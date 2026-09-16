Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси Android 17 базасидаги One UI 9.0 интерфейсининг глобал тақдимотини бошлади, у дастлаб Galaxy Z Fold8 Ultra, З Fold8, З Flip8 ва Galaxy S26 туркумидаги смартфонлар учун тақдим этилмоқда.
- Янгиланган дастурий таъминот сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириб, видео қайта ишлаш, таржима, ҳужжатлар билан ишлаш, шахсий тавсиялар ва хавфсизликни яхшилайди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Samsung компанияси Android 17 базасида ишлайдиган янги One UI 9.0 интерфейсининг глобал миқёсдаги тақдимоти бошланганини расман эълон қилди. Дастлаб Galaxy Z Fold8 Ultra, З Fold8 ҳамда З Flip8 гаджетларида намойиш этилган ушбу янги дастурий таъминот эндиликда Galaxy S26 туркумидаги флагман смартфонлар, жумладан, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ва Galaxy S26 Ultra моделлари учун ҳам фойдаланишга топширилди. Мазкур янгиланиш дастлаб Жанубий Корея ва АҚШ бозорларида оммага тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янгиланган операцион тизим доирасида сунъий интеллект имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилиб, видео контентни қайта ишлаш, таржима қилиш, ҳужжатлар билан ишлаш, шахсий тавсиялар ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган илғор воситалар жорий этилди. Хусусан, Мй ФанКам деб номланган қизиқарли функция фойдаланувчига ёзиб олинган видеодаги муайян шахсни белгилаш имконини беради. Шундан сўнг сунъий интеллект объектнинг ҳаракатини кузатиб, уни автоматик равишда кадрлаш марказида сақлаб туради ва қўлда монтаж қилиш заруратини йўқотади.
Сунъий интеллект ва шахсий бошқарувдаги ўзгаришларТизимдаги Нов Бриеф функцияси янада мослашувчан шахсий ленталарга айлантирилиб, фойдаланувчига кундалик хулосалар таркибини мустақил танлаш имконини берувчи таҳрирланадиган карточкалар билан бойитилди. Нов Нудге функцияси эса смартфондаги жараёнлар контекстини таҳлил қилиб, тегишли ҳаракатларни тавсия этади. Масалан, ёзишмада учрашув муҳокама қилқилаётганда тизим брон маълумотларини очиш ёки манзилни сақлашни таклиф қилади. Шунингдек, Креативе Стюдио келгусидаги воқеаларни таҳлил қилиб, дўстнинг туғилган куни каби саналарга тематик откриткалар яратиш ғояларини билдиради.
Матн ва овозли таржимон Интерпретер ҳам қатор янгиликларга эга бўлди. Треад Виев режими таржима қилинган суҳбат тузилмасини сақлаб қолган ҳолда олдинги гапларга тезда қайтиш имконини берса, Конверсатион Моде янада тезроқ ишлай бошлади. Мос келувчи Galaxy Buds қулоқчинлари ишлатилганда таржима қилинган нутқни узатиш кечикиши қисқаргани маълум қилинди. Ҳужжатларни сканерлаш қурилмаси эса китоб саҳифалари ва бурчаклари бук-ланган қоғозлардаги ноаниқликларни тўғрилаш ҳамда яхшиланган Фингер Эрасер ёрдамида кадрга тушиб қолган бармоқларни ўчириш қобилиятига эга бўлди.
Изоҳлар 0
…