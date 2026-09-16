Микел Мерино Макс Доуменни Ламине Ямалга қиёслади

·11·Спорт
Микел Мерино Макс Доуменни Ламине Ямалга қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арсенал ярим ҳимоячиси Микел Мерино, Макс Доуменнинг қўрқмас характери ва истеъдодини Ламине Ямалга қиёслаб, унинг келажакда катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди.
  • Меринонинг фикрича, ҳар икки ёш футболчи ҳам катта саҳналарда ўйнаганда қўрқувни билмайди ва босим остида янада яхшироқ ўйин кўрсатади.
  • Улар ўта иқтидорли бўлишига қарамай, камтарин ва доимо ўрганишга интилади.

Лондоннинг Арсенал клуби ярим ҳимоячиси Микел Мерино жамоанинг ёш иқтидори Макс Доумен ва Барселона юлдузи Ламине Ямал ўртасида ўхшашликлар борлигини таъкидлади. Тажрибали испаниялик футболчи академиянинг ёш тарбияланувчисининг қўрқмас характери ва фавқулодда истеъдодига юқори баҳо бериб, унинг келажагида катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports хабар беришича, Микел Мерино ўзининг жамоадоши ва ёш футболчи ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашган. Унинг сўзларига кўра, Макс Доумен ўзининг ёшига қарамай, асосий таркибдаги тажрибали футболчилар билан бир қаторда ўйнай олишини аллақачон намойиш этиб келмоқда. Бу эса мухлислар ва мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ўхшаш характер ва қўрқмаслик

Меринонинг фикрича, Доумен ва Ямални бирлаштириб турувчи асосий жиҳат уларнинг феъл-атворидир. Ҳозирда жаҳон футболининг энг парлаган юлдузларидан бирига айланган Ламине Ямал Барселона сафида 16 ёшидаёқ порлай бошлаган ҳамда Испания терма жамоаси билан Европа чемпионатида зафар қучган эди.

Испаниялик ярим ҳимоячининг таъкидлашича, ҳар икки ўсмир ҳам катта саҳналарда ўйнаганда қўрқув нималигини билмайди. Улар эътибор марказида бўлишдан чўчимайди, босим юқори бўлган вазиятларда янада яхшироқ ўйин кўрсатади ва ҳатто футбол оламидаги энг машҳур номларга қарши майдонга чиққанда ҳам ўзларини эркин тутади.

Соғлом муҳит ва ривожланиш

Шу билан бирга, шунчалик эрта ёшда катта эътиборга тушган футболчилар учун оёқда маҳкам туриш муҳимлиги алоҳида таъкидланди. Мерино бундай ноёб истеъдод эгалари билан ишлашда рағбатлантириш ҳамда реал воқеликни кўрсатиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимлигини қайд этди.

Унга кўра, Ламине Ямал ва Макс Доумен каби ўйинчиларнинг энг яхши фазилати шундаки, улар гарчи ўта иқтидорли бўлса-да, бир вақтнинг ўзида жуда камтарин ҳисобланади. Улар доимо ўрганишга интилади ва жамоанинг тажрибали ўйинчиларининг маслаҳатларини тинглашга тайёр туради.

Арсенал устози ва жамоадошлари бундай ёш иқтидор жамоада борлигидан мамнунлигини, бироқ унинг ўсиши учун баъзида қаттиққўллик қилиш ҳам зарурлигини билдирди. Макс Доумен ўзининг хулқ-атвори билан яхши бола эканини кўрсатиб, келгусида янада юқори чўққиларни забт этишга интилмоқда.

АрсеналМикел МериноМакс ДоуменЛамине ЯмалАнглия Премер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кубокда шов-шувли сенсация!: «Ғазалкент» «Қўқон-1912»ни мусобақадан чиқариб юбордиКубокда шов-шувли сенсация!: «Ғазалкент» «Қўқон-1912»ни мусобақадан чиқариб юбордиБугун, 21:48ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 20:56ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаБугун, 20:53Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиБугун, 19:30Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиГианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиБугун, 18:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиБугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда