Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди

·12·Спорт
Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди

MLS Шарқий конференцияси доирасидаги қизиқарли баҳсда Интер Миами ўз майдонида етакчи Нашвилле СК жамоасини қабул қилди. Goal.com хабар беришича, учрашув жуда шиддатли кечиб, мезбонлар сўнгги сонияларда ўтказиб юборилган гол туфайли ғалабани қўлдан бой берди ва учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув меҳмонлар учун омадли бошланди. Ўйиннинг тўртинчи дақиқасидаёқ Сем Сурриж Энди Наярнинг узатмасини голга айлантириб, Нашвилле СК жамоасини олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдон эгалари ташаббусни ўз қўлларига олишга ҳаракат қилишди ва хавфли ҳужумларни уюштиришди.

Биринчи бўлимда мезбонлар фаоллиги эвазига ҳисоб тенглашди. Лионель Мессининг хавфли бурчак тўпуридан узатган тўпи ҳимоячи Реэд Бакер-Whитингга тегиб, дарвозага бориб тушди. Шу тариқа танаффусга жамоалар 1:2 ҳисобида йўл олишди.

Лионель Мессининг навбатдаги рекорди

Иккинчи бўлимда аргентиналик юлдуз Лионель Месси ўзининг ёрқин маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Учрашувдан сўмги дақиқаларгача фаол ҳаракат қилган ҳужумчи майдон марказида Родриго Де Паул билан чиройли комбинация уюштирди ва жарима майдончаси ташқарисидан 20 масофадан тўпни дарвозанинг пастки бурчагига аниқ йўллади.

Ушбу гол Лионель Мессининг клуб сафидаги барча мусобақалардаги 99-голи бўлиб тарихга кирди. Шунингдек, мазкур гол унинг MLS тўпурарлар пойгасида 19 та гол билан яққол пешқадам бўлиб олишини таъминлади. Учрашув давомида 39 ёшли футболчи яна бир бор дарвоза тўсинини пойлаган эди.

Ҳимоядаги хатолар панд берди

Бироқ майдон эгаларининг ҳимоя чизиғидаги тартибсизликлар яна бир бор ўз сўзини айтди. Учрашувнинг асосий вақти тугаб, ҳакам қўшиб берган дақиқаларда яна Сем Сурриж яқин масофадан аниқ зарба бериб, дубл қайд этди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.

Ушбу дуранг натижадан сўнг Интер Миами охирги тўққизта ўйиндан бери фақатгина битта ғалабага эришгани маълум бўлди. Гуиллермо Ҳоёс шогирдлари 25ta ўйиндан кейин 45 очко жамғарган ҳолда Шарқий конференцияда иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Нашвилле СК эса энг яқин таъқибчисидан 9 очколик фарқни сақлаб қолган ҳолда пешқадамликни давом эттирмоқда.

Энди Интер Миами тезда ўзига келиб олиши лозим, чунки жамоа чоршанба куни Мексиканинг Круз Азул клубига қарши Кампеонес Куп финал баҳсида майдонга тушади. Ушбу ўйин жамоага тез фурсатда соврин ютиб олиш имкониятини тақдим этади. Нашвилле СК эса кейинги шанба куни ўз майдонида Чикаго Фире жамоасини қабул қилади.

Лионель МессиИнтер МиамиНашвилле СКMLSФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!Бугун, 06:31Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиРоналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиБугун, 06:21Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:09Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?