Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди
MLS Шарқий конференцияси доирасидаги қизиқарли баҳсда Интер Миами ўз майдонида етакчи Нашвилле СК жамоасини қабул қилди. Goal.com хабар беришича, учрашув жуда шиддатли кечиб, мезбонлар сўнгги сонияларда ўтказиб юборилган гол туфайли ғалабани қўлдан бой берди ва учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув меҳмонлар учун омадли бошланди. Ўйиннинг тўртинчи дақиқасидаёқ Сем Сурриж Энди Наярнинг узатмасини голга айлантириб, Нашвилле СК жамоасини олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдон эгалари ташаббусни ўз қўлларига олишга ҳаракат қилишди ва хавфли ҳужумларни уюштиришди.
Биринчи бўлимда мезбонлар фаоллиги эвазига ҳисоб тенглашди. Лионель Мессининг хавфли бурчак тўпуридан узатган тўпи ҳимоячи Реэд Бакер-Whитингга тегиб, дарвозага бориб тушди. Шу тариқа танаффусга жамоалар 1:2 ҳисобида йўл олишди.
Лионель Мессининг навбатдаги рекордиИккинчи бўлимда аргентиналик юлдуз Лионель Месси ўзининг ёрқин маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Учрашувдан сўмги дақиқаларгача фаол ҳаракат қилган ҳужумчи майдон марказида Родриго Де Паул билан чиройли комбинация уюштирди ва жарима майдончаси ташқарисидан 20 масофадан тўпни дарвозанинг пастки бурчагига аниқ йўллади.
Ушбу гол Лионель Мессининг клуб сафидаги барча мусобақалардаги 99-голи бўлиб тарихга кирди. Шунингдек, мазкур гол унинг MLS тўпурарлар пойгасида 19 та гол билан яққол пешқадам бўлиб олишини таъминлади. Учрашув давомида 39 ёшли футболчи яна бир бор дарвоза тўсинини пойлаган эди.
Ҳимоядаги хатолар панд бердиБироқ майдон эгаларининг ҳимоя чизиғидаги тартибсизликлар яна бир бор ўз сўзини айтди. Учрашувнинг асосий вақти тугаб, ҳакам қўшиб берган дақиқаларда яна Сем Сурриж яқин масофадан аниқ зарба бериб, дубл қайд этди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.
Ушбу дуранг натижадан сўнг Интер Миами охирги тўққизта ўйиндан бери фақатгина битта ғалабага эришгани маълум бўлди. Гуиллермо Ҳоёс шогирдлари 25ta ўйиндан кейин 45 очко жамғарган ҳолда Шарқий конференцияда иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Нашвилле СК эса энг яқин таъқибчисидан 9 очколик фарқни сақлаб қолган ҳолда пешқадамликни давом эттирмоқда.
Энди Интер Миами тезда ўзига келиб олиши лозим, чунки жамоа чоршанба куни Мексиканинг Круз Азул клубига қарши Кампеонес Куп финал баҳсида майдонга тушади. Ушбу ўйин жамоага тез фурсатда соврин ютиб олиш имкониятини тақдим этади. Нашвилле СК эса кейинги шанба куни ўз майдонида Чикаго Фире жамоасини қабул қилади.
…