Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!
Ўзбек спорти, хусусан миллий дзюдо мактаби тарихида янги, шонли ва мутлақо янги саҳифа очилмоқда. Дунё дзюдосида ўзининг тактик даҳоси ва чемпионлар етиштириш маҳорати билан ном қозонган машҳур грузиялик мутахассис Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди.
Грузия терма жамоасини кетма-кет иккита Олимпия ўйинлари шоҳсупасига олиб чиққан тажрибали устознинг ўзбек татамисига келиши нафақат мамлакатимизда, балки халқаро дзюдо оламида ҳам катта резонанс уйғотди. Энг эътиборлиси, янги бош мураббий қўл остида терма жамоамиз илк йирик мусобақадаёқ ўз кучини намойиш этиб, Швейцарияда ўтган «Lausanne Grand Slam 2026» турнирида 77 та давлат орасида кучли олтиликка кирди. Олдинда эса энг масъулиятли ва стратегик синов — ХХ Осиё ўйинлари кутиб турибди.
Хўш, Гуджеджиани ўз фаолияти давомида қандай тарихий натижаларга эришган, ўзбек полвонлари Лозаннада қандай шов-шув кўрсатди ва янги мураббийлик давридан мухлислар нималарни кутиши мумкин?
Швейцариядаги муваффақиятли дебют: 5 та медаль ва дунёнинг ТОП-6 талиги
Лаша Гуджеджианининг Ўзбекистон терма жамоаси бошқарувидаги илк расмий қадами салмоқли натижа билан бошланди:
«Lausanne Grand Slam 2026» муваффақияти: Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси янги бош мураббий қўл остида Швейцарияда бўлиб ўтган ушбу нуфузли «Катта дубулға» турнирида муваффақиятли иштирок этди;
5 та медаллик жамғарма: Полвонларимиз дунёнинг сара дзюдочилари билан беллашиб, 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди;
77 давлат орасида 6-ўрин: Сайёрамизнинг 77 та мамлакатидан келган энг кучли терма жамоалар ўртасидаги кескин умумжамоа ҳисобида Ўзбекистон вакиллари фахрли ТОП-6 таликдан жой олди;
Ўзбекистон дзюдо федерацияси баёноти: Мазкур тарихий тайинлов ва ҳамкорликнинг расмий бошланиши ҳақида миллий федерация матбуот хизмати кенг жамоатчиликка маълум қилди.
Токио ва Париждан 2025 йилги жаҳон тожигача: Гуджеджиани ким ўзи?
Янги бош мураббийнинг таржимаи ҳоли ва спортдаги рекорди унинг дунёдаги энг талабгир мутахассислардан бири эканини кўрсатади:
Грузия термасидаги олтин давр: Гуджеджиани 2020 йилнинг 1 декабридан 2026 йилнинг июль ойига қадар Грузия терма жамоасини бошқариб, мисли кўрилмаган муваффақиятларга етаклаган;
Олимпия шоҳсупалари: Унинг қўл остида Грузия миллий жамоаси Токио-2020 Олимпиадасида 1 та олтин ва 3 та кумуш, Париж-2024 Олимпия ўйинларида эса 1 та олтин ҳамда 2 та кумуш медалини қўлга киритган;
2025 йилги тарихий жаҳон чемпионлиги: 2025 йилда айнан унинг бошчилигида Грузия дзюдо бўйича жаҳон чемпионатининг жамоавий баҳсларида мутлақ жаҳон чемпиони бўлиб, тарихий натижани расмийлаштирган;
Шахсий спорт тажрибаси: Лаша Гуджеджиани спортчилик даврида ҳам улкан мактабни ўтаган бўлиб, шахсан ўзи икки карра жаҳон чемпионати совриндори ҳисобланади.
Олдинда ХХ Осиё ўйинлари: Ўзбек татамисининг бош мақсади
Янги мураббийнинг бой тажрибаси ўзбек дзюдосини янги чўққиларга олиб чиқишга йўналтирилади:
Икки Олимпиада мактаби: Иккита кетма-кет Олимпия ўйинларида эришилган улкан ютуқлар ва жамоани руҳий жиҳатдан чўққига олиб чиқиш маҳорати Гуджеджианининг Ўзбекистондаги фаолияти учун асосий таянч бўлади;
Бош мақсад — қитъа биринчилиги: Терма жамоамиз олдида турган энг яқин ва ҳал қилувчи мақсад — бўлажак ХХ Осиё ўйинларида мутлақ устунликни қўлга киритиш;
Тайёргарлик жараёни авжида: Айни дамда Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси грузиялик мутахассис раҳбарлигида ўқув-машғулот йиғинлари ва мусобақаларга қизғин ҳозирлик кўрмоқда.
Европанинг энг кучли дзюдо мактаби услуби ва ўзбек миллий курашининг шиддати бирлашган ушбу лойиҳа келажакда Осиё ва Олимпия татамиларида янги чемпионларни кашф этиши шубҳасиздир.
Сизнингча, жаҳон ва Олимпиада чемпиони мураббийи Лаша Гуджеджиани ўзбек дзюдочиларини ХХ Осиё ўйинларида ва келажакдаги Олимпиадада жамоавий етакчиликка олиб чиқа оладими? Ушбу тайинлов ўзбек спорти учун қанчалик тўғри қадам бўлди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортидаги ушбу тарихий воқелик таҳлилини барча дзюдо ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
…