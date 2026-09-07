Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!

·51·Спорт
Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!

Англия Премер-лигасининг учинчи турида «Манчестер Сити» лига дебютанти «Ковентри»ни кичик 1:0 ҳисобида таслим этди. Бироқ бу ғалаба ортида ўйин бошидаёқ юз берган, стадиондаги минглаб мухлисларнинг юрагини музлатиб қўйган дақиқалар яширинган. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва юлдуз дарвозабон Жанлуижи Доннарумма иштирокидаги кутилмаган хатолик «шаҳарликлар»га жуда оғир зарба бўлиши мумкин эди. Хўш, ўша 6-дақиқада аслида нима содир бўлди ва Энцо Мареска ўйиндан сўнг нега айнан Ҳусановга эътироз билдирди?

Миллиметрлар ҳал қилган тақдир: Драма қандай бошланди?

«Этиҳад» стадионидаги учрашувнинг эндигина 6-дақиқаси ўтаётган бир пайтда «Сити» мухлислари ҳақиқий шокни бошдан кечирди. Нуфузли esteemedkompany.com портали экспертлари ушбу эпизодни батафсил таҳлил қилиб чиқди:

  • Кутилмаган пас: Ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов босим остида тўпни ўз дарвоза чизиғида турган Доннаруммага қайтарди;

  • Хато қабул: Доннарумма тўпни тўхтатишда қўпол хатога йўл қўйди ва тўп дарвоза тўрига қараб думалаб кетди;

  • Бир неча миллиметр: Италиялик посбон сўнгги сонияда ташланиб, тўпни чизиқни тўлиқ кесиб ўтишига бир неча миллиметр қолганда қайтариб юборди ва автоголдан қутқариб қолди;

  • Фрэнк Лэмпард шогирдлари кутилмаганда ҳисобни очиш ва ўйин сценарийсини тубдан ўзгартириб юбориш имкониятидан қуруқ қолди.

Бош мураббийнинг очиқ иқрори

«Бу Жижио! Биз унинг жуда яхши дарвозабон эканини биламиз! Менимча, Абдуқодир Ҳусановнинг бундай вазиятда Жижиога пас бериши энг тўғри қарор эмасди. Аммо у бир нечта яхши сейвларни амалга оширди ва биз ундан мамнунмиз», — дея очиқ гапирди «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска.

Дарҳақиқат, Доннарумма ҳужумларни оёқ билан энг қуйи нуқтадан бошлашда заиф нуқтага эга эканини яна бир бор кўрсатди. Аммо дастлабки хатосидан кейин у ҳақиқий қаҳрамонга айланди.

Ғалабанинг асл қаҳрамонлари ва статистика

Футболчи

Ўйиндаги вазифаси

Асосий таъсири

Жанлуижи Доннарумма

Дарвозабон

Хатодан сўнг камида 3 та ҳал қилувчи сейв билан 3 очкони сақлаб қолди

Абдуқодир Ҳусанов

Ўнг қанот ҳимоячиси

6-дақиқадаги вазиятдан сўнг бутун баҳс давомида бехато ва ишончли ҳаракат қилди

Эрлинг Ҳоланд

Ҳужумчи

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол муаллифи бўлди

Доннарумманинг сейвлари бўлмаганида, «Манчестер Сити» бу ўйинда очко йўқотиши аниқ эди. Ҳусанов эса стартдаги асабийликни енгиб ўтиб, қолган дақиқаларда рақиб қанот ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Сизнингча, бу вазиятда кўпроқ ким айбдор эди: ноқулай вазиятда тўп оширган Абдуқодир Ҳусановми ёки тўпни оддий ҳолатда қабул қилолмаган Доннаруммами? Маресканинг Ҳусанов ҳақидаги фикрига қўшиласизми?

Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу баҳсли ҳолат таҳлилини Телеграм орқали юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиИталия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиБугун, 15:14Криштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиКриштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиБугун, 13:53Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди