тўп дарвоза тўрига қараб думалаб кетди;
Бир неча миллиметр: Италиялик посбон сўнгги сонияда ташланиб, тўпни чизиқни тўлиқ кесиб ўтишига бир неча миллиметр қолганда қайтариб юборди ва автоголдан қутқариб қолди;
Фрэнк Лэмпард шогирдлари кутилмаганда ҳисобни очиш ва ўйин сценарийсини тубдан ўзгартириб юбориш имкониятидан қуруқ қолди.
Бош мураббийнинг очиқ иқрори
«Бу Жижио! Биз унинг жуда яхши дарвозабон эканини биламиз! Менимча, Абдуқодир Ҳусановнинг бундай вазиятда Жижиога пас бериши энг тўғри қарор эмасди. Аммо у бир нечта яхши сейвларни амалга оширди ва биз ундан мамнунмиз», — дея очиқ гапирди «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска.
Дарҳақиқат, Доннарумма ҳужумларни оёқ билан энг қуйи нуқтадан бошлашда заиф нуқтага эга эканини яна бир бор кўрсатди. Аммо дастлабки хатосидан кейин у ҳақиқий қаҳрамонга айланди.
Ғалабанинг асл қаҳрамонлари ва статистика
Футболчи
Ўйиндаги вазифаси
Асосий таъсири
Жанлуижи Доннарумма
Дарвозабон
Хатодан сўнг камида 3 та ҳал қилувчи сейв билан 3 очкони сақлаб қолди
Абдуқодир Ҳусанов
Ўнг қанот ҳимоячиси
6-дақиқадаги вазиятдан сўнг бутун баҳс давомида бехато ва ишончли ҳаракат қилди
Эрлинг Ҳоланд
Ҳужумчи
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол муаллифи бўлди
Доннарумманинг сейвлари бўлмаганида, «Манчестер Сити» бу ўйинда очко йўқотиши аниқ эди. Ҳусанов эса стартдаги асабийликни енгиб ўтиб, қолган дақиқаларда рақиб қанот ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Сизнингча, бу вазиятда кўпроқ ким айбдор эди: ноқулай вазиятда тўп оширган Абдуқодир Ҳусановми ёки тўпни оддий ҳолатда қабул қилолмаган Доннаруммами? Маресканинг Ҳусанов ҳақидаги фикрига қўшиласизми?
Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу баҳсли ҳолат таҳлилини Телеграм орқали юборинг!
…