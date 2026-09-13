Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб берди

·44·Жамият
Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб берди

Тошкент шаҳрида фуқаролик жамияти фаоллиги ва ижтимоий тармоқлар назорати яна бир бор ўз амалий кучини кўрсатди. Юнусобод туманининг 19-мавзесида кўп йиллик дарахтларнинг пиёдалар йўлаги билан бирга қўшиб бетонлаб ташлангани ҳақидаги шов-шувли хабарлар интернетда кескин тарқалиши биланоқ, туман ҳокимлиги вазиятга кечиктирмасдан аралашди. Масъул ходимлар 6-сонли кўп қаватли уй олдидаги муаммоли ҳудудга зудлик билан етиб бориб, ҳолатни жойида ўрганди. Тунги вақт бўлишига қарамай, қуйиб улгурилган бетон қоплама махсус асбоблар ёрдамида дарахт илдиз тизимига зиён етказмаган ҳолда бутунлай бузиб ташланди ва агротехник ҳолат тўлиқ тикланди. Маъмурият табиат тақдирига бефарқ бўлмаган ва бонг урган барча фуқароларга расман миннатдорлик билдирди. Хўш, бетон тутқунлиги қандай бартараф этилди, дарахтлар атрофи энди қандай кўринишга келтирилди ва бу ҳодиса шаҳар инфратузилмасини янгилаётган қурувчилар учун қандай сабоқ бўлади?

Шошилинч чора: Ҳокимлик воқеа жойига етиб борди ва бетонни чақди

Ижтимоий тармоқлардаги фотосуратлар ортидан кўрилган амалий ҳаракатлар қуйидагича кечди:

  • Тезкор чиқиш: Юнусобод тумани ҳокимлиги масъул мутасаддилари 19-мавзенинг 6-уйи олдига бориб, дарахт танаси бетонлангани бўйича кўтарилган эътирозларни тасдиқлади;

  • Илдизларга зиёнсиз демонтаж: Ишчилар шошилинч равишда дарахт танаси ва илдиз бўғзи атрофидаги қотган цемент қоришмасини эҳтиёткорлик билан бузиб чиқди;

  • Агротехник талаблар тикланди: Дарахтлар атрофида очиқ тупроқ қатлами қайта тикланди, ҳаво ва намликнинг илдизларга эркин кириши учун агротехник меъёрларга мувофиқ ҳимоя майдончалари очилди;

  • Ҳокимликнинг миннатдорлиги: Туман раҳбарияти ўз баёнотида экологик хавфсизлик ва шаҳар яшиллигига бефарқ бўлмаган ҳушёр фуқароларга алоҳида ташаккур изҳор этди.

Жамоатчилик назоратининг ғалабаси: Нега бу муҳим воқелик?

Ушбу вазият пойтахтда аҳоли талаблари ҳисобга олинишининг ёрқин мисоли бўлди:

  • Бир неча соат ичидаги натижа: Муаммо фотосуратлар билан оммалашганидан сўнг бир кун ҳам ўтмасдан ҳолат бартараф этилди;

  • Шафқатсиз қурилишга тўсиқ: Агар аҳоли ўз вақтида бонг урмаганида, бетон остида қолган кўп йиллик дарахтлар кейинги мавсумгача қуриб, нобуд бўлиши муқаррар эди;

  • Ижтимоий тармоқлар — самарали назорат қуроли: Фуқароларнинг ташаббуси ва фаоллиги мутасадди идораларни ўз вақтида хатоларни тўғрилашга мажбур қилувчи асосий омил экани яна бир бор исботланди.

Пудратчилар ва ободонлаштириш: Бундай хатолар қачон тугайди?

Ҳодиса ижобий ҳал этилган бўлса-да, тизимли саволлар ҳали ҳам долзарб бўлиб қолмоқда:

  • Қурувчиларнинг саводсизлиги: Пиёдалар йўлагини қуриш жараёнида нега дастлабдан дарахт атрофида тупроқли очиқ зона қолдирилмади деган масала очиқ қолмоқда;

  • Ободонлаштириш стандартларига назорат: Шаҳар кўчалари ва маҳалла ичидаги йўлларни таъмирлашда экологик экспертиза ва агротехник қоидаларга қатъий амал қилинишини таъминлаш зарур;

  • Такрорланишига қарши жарималар: Мутахассисларнинг фикрича, дарахтларга бундай муносабатда бўлган пудратчи ташкилотлар маъмурий жазога тортилиши келажакдаги шу каби қўполликларнинг олдини олади.

Юнусободдаги тезкор реакция табиатни асрашда давлат органлари ва халқ бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилиши мумкинлигини намойиш этди. Қутқариб қолинган яшил дарахтлар эса маҳалла аҳлига яна узоқ йиллар соя ва мусаффо ҳаво улашишда давом этади.

Сизнингча, шаҳарларимизда йўлак қураётган пудратчиларнинг дарахтларни бетонлаб кетишига чек қўйиш учун қандай жазо ва назорат чоралари жорий этилиши керак? Маҳаллангизда шу каби экологик муаммоларга дуч келсангиз, уларни ҳал этиш учун қандай йўл тутасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамоатчилик назоратининг ушбу муваффақиятли намунаси ҳақидаги хабарни барча шаҳардошларимизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиБугун, 00:57Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиКеча, 21:40Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларЧилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларКеча, 21:25Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиКеча, 17:102 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳКеча, 16:30Қаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиҚаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари