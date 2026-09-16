Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди

·7·Жамият
Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди

Фуқаролик ишлари бўйича Беруний туманлараро судининг 2026-йил 14-август ва 04-сентябрь кунги суд буйруқларига асосан Н.Е. ва М.А.ларнинг фойдасига тарбиясидаги вояга етмаган фарзандларининг таъминоти учун уларнинг турмуш ўртоғларидан алимент ундириш белгиланган.

Ушбу суд буйруғи Бюронинг Беруний туман бўлими иш юритувига келиб тушиб, бўлим томонидан ижро иши қўзғатилган ва бу ҳақида ундирувчилар яшайдиган ҳудуддаги маҳалла раисларига хабар берилган.

Бўлим давлат ижрочиси томонидан маҳалла раиси билан биргаликда ажрашган оилаларни яраштириш мақсадида тушунтириш ишлари олиб борилган.

Натижада, тарафлар Бюронинг Беруний туман бўлимига жорий йилнинг 15 сентябрь куни келиб, ҳозирги кунда бирга яшаётганлигини билдирган ва алимент ундириш ҳақидаги суд қарори ижросини тугатишни сўраб илтимоснома беришган.

Натижада вояга етмаган фарзандлар тўлақонли оилавий муҳитда вояга етадиган бўлди.

Мажбурий ижро бюросиБеруний туманиАлимент ундиришОилавий низолар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаБюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаБугун, 21:542027 йилдан 2 йиллик дипломлар бекор бўлмоқда: тизимда «Тиббиёт оғаси» жорий этилади!2027 йилдан 2 йиллик дипломлар бекор бўлмоқда: тизимда «Тиббиёт оғаси» жорий этилади!Бугун, 21:42«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирдиБугун, 19:11216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушландиБугун, 16:084-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 15:53Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Бугун, 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)