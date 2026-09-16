500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер»нинг собиқ президенти Массимо Моратти 2012 йилда Лионель Мессини сотиб олиш учун 500 миллион евро таклиф қилганини тан олди.
- Месси бу таклифни ҳатто очиб ҳам ўтирмай рад этган, чунки у фаолиятини фақат «Барселона»да якунламоқчи эди.
- Моратти Мессининг бу қарорини пулдан устун турган садоқат намойиши сифатида эслайди.
Жаҳон футболи тарихидаги энг шов-шувли ва ақлбовар қилмас трансфер сирларидан бири ниҳоят ошкор бўлди. Миланнинг «Интер» клуби собиқ президенти, машҳур миллиардер Массимо Моратти 2012 йилда «Барселона»нинг тирик афсонаси Лионель Мессини Италияга олиб келиш учун мислсиз таваккалга қўл урганини тан олди. Нуфузли «Sport.es» нашрига берган баёнотида Моратти ўша давр учун тасаввур қилиб бўлмайдиган астрономик сумма — нақ 500 миллион евро таклиф қилганини очиқлади. Клуб раҳбари расмий таклиф ва музокаралар учун ўз вице-президентини махсус рейс билан Барселонага юборган.
Бироқ аргентиналик даҳо ушбу расмий таклиф битилган хатни ҳатто очиб ҳам ўтирмаган ва тафсилотлар билан қизиқмасданоқ дарҳол рад жавобини берган. Моратти кейинчалик Месси билан шахсан телефон орқали боғланганини ва ҳужумчининг: «Менга бўлган қизиқишингизни қадрлайман, аммо фаолиятимни фақат "Барселона"да якунламоқчиман», деган совуққон ҳамда садоқатли жавобини эшитганини хотирлади. Хўш, 2012 йилда Мессига таклиф қилинган 500 миллион евронинг қандай қисми трансфер, қанчаси маош эди, нима учун пуллар аргентиналик даҳони қизиқтира олмади ва бу трансфер амалга ошганда футбол тарихи қандай ўзгарган бўларди?
«Ақлбовар қилмас таваккал»: Мораттининг 500 миллион евролик таклифи
Милан клуби хўжайинининг оламшумул қадами тафсилотлари:
Мисли кўрилмаган 500 миллион: 2012 йилда — бир календарь йилида 91 та гол уриб жаҳон рекордини ўрнатган Мессининг энг чўққига чиққан даврида Моратти футбол тарихидаги энг катта молиявий таклифни тайёрлаган;
Махсус элчи Барселонада: Музокараларни шахсан назорат қилиш ва келишувга эришиш мақсадида «Интер» вице-президенти расмий ҳужжатлар билан тўғридан-тўғри Каталония пойтахтига учиб борган;
Очилмаган мактуб: Лео таклифнинг молиявий шартлари билан танишишдан ҳам бош тортиб, мактубни очмасданоқ унга чек қўйган, чунки у ўзини ҳеч бир клуб сотиб ололмайдиган ва сотилмайдиган футболчи деб билган.
«Мен фаолиятимни шу ерда тугатмоқчиман»: Мессининг шахсий жавоби
Массимо Мораттининг Лео билан бевосита мулоқотидаги ҳақиқатлар:
Шахсий қўнғироқ: Моратти барибир таслим бўлмасдан, футбол юлдузи билан тўғридан-тўғри алоқага чиқишга муваффақ бўлган;
Садоқатнинг пулдан устунлиги: Месси италиялик функционернинг ҳурматини жойига қўйган ҳолда: «Қизиқишингизни қадрлайман, аммо бутун фаолиятимни фақат "Барселона"да якунлашни хоҳлайман», дея қатъий позициясини билдирган;
Мораттининг иқрори: «Мен вазиятни тушунардим, аммо уни пул билан қизиқтиришга уриниб кўрдим — бу эса мутлақо иш бермади. Унинг оддий ва қатъий сўзлари шу эди», — дея афсус билан эслайди собиқ президент.
Агар Месси Италияга ўтганида: Футбол қандай ўзгарарди?
Ушбу трансфер сценарийсининг эҳтимолий тарихий таъсири:
Криштиану Роналду билан дуэлнинг кўчиши: Агар Месси 2012 йилда Серия А грандига ўтганида, бир неча йил ўтиб Италияга йўл олган Роналду билан қарама-қаршилик Испанияда эмас, айнан Апеннин ярим оролида давом этган бўларди;
«Интер»нинг янги гегемонлиги: Жозе Моуринью кетганидан сўнг инқирозга юз тутган Милан клуби Месси фактори туфайли яна бир неча йил Европа футболида тенгсиз кучга айланиши мумкин эди;
«Барселона» эрасининг ўзгариши: Мессисиз қолган Каталония клуби кейинги йиллардаги Ла Лига ва 2015 йилги Чемпионлар Лигаси триумфидан маҳрум бўлиши мумкин эди.
Лионель Мессининг 2012 йилда ярим миллиард евролик таклифни кўриб ҳам ўтирмай рад этиши, ҳақиқий футболчилик шаъни ва клубга бўлган чексиз садоқат ҳар қандай бойликдан устун туришини кўрсатувчи аср намунаси бўлиб қолди.
Сизнингча, Лионель Месси 2012 йилда «Интер»нинг 500 миллион евролик таклифига рози бўлиб, Италияга кўчиб ўтганида фаолияти янада порлоқроқ бўлармиди ёки у «Барселона»да қолиб энг тўғри тарихий қарорни қабул қилганми? Пул ҳар доим ҳам ҳамма нарсани ҳал қила олмаслигини исботлаган Мессининг бу қарорига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол тарихининг энг шов-шувли парда орти ҳақиқати таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда Месси мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…