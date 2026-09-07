Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама
Ixbt.com маълумотига кўра, Huawei компанияси ўзининг ноёб ва инновацион смартфонининг иккинчи авлоди — Мате ХТ 2 Эхтраординарй Мастер қурилмасини расман намойиш этди. Мазкур флагман қурилма бир вақтнинг ўзида иккита жойда букланадиган уч қисмли конструкцияни сақлаб қолган ҳолда, бутунлай янгиланган механизм, энг сўнгги процессор ва илғор камера тизими билан жиҳозланди. Ушбу гаджет эгилувчан экранлар бозорида янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод қурилмасида Huawei муҳандислари Ғ-симон буклаш схемаси ва қайта ишланган илмоқлардан фойдаланишди. Натижада, қурилманинг тўлиқ очилган ҳолатдаги қалинлиги атиги 3,5 миллиметрни ташкил этса, йиғилган ҳолатда бу кўрсаткич 12,3 миллиметрга тенг бўлади. Қурилманинг бундай юпқа корпусда ишлаб чиқарилгани мобилсозлик саноатида муҳим ютуқ сифатида баҳоланмоқда.
Дисплей имкониятлари ва мустаҳкамликАсосий экран 10,2 дюймли 3K ўлчамли ва 12,8:9 нисбатдаги дисплей билан жиҳозланган. Смартфон йиғилганда фойдаланувчи 6,5 дюймли ташқи экранга эга одатий қурилмага эга бўлади, унинг пик Трик ёрқинлиги эса 6500 нитни ташкил этади. Ташқи экран Кунлун/Басалт суяк ойнаси билан ҳимояланган бўлиб, у тушишларга 30 баробар, тирналишларга эса 16 баробар чидамлироқ қилинди. Шунингдек, ички дисплейнинг зарбаларга бардошлилиги 200 фоизга ошгани маълум қилинди.
Ишлаб чиқарувчи ушбу қурилмада илк бор уч қисмли букланувчи смартфонлар орасида IP58/IP59 стандартидаги аппарат ҳимоясини жорий этди. Бу эса кундалик фойдаланишда чанг ва намликдан қўшимча хавфсизликни таъминлайди.
Юқори унумдорлик ва сунъий интеллектСмартфон асосини Huawei компаниясининг ҳозирги кундаги энг қувватли бир кристалли тизими — янги Кирин 9050 Pro ташкил этади. Компания маълумотларига кўра, умумий унумдорлик 42 фоизга, CPU нинг бир оқимли тезлиги 24 фоизга, кўп оқимли унумдорлиги эса 52 фоизга ошган. Ма Лианг график тезлатгичи илк бор аппарат даражасида нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Маҳаллий сунъий интеллект вазифаларини бажариш учун Да Винси NPU масъул бўлиб, у 30 миллиард параметрли МоE моделини ишга тушириш имконини беради. Алоқа имкониятлари қаторига Тиантонг йўлдош алоқаси ва Беидоу хабар алмашиш тизимини қўллаб-қувватлайдиган Балонг модели киритилган бўлиб, сунъий йўлдош билан боғланиш тезлиги 40 фоизга тезлашган.
Махфийлик ва илғор камераларҚурилманинг энг ўзига хос хусусиятларидан бири Лингдун аппарат махфийлик тизимидир. Уни фаоллаштирганда экран тўғридан-тўғри қараб турган фойдаланувчи учун мукаммал ўқилиши мумкин бўлса-да, ён томондан қараганда деярли қорайиб қолади. Асосий камера модули 50 мегапикселли РЙЙБ сенсорига эга бўлиб, ф/1,49 дан ф/4,0 гача бўлган ўзгарувчан диафрагма ва 18 EV динамик диапазонни тақдим этади.
Тизим яна 3,5 каррали оптик зум ва макросмётмага эга 50 MP перископ модул ҳамда 40 MP ўта кенг бурчакли камерани ўз ичига олади. Хитой бозорида ушбу илғор смартфоннинг бошланғич нархи 2955 доллардан бошланади, шунингдек, оптик зумни 13,5 баробаргача оширадиган махсус телеконвертерни қўшимча равишда харид қилиш мумкин.
…