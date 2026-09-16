2027 йилдан 2 йиллик дипломлар бекор бўлмоқда: тизимда «Тиббиёт оғаси» жорий этилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2027-йилдан бошлаб Ўзбекистонда тиббиёт техникумларида икки йиллик ўқув дастурлари асосида ҳамшира тайёрлаш тўхтатилади.
- Бу ўзгариш «ҳамширалик иши» йўналишини «тиббий ҳамроҳлик иши» мутахассислиги ҳамда олий таълим муассасаларида «олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриат йўналиши билан алмаштиради.
- Ушбу йўналишни тамомлаган эркак мутахассисларга расман «тиббиёт оғаси» малакавий квалификацияси берилади.
Ўзбекистон миллий соғлиқни сақлаш ва тиббий таълим тизимида кўп йиллик анъанавий қоидаларни тубдан ўзгартирувчи улкан ислоҳотлар даври бошланмоқда. Маълум бўлишича, кейинги ўқув йилидан бошлаб мамлакатдаги тиббиёт техникумлари ва коллежларида икки йиллик ўқув дастурлари асосида ҳамшираларни тайёрлаш амалиёти расман тўхтатилади. Бу шуни англатадики, ҳозирги икки йиллик техникумлар фақатгина жорий ўқув йилида сўнгги бор талабаларни қабул қила олади. Янги тартибга кўра, эскирган «ҳамширалик иши» йўналиши тўлиқ қайта кўриб чиқилиб, унинг негизида «тиббий ҳамроҳлик иши» мутахассислиги, шунингдек, олий таълим муассасаларида «олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриат йўналиши кенг жорий этилади.
Энг эътиборли жиҳати, ушбу йўналишни тамомлаган битирувчиларга ҳамшира, эркак мутахассисларга эса расман «тиббиёт оғаси» малакавий квалификацияси берилиши белгиланди. Соҳада олий маълумотли кадрлар улушини кескин ошириш мақсадида мазкур йўналиш бўйича давлат гранти ва буюртмаси 2030/2031 ўқув йилига қадар ҳар йили камида 20 фоиздан ошириб борилади. Хўш, техникумлар нега ҳамшира тайёрлашдан тўхтатилмоқда, «тиббиёт оғаси» мақоми эркак тиббиётчилар учун нимани ўзгартиради ва янги бакалавриат тизими соғлиқни сақлаш соҳасига қандай янги нафас олиб киради?
«Икки йиллик дастурларга сўнгги қабул»: Тиббиёт техникумларидаги тарихий ўзгариш
Ўрта бўғин тиббиёт кадрларини тайёрлаш бўйича жорий этилаётган янги тартиб:
2 йиллик қабулнинг бекор қилиниши: Тиббиёт техникумларида ўрта тиббиёт ходимларини икки йиллик қисқа ўқув дастурлари асосида ўқитиш ва қабул қилиш тўхтатилади;
Сўнгги имконият: Мавжуд тиббиёт техникумлари эски тизим ва икки йиллик стандартлар бўйича ўқувчиларни фақатгина мана шу йил қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлади;
Халқаро стандартларга мослашув: Қарор тиббиётда палата ва муолажа ҳамшираларининг малакасини ошириш, беморларни парваришлашда илғор хорижий клиник амалиётларни ўзлаштириш мақсадида қабул қилинмоқда.
«Тиббий ҳамроҳлик» ва «Тиббиёт оғаси»: Янги йўналишлар моҳияти
Таълим тизимида яратилаётган янги мутахассисликлар тафсилоти:
«Тиббий ҳамроҳлик иши»: Анъанавий «ҳамширалик иши» йўналиши ўрнида замонавий клиник парвариш ва мониторинг кўникмаларини ўз ичига олган ихтисослашган йўналиш шакллантирилади;
«Олий тиббий ҳамроҳлик иши» бакалавриати: Олий ҳамширалик иши негизида тўлақонли олий маълумотли бакалавр даражасидаги мутахассислар тайёрлаш тизими кенгайтирилади;
«Тиббиёт оғаси» квалификацияси: Бакалавриатни битирган аёлларга ҳамшира, эркак мутахассисларга эса расмий равишда «тиббиёт оғаси» (медбрат) малакавий мақоми берилади;
Ҳар йили 20 фоизлик грант ўсиши: Олий тиббий ҳамроҳлик бўйича давлат буюртмаси 2030/2031 ўқув йилига қадар узлуксиз равишда йилига камида 20 фоизга оширилиб, бюджет асосида ўқитиш кўлами кенгаяди.
Олий тиббиётнинг янги босқичи: Беморлар ва шифохоналар нима ютади?
Соҳа мутахассислари кутаётган стратегик натижалар:
Малака ва масъулиятнинг ортиши: Олий маълумотли ҳамшира ва тиббиёт оғалари оддий муолажалар билан чекланмай, мураккаб реанимацион, диагностик ва терапевтик жараёнларда шифокорнинг тенг ҳуқуқли кўмакчисига айланади;
Эркакларнинг соҳага қизиқиши: Расмий «тиббиёт оғаси» мақомининг қонуний мустаҳкамланиши ва олий таълим берилиши тиббиётда эркак кадрлар сони ортишига хизмат қилади;
Чет эл клиникаларида тан олиниши: Олий бакалавриат дипломи ўзбек ҳамшираларининг халқаро тиббий ҳамжамиятда бемалол ишлаши ва нострификация жараёнларидан осон ўтишини таъминлайди.
Ўзбекистон тиббиётида амалга оширилаётган ушбу туб бурилиш соғлиқни сақлашнинг қуйи бўғинини олий даражага кўтариш ва ҳар бир беморга юксак малакали тиббий ҳамроҳлик хизматини кўрсатиш йўлидаги дадил қадам бўлди.
Сизнингча, оддий ҳамшира бўлиш учун техникумнинг 2 йиллик ўқуви камлик қилармиди — тизимни олий бакалавриат даражасига кўтариш шифохоналарда хизмат сифатини ошира оладими? Эркак мутахассисларга «тиббиёт оғаси» мақоми берилишига қандай қарайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тиббий таълимдаги ушбу тарихий ўзгариш тафсилотларини барча тиббиёт ходимлари, абитуриентлар ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…