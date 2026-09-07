Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама

·14·Техно
Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама

Ixbt.com маълумотига кўра, Huawei компанияси ўзининг ноёб ва инновацион смартфонининг иккинчи авлоди — Мате ХТ 2 Эхтраординарй Мастер қурилмасини расман намойиш этди. Мазкур флагман қурилма бир вақтнинг ўзида иккита жойда букланадиган уч қисмли конструкцияни сақлаб қолган ҳолда, бутунлай янгиланган механизм, энг сўнгги процессор ва илғор камера тизими билан жиҳозланди. Ушбу гаджет эгилувчан экранлар бозорида янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод қурилмасида Huawei муҳандислари Ғ-симон буклаш схемаси ва қайта ишланган илмоқлардан фойдаланишди. Натижада, қурилманинг тўлиқ очилган ҳолатдаги қалинлиги атиги 3,5 миллиметрни ташкил этса, йиғилган ҳолатда бу кўрсаткич 12,3 миллиметрга тенг бўлади. Қурилманинг бундай юпқа корпусда ишлаб чиқарилгани мобилсозлик саноатида муҳим ютуқ сифатида баҳоланмоқда.

Дисплей имкониятлари ва мустаҳкамлик

Асосий экран 10,2 дюймли 3K ўлчамли ва 12,8:9 нисбатдаги дисплей билан жиҳозланган. Смартфон йиғилганда фойдаланувчи 6,5 дюймли ташқи экранга эга одатий қурилмага эга бўлади, унинг пик Трик ёрқинлиги эса 6500 нитни ташкил этади. Ташқи экран Кунлун/Басалт суяк ойнаси билан ҳимояланган бўлиб, у тушишларга 30 баробар, тирналишларга эса 16 баробар чидамлироқ қилинди. Шунингдек, ички дисплейнинг зарбаларга бардошлилиги 200 фоизга ошгани маълум қилинди.

Ишлаб чиқарувчи ушбу қурилмада илк бор уч қисмли букланувчи смартфонлар орасида IP58/IP59 стандартидаги аппарат ҳимоясини жорий этди. Бу эса кундалик фойдаланишда чанг ва намликдан қўшимча хавфсизликни таъминлайди.

Юқори унумдорлик ва сунъий интеллект

Смартфон асосини Huawei компаниясининг ҳозирги кундаги энг қувватли бир кристалли тизими — янги Кирин 9050 Pro ташкил этади. Компания маълумотларига кўра, умумий унумдорлик 42 фоизга, CPU нинг бир оқимли тезлиги 24 фоизга, кўп оқимли унумдорлиги эса 52 фоизга ошган. Ма Лианг график тезлатгичи илк бор аппарат даражасида нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Маҳаллий сунъий интеллект вазифаларини бажариш учун Да Винси NPU масъул бўлиб, у 30 миллиард параметрли МоE моделини ишга тушириш имконини беради. Алоқа имкониятлари қаторига Тиантонг йўлдош алоқаси ва Беидоу хабар алмашиш тизимини қўллаб-қувватлайдиган Балонг модели киритилган бўлиб, сунъий йўлдош билан боғланиш тезлиги 40 фоизга тезлашган.

Махфийлик ва илғор камералар

Қурилманинг энг ўзига хос хусусиятларидан бири Лингдун аппарат махфийлик тизимидир. Уни фаоллаштирганда экран тўғридан-тўғри қараб турган фойдаланувчи учун мукаммал ўқилиши мумкин бўлса-да, ён томондан қараганда деярли қорайиб қолади. Асосий камера модули 50 мегапикселли РЙЙБ сенсорига эга бўлиб, ф/1,49 дан ф/4,0 гача бўлган ўзгарувчан диафрагма ва 18 EV динамик диапазонни тақдим этади.

Тизим яна 3,5 каррали оптик зум ва макросмётмага эга 50 MP перископ модул ҳамда 40 MP ўта кенг бурчакли камерани ўз ичига олади. Хитой бозорида ушбу илғор смартфоннинг бошланғич нархи 2955 доллардан бошланади, шунингдек, оптик зумни 13,5 баробаргача оширадиган махсус телеконвертерни қўшимча равишда харид қилиш мумкин.

HuaweiМате ХТ 2СмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 15:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди