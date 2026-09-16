Микел Мерино Макс Доуменни Ламине Ямалга қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арсенал ярим ҳимоячиси Микел Мерино, Макс Доуменнинг қўрқмас характери ва истеъдодини Ламине Ямалга қиёслаб, унинг келажакда катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди.
- Меринонинг фикрича, ҳар икки ёш футболчи ҳам катта саҳналарда ўйнаганда қўрқувни билмайди ва босим остида янада яхшироқ ўйин кўрсатади.
- Улар ўта иқтидорли бўлишига қарамай, камтарин ва доимо ўрганишга интилади.
Лондоннинг Арсенал клуби ярим ҳимоячиси Микел Мерино жамоанинг ёш иқтидори Макс Доумен ва Барселона юлдузи Ламине Ямал ўртасида ўхшашликлар борлигини таъкидлади. Тажрибали испаниялик футболчи академиянинг ёш тарбияланувчисининг қўрқмас характери ва фавқулодда истеъдодига юқори баҳо бериб, унинг келажагида катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports хабар беришича, Микел Мерино ўзининг жамоадоши ва ёш футболчи ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашган. Унинг сўзларига кўра, Макс Доумен ўзининг ёшига қарамай, асосий таркибдаги тажрибали футболчилар билан бир қаторда ўйнай олишини аллақачон намойиш этиб келмоқда. Бу эса мухлислар ва мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ўхшаш характер ва қўрқмасликМеринонинг фикрича, Доумен ва Ямални бирлаштириб турувчи асосий жиҳат уларнинг феъл-атворидир. Ҳозирда жаҳон футболининг энг парлаган юлдузларидан бирига айланган Ламине Ямал Барселона сафида 16 ёшидаёқ порлай бошлаган ҳамда Испания терма жамоаси билан Европа чемпионатида зафар қучган эди.
Испаниялик ярим ҳимоячининг таъкидлашича, ҳар икки ўсмир ҳам катта саҳналарда ўйнаганда қўрқув нималигини билмайди. Улар эътибор марказида бўлишдан чўчимайди, босим юқори бўлган вазиятларда янада яхшироқ ўйин кўрсатади ва ҳатто футбол оламидаги энг машҳур номларга қарши майдонга чиққанда ҳам ўзларини эркин тутади.
Соғлом муҳит ва ривожланишШу билан бирга, шунчалик эрта ёшда катта эътиборга тушган футболчилар учун оёқда маҳкам туриш муҳимлиги алоҳида таъкидланди. Мерино бундай ноёб истеъдод эгалари билан ишлашда рағбатлантириш ҳамда реал воқеликни кўрсатиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимлигини қайд этди.
Унга кўра, Ламине Ямал ва Макс Доумен каби ўйинчиларнинг энг яхши фазилати шундаки, улар гарчи ўта иқтидорли бўлса-да, бир вақтнинг ўзида жуда камтарин ҳисобланади. Улар доимо ўрганишга интилади ва жамоанинг тажрибали ўйинчиларининг маслаҳатларини тинглашга тайёр туради.
Арсенал устози ва жамоадошлари бундай ёш иқтидор жамоада борлигидан мамнунлигини, бироқ унинг ўсиши учун баъзида қаттиққўллик қилиш ҳам зарурлигини билдирди. Макс Доумен ўзининг хулқ-атвори билан яхши бола эканини кўрсатиб, келгусида янада юқори чўққиларни забт этишга интилмоқда.
Изоҳлар 0
…