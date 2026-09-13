Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб берди
Тошкент шаҳрида фуқаролик жамияти фаоллиги ва ижтимоий тармоқлар назорати яна бир бор ўз амалий кучини кўрсатди. Юнусобод туманининг 19-мавзесида кўп йиллик дарахтларнинг пиёдалар йўлаги билан бирга қўшиб бетонлаб ташлангани ҳақидаги шов-шувли хабарлар интернетда кескин тарқалиши биланоқ, туман ҳокимлиги вазиятга кечиктирмасдан аралашди. Масъул ходимлар 6-сонли кўп қаватли уй олдидаги муаммоли ҳудудга зудлик билан етиб бориб, ҳолатни жойида ўрганди. Тунги вақт бўлишига қарамай, қуйиб улгурилган бетон қоплама махсус асбоблар ёрдамида дарахт илдиз тизимига зиён етказмаган ҳолда бутунлай бузиб ташланди ва агротехник ҳолат тўлиқ тикланди. Маъмурият табиат тақдирига бефарқ бўлмаган ва бонг урган барча фуқароларга расман миннатдорлик билдирди. Хўш, бетон тутқунлиги қандай бартараф этилди, дарахтлар атрофи энди қандай кўринишга келтирилди ва бу ҳодиса шаҳар инфратузилмасини янгилаётган қурувчилар учун қандай сабоқ бўлади?
Шошилинч чора: Ҳокимлик воқеа жойига етиб борди ва бетонни чақди
Ижтимоий тармоқлардаги фотосуратлар ортидан кўрилган амалий ҳаракатлар қуйидагича кечди:
Тезкор чиқиш: Юнусобод тумани ҳокимлиги масъул мутасаддилари 19-мавзенинг 6-уйи олдига бориб, дарахт танаси бетонлангани бўйича кўтарилган эътирозларни тасдиқлади;
Илдизларга зиёнсиз демонтаж: Ишчилар шошилинч равишда дарахт танаси ва илдиз бўғзи атрофидаги қотган цемент қоришмасини эҳтиёткорлик билан бузиб чиқди;
Агротехник талаблар тикланди: Дарахтлар атрофида очиқ тупроқ қатлами қайта тикланди, ҳаво ва намликнинг илдизларга эркин кириши учун агротехник меъёрларга мувофиқ ҳимоя майдончалари очилди;
Ҳокимликнинг миннатдорлиги: Туман раҳбарияти ўз баёнотида экологик хавфсизлик ва шаҳар яшиллигига бефарқ бўлмаган ҳушёр фуқароларга алоҳида ташаккур изҳор этди.
Жамоатчилик назоратининг ғалабаси: Нега бу муҳим воқелик?
Ушбу вазият пойтахтда аҳоли талаблари ҳисобга олинишининг ёрқин мисоли бўлди:
Бир неча соат ичидаги натижа: Муаммо фотосуратлар билан оммалашганидан сўнг бир кун ҳам ўтмасдан ҳолат бартараф этилди;
Шафқатсиз қурилишга тўсиқ: Агар аҳоли ўз вақтида бонг урмаганида, бетон остида қолган кўп йиллик дарахтлар кейинги мавсумгача қуриб, нобуд бўлиши муқаррар эди;
Ижтимоий тармоқлар — самарали назорат қуроли: Фуқароларнинг ташаббуси ва фаоллиги мутасадди идораларни ўз вақтида хатоларни тўғрилашга мажбур қилувчи асосий омил экани яна бир бор исботланди.
Пудратчилар ва ободонлаштириш: Бундай хатолар қачон тугайди?
Ҳодиса ижобий ҳал этилган бўлса-да, тизимли саволлар ҳали ҳам долзарб бўлиб қолмоқда:
Қурувчиларнинг саводсизлиги: Пиёдалар йўлагини қуриш жараёнида нега дастлабдан дарахт атрофида тупроқли очиқ зона қолдирилмади деган масала очиқ қолмоқда;
Ободонлаштириш стандартларига назорат: Шаҳар кўчалари ва маҳалла ичидаги йўлларни таъмирлашда экологик экспертиза ва агротехник қоидаларга қатъий амал қилинишини таъминлаш зарур;
Такрорланишига қарши жарималар: Мутахассисларнинг фикрича, дарахтларга бундай муносабатда бўлган пудратчи ташкилотлар маъмурий жазога тортилиши келажакдаги шу каби қўполликларнинг олдини олади.
Юнусободдаги тезкор реакция табиатни асрашда давлат органлари ва халқ бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилиши мумкинлигини намойиш этди. Қутқариб қолинган яшил дарахтлар эса маҳалла аҳлига яна узоқ йиллар соя ва мусаффо ҳаво улашишда давом этади.
Сизнингча, шаҳарларимизда йўлак қураётган пудратчиларнинг дарахтларни бетонлаб кетишига чек қўйиш учун қандай жазо ва назорат чоралари жорий этилиши керак? Маҳаллангизда шу каби экологик муаммоларга дуч келсангиз, уларни ҳал этиш учун қандай йўл тутасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамоатчилик назоратининг ушбу муваффақиятли намунаси ҳақидаги хабарни барча шаҳардошларимизга улашинг!
…