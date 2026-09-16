Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди
Фуқаролик ишлари бўйича Беруний туманлараро судининг 2026-йил 14-август ва 04-сентябрь кунги суд буйруқларига асосан Н.Е. ва М.А.ларнинг фойдасига тарбиясидаги вояга етмаган фарзандларининг таъминоти учун уларнинг турмуш ўртоғларидан алимент ундириш белгиланган.
Ушбу суд буйруғи Бюронинг Беруний туман бўлими иш юритувига келиб тушиб, бўлим томонидан ижро иши қўзғатилган ва бу ҳақида ундирувчилар яшайдиган ҳудуддаги маҳалла раисларига хабар берилган.
Бўлим давлат ижрочиси томонидан маҳалла раиси билан биргаликда ажрашган оилаларни яраштириш мақсадида тушунтириш ишлари олиб борилган.
Натижада, тарафлар Бюронинг Беруний туман бўлимига жорий йилнинг 15 сентябрь куни келиб, ҳозирги кунда бирга яшаётганлигини билдирган ва алимент ундириш ҳақидаги суд қарори ижросини тугатишни сўраб илтимоснома беришган.
Натижада вояга етмаган фарзандлар тўлақонли оилавий муҳитда вояга етадиган бўлди.
Изоҳлар 0
…