Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқди

·31·Техно
Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси Android 17 базасидаги One UI 9.0 интерфейсининг глобал тақдимотини бошлади, у дастлаб Galaxy Z Fold8 Ultra, З Fold8, З Flip8 ва Galaxy S26 туркумидаги смартфонлар учун тақдим этилмоқда.
  • Янгиланган дастурий таъминот сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириб, видео қайта ишлаш, таржима, ҳужжатлар билан ишлаш, шахсий тавсиялар ва хавфсизликни яхшилайди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Samsung компанияси Android 17 базасида ишлайдиган янги One UI 9.0 интерфейсининг глобал миқёсдаги тақдимоти бошланганини расман эълон қилди. Дастлаб Galaxy Z Fold8 Ultra, З Fold8 ҳамда З Flip8 гаджетларида намойиш этилган ушбу янги дастурий таъминот эндиликда Galaxy S26 туркумидаги флагман смартфонлар, жумладан, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ва Galaxy S26 Ultra моделлари учун ҳам фойдаланишга топширилди. Мазкур янгиланиш дастлаб Жанубий Корея ва АҚШ бозорларида оммага тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янгиланган операцион тизим доирасида сунъий интеллект имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилиб, видео контентни қайта ишлаш, таржима қилиш, ҳужжатлар билан ишлаш, шахсий тавсиялар ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган илғор воситалар жорий этилди. Хусусан, Мй ФанКам деб номланган қизиқарли функция фойдаланувчига ёзиб олинган видеодаги муайян шахсни белгилаш имконини беради. Шундан сўнг сунъий интеллект объектнинг ҳаракатини кузатиб, уни автоматик равишда кадрлаш марказида сақлаб туради ва қўлда монтаж қилиш заруратини йўқотади.

Сунъий интеллект ва шахсий бошқарувдаги ўзгаришлар

Тизимдаги Нов Бриеф функцияси янада мослашувчан шахсий ленталарга айлантирилиб, фойдаланувчига кундалик хулосалар таркибини мустақил танлаш имконини берувчи таҳрирланадиган карточкалар билан бойитилди. Нов Нудге функцияси эса смартфондаги жараёнлар контекстини таҳлил қилиб, тегишли ҳаракатларни тавсия этади. Масалан, ёзишмада учрашув муҳокама қилқилаётганда тизим брон маълумотларини очиш ёки манзилни сақлашни таклиф қилади. Шунингдек, Креативе Стюдио келгусидаги воқеаларни таҳлил қилиб, дўстнинг туғилган куни каби саналарга тематик откриткалар яратиш ғояларини билдиради.

Матн ва овозли таржимон Интерпретер ҳам қатор янгиликларга эга бўлди. Треад Виев режими таржима қилинган суҳбат тузилмасини сақлаб қолган ҳолда олдинги гапларга тезда қайтиш имконини берса, Конверсатион Моде янада тезроқ ишлай бошлади. Мос келувчи Galaxy Buds қулоқчинлари ишлатилганда таржима қилинган нутқни узатиш кечикиши қисқаргани маълум қилинди. Ҳужжатларни сканерлаш қурилмаси эса китоб саҳифалари ва бурчаклари бук-ланган қоғозлардаги ноаниқликларни тўғрилаш ҳамда яхшиланган Фингер Эрасер ёрдамида кадрга тушиб қолган бармоқларни ўчириш қобилиятига эга бўлди.

Хавфсизлик ва ҳимоя чоралари

One UI 9.0 доирасида хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Секуритй Бриеф хулосалари потенциал хавфли дастурлар, номаълум манбалардан ўрнатилган иловалар ва ортиқча рухсатлар ҳақида Нов Бриеф орқали огоҳлантиради. Привакй Алертс эса иловаларнинг фонда рухсат олишга бўлган шубҳали уринишларини қурилманинг ўзида сунъий интеллект ёрдамида аниқлайди. Бундан ташқари, Samsung потенциал фирибгарлик қўнғироқларини аниқлайдиган Скам Детектион функциясининг географиясини кенгайтириб, уни янги мамлакатлар ва тилларда ишга туширмоқда.

SamsungOne UI 9AndroidGalaxy S26Суний интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБугун, 20:27NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиБугун, 19:58Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиБугун, 18:26Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинБугун, 17:51Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади