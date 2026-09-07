U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқланди

·2·Спорт
U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқланди

Хитой мезбонлик қиладиган 20-ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё кубоги финал босқичининг барча 16 иштирокчиси номи маълум бўлди. Саралаш баҳслари якунига кўра қитъанинг энг кучли ёшлар терма жамоалари ҳал қилувчи турнирга йўлланмани нақд қилди.

Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон U-20 терма жамоаси «B» гуруҳида мутлақ устунлик намойиш этиб, учта ўйинда ҳам зафар қучди. Вакилларимиз сўнгги ҳал қилувчи турда Сурия термасини 3:0 ҳисобида таслим этди ва гуруҳда биринчи ўринни эгаллаб, тўғридан-тўғри қитъа биринчилигига йўл олди.

Мусобақанинг ҳал қилувчи босқичида қуйидаги терма жамоалар майдонга тушади:

  • Мезбон: Хитой (тўғридан-тўғри иштирок этади)

  • Гуруҳ ғолиблари: Ўзбекистон, Жанубий Корея, КХДР, Тожикистон, Саудия Арабистони, Ироқ, Япония, Индонезия

  • Энг яхши кўрсаткичга эга иккинчи ўрин соҳиблари: Эрон, Иордания, Ливан, Ҳиндистон, Ўмон, Таиланд, Малайзия

U-20 Осиё кубогининг финал раунди 2027 йилнинг 24 мартидан 1 апрелига қадар Хитой стадионларида ташкил этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиИталия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиБугун, 15:14Криштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиКриштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиБугун, 13:53Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаБугун, 13:15Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиФахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиБугун, 12:33“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди