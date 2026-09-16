Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди

·8·Авто
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Geely Galaxy Zҳанжиан 700 йўлтанламаси тақдимотидан сўнг бир соат ичида 43 900 дан ортиқ буюртма олди.
  • Ушбу моделнинг махсус Ланд Арк Эдитион серияси ҳам зудлик билан сотилиб бўлди.
  • Жанжиан 700 олтита версияда бўлиб, энг юқори версияси 830 kW (1113 от кучи) қувватга эга ва 3,95 сонияда 100 км/соат тезликка эришади.
  • Автомобил 1200 километрдан ортиқ умумий масофани босиб ўтиши мумкин ва жиддий офф-роад шароитлари учун мослаштирилган.

Geely Galaxy бренди ўзининг тарихидаги илк йўлтанламас моделини тақдим этди ва янги автомобил кутилмаганда бозорда улкан муваффақиятга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy Zҳанжиан 700 деб номланган янги флагман кроссовер ўзининг тақдимотидан кейиниёқ харидорлар ўртасида катта қизиқиш уйғотиб, қисқа фурсатда рекорд даражадаги олдиндан буюртмаларни тўплашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел савдолар бошланганининг илк дақиқалариёқ ўзига жалб эта олди. Хусусан, дастлабки 9 дақиқанинг ўзидаёқ автомобилни харид қилиш учун 10 000 та ариза келиб тушган бўлса, орадан атиги бир соат ўтиб бу кўрсаткич 43 900 тадан ошиб кетди. Шунингдек, фақатгина 700 нусхада ишлаб чиқарилиши режалаштирилган махсус Ланд Арк Эдитион серияси бир зумда тўлиқ сотиб бўлинди.

Техник имкониятлар ва қувват

Жанжиан 700 олтита турли хил версияда бозорга чиқарилмоқда ва унинг нархлари 199 800 дан 389 800 юангача бўлган диапазонни ташкил этади. Автомобил учта электр мотори ҳамда тўлиқ узатмалар тизимини ўз ичига олган замонавий Тор ЭМ-Т гидрид қувват агрегати билан жиҳозланган. Харидорларга 1,5 литрли ва 2,0 литрли бензинли двигателлар танлови тақдим этилади.

Топ версиядаги автомобилнинг умумий қуввати 830 киловаттни ёки нақд 1113 от кучини ташкил этади. Ғилдираклардаги пик момент миқдори эса таъсирли — 13 920 Ньютон-метрга тенг этиб белгиланган. Бундай улкан қувват салоҳияти туфайли оғир йўлтанламас ўз вазнига қарамай, 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,95 сонияда эриша олади.

Юриш масофаси ва йўлтанламас хусусиятлари

Автомобилга ўрнатилган КАТЛ аккумуляторининг сиғими 47,14 кВ·соатни ташкил этиб, у фақат электр қувватининг ўзида КLTC цикли бўйича 305 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради. Ёқилғи ва электр қувватининг умумий захираси эса 1200 километрдан ошиб кетади, бу эса узоқ масофали сафарларда ҳайдовчиларга қўшимча қулайлик яратади.

Модел жиддий офф-роад шароитлари учун махсус тайёрланган. Унинг кириш бурчаги 30 градусни, чиқиш бурчаги 31 градусни, клиренци эса 233 миллиметрни ташкил қилади. Автомобил чуқурлиги 800 миллиметргача бўлган сув кечаларини бемалол босиб ўта олади.

Салонда бешта йирик экран, 18,5 литр ҳажмли музлатгич ҳамда 14 нуқтали массаж функциясига эга ўриндиқлар ўрнатилган. Оғир йўллар учун мўлжалланган 17 та махсус ҳаракат режими, жумладан, “краб юриши” ва бурилиш радиусини 3,36 метргача қисқартирувчи жойида бурилиш тизими мавжуд.

GeelyЖанжиан 700КроссоверЭлектр автомобилАвто янгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14.09, 14:54Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиXiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади14.09, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда14.09, 13:56Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди13.09, 20:28Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилди13.09, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди