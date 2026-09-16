Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Geely Galaxy Zҳанжиан 700 йўлтанламаси тақдимотидан сўнг бир соат ичида 43 900 дан ортиқ буюртма олди.
- Ушбу моделнинг махсус Ланд Арк Эдитион серияси ҳам зудлик билан сотилиб бўлди.
- Жанжиан 700 олтита версияда бўлиб, энг юқори версияси 830 kW (1113 от кучи) қувватга эга ва 3,95 сонияда 100 км/соат тезликка эришади.
- Автомобил 1200 километрдан ортиқ умумий масофани босиб ўтиши мумкин ва жиддий офф-роад шароитлари учун мослаштирилган.
Geely Galaxy бренди ўзининг тарихидаги илк йўлтанламас моделини тақдим этди ва янги автомобил кутилмаганда бозорда улкан муваффақиятга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy Zҳанжиан 700 деб номланган янги флагман кроссовер ўзининг тақдимотидан кейиниёқ харидорлар ўртасида катта қизиқиш уйғотиб, қисқа фурсатда рекорд даражадаги олдиндан буюртмаларни тўплашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел савдолар бошланганининг илк дақиқалариёқ ўзига жалб эта олди. Хусусан, дастлабки 9 дақиқанинг ўзидаёқ автомобилни харид қилиш учун 10 000 та ариза келиб тушган бўлса, орадан атиги бир соат ўтиб бу кўрсаткич 43 900 тадан ошиб кетди. Шунингдек, фақатгина 700 нусхада ишлаб чиқарилиши режалаштирилган махсус Ланд Арк Эдитион серияси бир зумда тўлиқ сотиб бўлинди.
Техник имкониятлар ва қувватЖанжиан 700 олтита турли хил версияда бозорга чиқарилмоқда ва унинг нархлари 199 800 дан 389 800 юангача бўлган диапазонни ташкил этади. Автомобил учта электр мотори ҳамда тўлиқ узатмалар тизимини ўз ичига олган замонавий Тор ЭМ-Т гидрид қувват агрегати билан жиҳозланган. Харидорларга 1,5 литрли ва 2,0 литрли бензинли двигателлар танлови тақдим этилади.
Топ версиядаги автомобилнинг умумий қуввати 830 киловаттни ёки нақд 1113 от кучини ташкил этади. Ғилдираклардаги пик момент миқдори эса таъсирли — 13 920 Ньютон-метрга тенг этиб белгиланган. Бундай улкан қувват салоҳияти туфайли оғир йўлтанламас ўз вазнига қарамай, 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,95 сонияда эриша олади.
Юриш масофаси ва йўлтанламас хусусиятлариАвтомобилга ўрнатилган КАТЛ аккумуляторининг сиғими 47,14 кВ·соатни ташкил этиб, у фақат электр қувватининг ўзида КLTC цикли бўйича 305 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради. Ёқилғи ва электр қувватининг умумий захираси эса 1200 километрдан ошиб кетади, бу эса узоқ масофали сафарларда ҳайдовчиларга қўшимча қулайлик яратади.
Модел жиддий офф-роад шароитлари учун махсус тайёрланган. Унинг кириш бурчаги 30 градусни, чиқиш бурчаги 31 градусни, клиренци эса 233 миллиметрни ташкил қилади. Автомобил чуқурлиги 800 миллиметргача бўлган сув кечаларини бемалол босиб ўта олади.
Салонда бешта йирик экран, 18,5 литр ҳажмли музлатгич ҳамда 14 нуқтали массаж функциясига эга ўриндиқлар ўрнатилган. Оғир йўллар учун мўлжалланган 17 та махсус ҳаракат режими, жумладан, “краб юриши” ва бурилиш радиусини 3,36 метргача қисқартирувчи жойида бурилиш тизими мавжуд.
Изоҳлар 0
…