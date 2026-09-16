2027 йилдан 2 йиллик дипломлар бекор бўлмоқда: тизимда «Тиббиёт оғаси» жорий этилади!

·18·Жамият
2027 йилдан 2 йиллик дипломлар бекор бўлмоқда: тизимда «Тиббиёт оғаси» жорий этилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2027-йилдан бошлаб Ўзбекистонда тиббиёт техникумларида икки йиллик ўқув дастурлари асосида ҳамшира тайёрлаш тўхтатилади.
  • Бу ўзгариш «ҳамширалик иши» йўналишини «тиббий ҳамроҳлик иши» мутахассислиги ҳамда олий таълим муассасаларида «олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриат йўналиши билан алмаштиради.
  • Ушбу йўналишни тамомлаган эркак мутахассисларга расман «тиббиёт оғаси» малакавий квалификацияси берилади.

Ўзбекистон миллий соғлиқни сақлаш ва тиббий таълим тизимида кўп йиллик анъанавий қоидаларни тубдан ўзгартирувчи улкан ислоҳотлар даври бошланмоқда. Маълум бўлишича, кейинги ўқув йилидан бошлаб мамлакатдаги тиббиёт техникумлари ва коллежларида икки йиллик ўқув дастурлари асосида ҳамшираларни тайёрлаш амалиёти расман тўхтатилади. Бу шуни англатадики, ҳозирги икки йиллик техникумлар фақатгина жорий ўқув йилида сўнгги бор талабаларни қабул қила олади. Янги тартибга кўра, эскирган «ҳамширалик иши» йўналиши тўлиқ қайта кўриб чиқилиб, унинг негизида «тиббий ҳамроҳлик иши» мутахассислиги, шунингдек, олий таълим муассасаларида «олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриат йўналиши кенг жорий этилади.

Энг эътиборли жиҳати, ушбу йўналишни тамомлаган битирувчиларга ҳамшира, эркак мутахассисларга эса расман «тиббиёт оғаси» малакавий квалификацияси берилиши белгиланди. Соҳада олий маълумотли кадрлар улушини кескин ошириш мақсадида мазкур йўналиш бўйича давлат гранти ва буюртмаси 2030/2031 ўқув йилига қадар ҳар йили камида 20 фоиздан ошириб борилади. Хўш, техникумлар нега ҳамшира тайёрлашдан тўхтатилмоқда, «тиббиёт оғаси» мақоми эркак тиббиётчилар учун нимани ўзгартиради ва янги бакалавриат тизими соғлиқни сақлаш соҳасига қандай янги нафас олиб киради?

«Икки йиллик дастурларга сўнгги қабул»: Тиббиёт техникумларидаги тарихий ўзгариш

Ўрта бўғин тиббиёт кадрларини тайёрлаш бўйича жорий этилаётган янги тартиб:

  • 2 йиллик қабулнинг бекор қилиниши: Тиббиёт техникумларида ўрта тиббиёт ходимларини икки йиллик қисқа ўқув дастурлари асосида ўқитиш ва қабул қилиш тўхтатилади;

  • Сўнгги имконият: Мавжуд тиббиёт техникумлари эски тизим ва икки йиллик стандартлар бўйича ўқувчиларни фақатгина мана шу йил қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлади;

  • Халқаро стандартларга мослашув: Қарор тиббиётда палата ва муолажа ҳамшираларининг малакасини ошириш, беморларни парваришлашда илғор хорижий клиник амалиётларни ўзлаштириш мақсадида қабул қилинмоқда.

«Тиббий ҳамроҳлик» ва «Тиббиёт оғаси»: Янги йўналишлар моҳияти

Таълим тизимида яратилаётган янги мутахассисликлар тафсилоти:

  • «Тиббий ҳамроҳлик иши»: Анъанавий «ҳамширалик иши» йўналиши ўрнида замонавий клиник парвариш ва мониторинг кўникмаларини ўз ичига олган ихтисослашган йўналиш шакллантирилади;

  • «Олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриати: Олий ҳамширалик иши негизида тўлақонли олий маълумотли бакалавр даражасидаги мутахассислар тайёрлаш тизими кенгайтирилади;

  • «Тиббиёт оғаси» квалификацияси: Бакалавриатни битирган аёлларга ҳамшира, эркак мутахассисларга эса расмий равишда «тиббиёт оғаси» (медбрат) малакавий мақоми берилади;

  • Ҳар йили 20 фоизлик грант ўсиши: Олий тиббий ҳамроҳлик бўйича давлат буюртмаси 2030/2031 ўқув йилига қадар узлуксиз равишда йилига камида 20 фоизга оширилиб, бюджет асосида ўқитиш кўлами кенгаяди.

Олий тиббиётнинг янги босқичи: Беморлар ва шифохоналар нима ютади?

Соҳа мутахассислари кутаётган стратегик натижалар:

  • Малака ва масъулиятнинг ортиши: Олий маълумотли ҳамшира ва тиббиёт оғалари оддий муолажалар билан чекланмай, мураккаб реанимацион, диагностик ва терапевтик жараёнларда шифокорнинг тенг ҳуқуқли кўмакчисига айланади;

  • Эркакларнинг соҳага қизиқиши: Расмий «тиббиёт оғаси» мақомининг қонуний мустаҳкамланиши ва олий таълим берилиши тиббиётда эркак кадрлар сони ортишига хизмат қилади;

  • Чет эл клиникаларида тан олиниши: Олий бакалавриат дипломи ўзбек ҳамшираларининг халқаро тиббий ҳамжамиятда бемалол ишлаши ва нострификация жараёнларидан осон ўтишини таъминлайди.

Ўзбекистон тиббиётида амалга оширилаётган ушбу туб бурилиш соғлиқни сақлашнинг қуйи бўғинини олий даражага кўтариш ва ҳар бир беморга юксак малакали тиббий ҳамроҳлик хизматини кўрсатиш йўлидаги дадил қадам бўлди.

Сизнингча, оддий ҳамшира бўлиш учун техникумнинг 2 йиллик ўқуви камлик қилармиди — тизимни олий бакалавриат даражасига кўтариш шифохоналарда хизмат сифатини ошира оладими? Эркак мутахассисларга «тиббиёт оғаси» мақоми берилишига қандай қарайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тиббий таълимдаги ушбу тарихий ўзгариш тафсилотларини барча тиббиёт ходимлари, абитуриентлар ҳамда яқинларингизга улашинг!

Ўзбекистон тиббиёт таълимитиббий ҳамроҳлик ишитиббиёт оғаси2030/2031 гранти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирдиБугун, 19:11216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушландиБугун, 16:084-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 15:53Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Бугун, 13:42Гулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиГулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиБугун, 13:27Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)