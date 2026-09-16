Кубокда шов-шувли сенсация!: «Ғазалкент» «Қўқон-1912»ни мусобақадан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон кубоги 1/8 финалида Пролига вакили «Ғазалкент» ўз майдонида «Қўқон-1912»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
- Суҳроб Садиржонов 7-дақиқада, Диёр Тожиев эса 75-дақиқада гол уриб, мезбонларнинг устунлигини таъминлади.
- «Қўқон-1912» легионери Силванус Нимели 81-дақиқада битта жавоб тўпини киритган бўлса-да, бу мағлубиятни бартараф эта олмади.
Ўзбекистон кубоги 1/8 финал баҳслари кутилмаган натижалар, ҳақиқий шиддат ва кубок мусобақаларига хос сенсацияларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг ушбу босқичида Пролига вакили «Ғазалкент» клуби ўз майдонида тажрибали ва номдор «Қўқон-1912» жамоасини қабул қилиб, 2:1 ҳисобидаги тарихий ғалабани қўлга киритди. Учрашув олдидан аксарият мухлислар водийликларни фаворит сифатида эътироф этган бўлса-да, Зайниддин Тожиев шогирдлари ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб тинимсиз ҳужумкор ва интизомли футбол намойиш этишди. 7-дақиқадаёқ Суҳроб Садиржонов тезкор гол билан ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимнинг 75-дақиқасида Диёр Тожиев иккинчи тўпни киритиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади.
Қўқонликларнинг машҳур легионери Силванус Нимели 81-дақиқада битта жавоб тўпини киритиб, интригани қайта тиклашга уринди, бироқ ғазалкентликлар қолган дақиқаларда совуққонлик билан ҳимояланиб, ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Натижада «Ғазалкент» клуби Ўзбекистон кубогининг чорак финал йўлланмасини тантанали равишда нақд қилди. Хўш, Зайниддин Тожиев фаворитга қарши қандай тактика қўллади, «Қўқон-1912» нега мусобақа билан эрта хайрлашди ва кубокнинг бош сенсациячиси кейинги босқичда қаергача бора олади?
«7 ва 75-дақиқалардаги зарбалар»: Беллашув хроникаси
Муросасиз кечган учрашувдаги ҳал қилувчи воқеалар:
7-дақиқа (1:0): «Ғазалкент» учрашувни кескин ҳужумлар билан бошлади ва Суҳроб Садиржонов тезкор гол муаллифига айланиб, рақиб режаларини чиппакка чиқарди;
75-дақиқа (2:0): Мувозанатни тиклаш учун олдинга ўтган қўқонликлар қарши ҳужумда жазоланди — Диёр Тожиев ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, жамоасини ғалабага яқинлаштирди;
81-дақиқа (2:1): «Қўқон-1912» ҳужумчиси Силванус Нимели орадаги фарқни қисқартириб, ўйин сўнгига қайноқ драматизм олиб кирди;
Чорак финал йўлланмаси: Ҳакамнинг финал ҳуштаги янграгунига қадар мардонавор қаршилик кўрсатган мезбонлар 2:1 ҳисобидаги ғалабани илиб кетиб, 1/4 финал иштирокчисига айланди.
Кубок жангига ташланган кучлар: Бошланғич таркиблар
Ҳар икки жамоа мураббийлари майдонга туширган футболчилар:
«Ғазалкент» таркиби: Асрор Кенжаев (дарвозабон), Озод Ибодуллаев, Ҳожиакбар Юсуфбоев, Адам Присяжнюк, Суҳроб Садиржонов, Абдураҳмон Абдуллаев, Диёр Тожиев, Қодирбек Мамасов, Иван Каршунов, Лазиз Мирзаев, Умид Турғунов;
«Қўқон-1912» таркиби: Раҳимжон Давронов (дарвозабон), Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов, Шота Гвазава, Жавоҳир Ҳусанов, Шоҳрух Гадоев, Сильванус Нимели, Зафар Ҳакимов, Ғуломҳайдар Ғуломов, Андро Гиоргадзе, Акбар Ўктамов;
Майдондаги характер: Пролига иштирокчиси номдор ва легионерларга бой таркибга эга бўлган рақибига нисбатан анча юқори мотивация ва жанговар руҳ кўрсатди.
Зайниддин Тожиев шогирдларининг муваффақияти ва рақибнинг мағлубияти
Баҳс якунлари бўйича экспертларнинг таҳлилий хулосалари:
Тўғри танланган тактика: Зайниддин Тожиев ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни аъло даражада йўлга қўйиб, стандартлар ва қарши ҳужумларда рақибнинг заиф нуқталаридан унумли фойдаланди;
Қўқонликларнинг оқсаши: Раҳбарият ва мухлислар томонидан катта мақсадлар қўйилган «Қўқон-1912» жамоасининг кубокни 1/8 финалдаёқ тарк этиши клуб ичида жиддий саволларни пайдо қилиши тайин;
Кубокдаги «қора от» мақоми: Чорак финалга йўл олган «Ғазалкент» эндиликда мусобақадаги ҳар қандай гранд клуб учун энг хавфли ва чақилмас ёнғоққа айланди.
«Ғазалкент» жамоасининг ушбу жасоратли ғалабаси миллий футболимизда ном ва мақом ҳар доим ҳам якуний натижани белгилаб бермаслигини, майдондаги хоҳиш ва ирода барча нарсадан устун эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Ғазалкент» кубок баҳсларидаги бу шиддатли юришини давом эттириб, ярим финалга ёки ҳатто бош финалгача етиб бора оладими? Тажрибали «Қўқон-1912»нинг бундай кутилмаган мағлубиятига мураббий хатоси сабаб бўлдими ёки футболчиларнинг хотиржамлиги? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон кубогининг ушбу қайноқ сенсацияси тафсилотларини барча футбол мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…